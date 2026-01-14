Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της

Νέες μαρτυρίες για την παρουσία της 16χρονης Λόρα στην περιοχή του Ζωγράφου βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η ανήλικη έφυγε από την Πάτρα το πρωί της περασμένης Πέμπτης και από τότε δε έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της.

Δύο 16χρονοι ισχυρίζονται ότι είδαν την 16χρονη χθες Τρίτη, σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου. Την αναγνώρισαν και της μίλησαν, ωστόσο η ίδια δεν τους απάντησε και έφυγε.

«Δεν φαινόταν φοβισμένη»

Μιλώντας στο Live News οι δύο νεαροί περιέγραψαν τη συνάντησή τους με τη 16χρονη. «Ήμουν μέσα στο σούπερ μάρκετ μαζί με άλλα δύο παιδιά όταν την είδαμε. Ο φίλος μου μου έλεγε ότι κάπου την έχω ξαναδεί αυτή την κοπέλα και κατάλαβε ότι είναι η κοπέλα που δείχνουν στην τηλεόραση», είπε ο 16χρονος.

«Περιμέναμε κανένα 20λεπτο και βγήκε με πολλά ψώνια, είδαμε ότι μοιάζει πάρα πολύ και την ακολουθήσαμε και έστριψε αριστερά προς Δάφνης. Ο φίλος μου τη φώναξε 3 φορές κοπελιά και εκείνη την τρίτη φορά γύρισε και είπε ότι δεν μιλούσε Ελληνικά. Ο φίλος του όπως είπε της έδειξε τη φωτογραφία της, όχι από το silver alert και εκείνη απομακρύνθηκε κανονικά. όπως περιέγραψε, δεν φάνηκε τρομαγμένη ενώ και μέσα στο σούπερ μάρκετ αλλά και όταν έφυγε ήταν μόνη της».

<br />

Οι φοιτητικές εστίες

Στο σημείο που ισχυρίζονται οι νεαροί ότι είδαν την 16χρονη βρέθηκε ο Γιώργος Καλιακμάνης. Όπως είπε πρέπει να γίνει έρευνα στην περιοχή και να εξεταστούν κάμερες ασφαλείας. Επεσήμανε ότι η 16χρονη μένει κάπου εκεί κοντά και αυτό εξηγείται από τα πολλά ψώνια που έκανε στο σούπερ μάρκετ. Το ερώτημα, όπως είπε είναι, ποιος είναι αυτός που της έχει ανοίξει την πόρτα.

Κοντά στην περιοχή είναι και οι φοιτητικές εστίες Ζωγράφου και θα μπορούσε να είχε βρει εκεί καταφύγιο η 16χρονη. Ωστόσο όπως είπε ο κ. Καλιακμάνης η λογική λέει ότι αν έμενε στις φοιτητικές η 16χρονη θα πήγαινε σε κάποιο σούπερ μάρκετ που είναι πολύ πιο κοντά στις εστίες.

<br />

«Πάντα ήθελε να φύγει»

Συμμαθήτρια της 16χρονης, μιλώντας στο Live News, αναφέρει:

«Γενικά πάντα μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει. Την ξέρω αρκετά χρόνια. Ξέρω ότι έμενε και πολύ χρόνο μόνη στο σπίτι με ελάχιστα λεφτά. Ότι οι γονείς της έφευγαν για Γερμανία και αυτή έμενε μόνη της και χάλαγε τα λεφτά αλλού αντί για φαγητό. Μου έστελνε γενικά μηνύματα ότι ‘δεν έχω άλλα λεφτά και δεν έχω άλλα λεφτά’. Ότι δεν πέρναγε καλά και ήθελε να φύγει. Πολλά τέτοια. Εγώ της έλεγα ότι ‘δεν μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό με τη μαμά σου;’ ‘Όχι, τι άλλο να κάνω, να φύγω θέλω’. Της λέω ‘εντάξει, μπορείς να κάνεις υπομονή μέχρι να πας 18’. ‘Ε, θα προσπαθήσω’, λέει. Γενικά πάντα μου τα έλεγε και από κοντά ότι ‘δεν μπορώ’. Πάντα μάζευε (χρήματα). Προσπαθούσε να πουλήσει πάρα πολλά, ό,τι είχε. Μου έλεγε και μένα αν μπορώ να βοηθήσω αλλά εγώ δεν ήθελα. (Έλεγε) για τον πατέρα της ότι δεν της συμπεριφέρεται καλά και ότι έχει πολλά προβλήματα. Ότι είναι αυστηρός. Πολλές φορές μου έλεγε ότι ‘δεν μπορώ άλλο’. Γενικά ήξερα ότι πιεζόταν πάρα πολύ. Χρόνια τώρα».

Όπως λέει η ίδια:

«Φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Δεν έχω ιδέα με ποιον ή πού μπορεί να έχει πάει. Εγώ τελευταία φορά που μίλησα μαζί της ήταν που με ρώτησε ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Μου είχε στείλει μήνυμα στις 27 Δεκεμβρίου ότι ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία και της είχα πει 8 Ιανουαρίου και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε».

<br />

Είχε επιχειρήσει να εξαφανιστεί δύο φορές

Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 16χρονη προσπάθησε να εξαφανιστεί.

Το πού κρύβεται το νεαρό κορίτσι παραμένει αίνιγμα μέχρι και τώρα καθώς η ίδια από την περασμένη Πέμπτη έχει απενεργοποιήσει τα δύο κινητά που είχε.