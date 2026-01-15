Κοντά στην Πολυτεχνειούπολη κρύβεται η 16χρονη Λόρα – Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Μαρτυρίες νεαρών αναφέρουν ότι είδαν την 16χρονη σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου φέρεται να έκανε αγορές, ενώ καταστηματάρχες και εργαζόμενοι σε καταστήματα δηλώνουν ότι την έχουν δει.

«Την Τρίτη το απόγευμα δύο μαθητές μου είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ στο διάλειμμα και γύρισαν πίσω στο φροντιστήριο με μεγάλη αναστάτωση. Μου είπαν ‘είδαμε το κοριτσάκι που αναζητούν από την Πάτρα να ψωνίζει’. Είδαν πως ψώνισε αρκετά πράγματα, δύο σακούλες. Τους έκανε εντύπωση ότι είχε ένα σακίδιο πλάτης κι έβαλε μέσα σε ένα μπουκάλι νερό», είπε η ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μαρία Καρλατήρα, η καθηγήτρια των νεαρών, και συμπλήρωσε:

«Την ακολούθησαν έξω από το σούπερ μάρκετ και ανέβηκε στην οδό Δάφνης. Συνέχισαν τα παιδιά να την ακολουθούν. Ο ένας από αυτούς της φώναξε, αλλά το κορίτσι δεν απαντούσε. Όταν την πλησίασε του είπε ‘I speak English’. Της έδειξε τη φωτογραφία και της λέει ‘είσαι εσύ’. Την είδε, δεν έδειξε να ενοχλείται ή να αγχώνεται. Δεν απάντησε και έφυγε».

Σε κοσμηματοπωλείο και καφετέρια

Το σούπερ μάρκετ όπου ψώνισε διάφορα προϊόντα, δεν ήταν το μόνο στην περιοχή του Ζωγράφου που υπάρχουν μαρτυρίες για επίσκεψη της 16χρονης.

Ειδικότερα, άλλη μαρτυρία κάνει λόγο πως η Λόρα εθεάθη σε κοσμηματοπωλείο, όπου προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα, καθώς και σε καφετέρια, όπου ζήτησε πρόσβαση στο wi-fi και παρέμεινε στον χώρο για περίπου έξι λεπτά.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη δεν κινείται μόνη της, αλλά έχει τη βοήθεια ενός άγνωστου προσώπου που φέρεται να την περίμενε στην Αθήνα από την ημέρα άφιξής της, την περασμένη Πέμπτη.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να φιλοξενείται σε κατοικία στην ίδια περιοχή.