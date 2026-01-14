newspaper
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της
Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2026 | 18:01

Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα - Παρά τις αναφορές ότι κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου παραμένει άφαντη από την περασμένη Πέμπτη

Σύνταξη
Spotlight

Νέες μαρτυρίες για την παρουσία της 16χρονης Λόρα στην περιοχή του Ζωγράφου βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η ανήλικη έφυγε από την Πάτρα το πρωί της περασμένης Πέμπτης και από τότε δε έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της.

Δύο 16χρονοι ισχυρίζονται ότι είδαν την 16χρονη χθες Τρίτη, σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου. Την αναγνώρισαν και της μίλησαν, ωστόσο η ίδια δεν τους απάντησε και έφυγε.

«Δεν φαινόταν φοβισμένη»

Μιλώντας στο Live News οι δύο νεαροί περιέγραψαν τη συνάντησή τους με τη 16χρονη. «Ήμουν μέσα στο σούπερ μάρκετ μαζί με άλλα δύο παιδιά όταν την είδαμε. Ο φίλος μου μου έλεγε ότι κάπου την έχω ξαναδεί αυτή την κοπέλα και κατάλαβε ότι είναι η κοπέλα που δείχνουν στην τηλεόραση», είπε ο 16χρονος.

«Περιμέναμε κανένα 20λεπτο και βγήκε με πολλά ψώνια, είδαμε ότι μοιάζει πάρα πολύ και την ακολουθήσαμε και έστριψε αριστερά προς Δάφνης. Ο φίλος μου τη φώναξε 3 φορές κοπελιά και εκείνη την τρίτη φορά γύρισε και είπε ότι δεν μιλούσε Ελληνικά. Ο φίλος του όπως είπε της έδειξε τη φωτογραφία της, όχι από το silver alert και εκείνη απομακρύνθηκε κανονικά. όπως περιέγραψε, δεν φάνηκε τρομαγμένη ενώ και μέσα στο σούπερ μάρκετ αλλά και όταν έφυγε ήταν μόνη της».

Οι φοιτητικές εστίες

Στο σημείο που ισχυρίζονται οι νεαροί ότι είδαν την 16χρονη βρέθηκε ο Γιώργος Καλιακμάνης. Όπως είπε πρέπει να γίνει έρευνα στην περιοχή και να εξεταστούν κάμερες ασφαλείας. Επεσήμανε ότι η 16χρονη μένει κάπου εκεί κοντά και αυτό εξηγείται από τα πολλά ψώνια που έκανε στο σούπερ μάρκετ. Το ερώτημα, όπως είπε είναι, ποιος είναι αυτός που της έχει ανοίξει την πόρτα.

Κοντά στην περιοχή είναι και οι φοιτητικές εστίες Ζωγράφου και θα μπορούσε να είχε βρει εκεί καταφύγιο η 16χρονη. Ωστόσο όπως είπε ο κ. Καλιακμάνης η λογική λέει ότι αν έμενε στις φοιτητικές η 16χρονη θα πήγαινε σε κάποιο σούπερ μάρκετ που είναι πολύ πιο κοντά στις εστίες.

«Πάντα ήθελε να φύγει»

Συμμαθήτρια της 16χρονης, μιλώντας στο Live News, αναφέρει:

«Γενικά πάντα μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει. Την ξέρω αρκετά χρόνια. Ξέρω ότι έμενε και πολύ χρόνο μόνη στο σπίτι με ελάχιστα λεφτά. Ότι οι γονείς της έφευγαν για Γερμανία και αυτή έμενε μόνη της και χάλαγε τα λεφτά αλλού αντί για φαγητό. Μου έστελνε γενικά μηνύματα ότι ‘δεν έχω άλλα λεφτά και δεν έχω άλλα λεφτά’. Ότι δεν πέρναγε καλά και ήθελε να φύγει. Πολλά τέτοια. Εγώ της έλεγα ότι ‘δεν μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό με τη μαμά σου;’ ‘Όχι, τι άλλο να κάνω, να φύγω θέλω’. Της λέω ‘εντάξει, μπορείς να κάνεις υπομονή μέχρι να πας 18’. ‘Ε, θα προσπαθήσω’, λέει. Γενικά πάντα μου τα έλεγε και από κοντά ότι ‘δεν μπορώ’. Πάντα μάζευε (χρήματα). Προσπαθούσε να πουλήσει πάρα πολλά, ό,τι είχε. Μου έλεγε και μένα αν μπορώ να βοηθήσω αλλά εγώ δεν ήθελα. (Έλεγε) για τον πατέρα της ότι δεν της συμπεριφέρεται καλά και ότι έχει πολλά προβλήματα. Ότι είναι αυστηρός. Πολλές φορές μου έλεγε ότι ‘δεν μπορώ άλλο’. Γενικά ήξερα ότι πιεζόταν πάρα πολύ. Χρόνια τώρα».

Όπως λέει η ίδια:

«Φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Δεν έχω ιδέα με ποιον ή πού μπορεί να έχει πάει. Εγώ τελευταία φορά που μίλησα μαζί της ήταν που με ρώτησε ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Μου είχε στείλει μήνυμα στις 27 Δεκεμβρίου ότι ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία και της είχα πει 8 Ιανουαρίου και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε».

Είχε επιχειρήσει να εξαφανιστεί δύο φορές
Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 16χρονη προσπάθησε να εξαφανιστεί.

Το πού κρύβεται το νεαρό κορίτσι παραμένει αίνιγμα μέχρι και τώρα καθώς η ίδια από την περασμένη Πέμπτη έχει απενεργοποιήσει τα δύο κινητά που είχε.

Φρεγάτα «Κίμων»: Το παρθενικό ταξίδι της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra) του ελληνικού ΠΝ – Δείτε βίντεο
Εντυπωσιακά πλάνα 14.01.26

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» προς την Ελλάδα - Δείτε βίντεο

Βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», που απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και βρίσκεται εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σύνταξη
Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
Θρίλερ 14.01.26

Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα

Εν τω μεταξύ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να συναντιέται με την 16χρονη Λόρα, λίγο πριν μπει στο ταξί για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
Ελλάδα 14.01.26

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό

Η ληστεία σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη - Σύμφωνα με αναφορές οι δύο δράστες φέρεται να είχαν και δύο συνεργούς που επέβαιναν σε ΙΧ με νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης. 

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβη και 490 γραμμάρια κοκαΐνη – Μία σύλληψη
Στη Θεσσαλονίκη 14.01.26

Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβης και σημαντική ποσότητα κοκαΐνης - Μία σύλληψη

Εις βάρος του άνδρα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και με αυτήν θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Σύνταξη
Μπλόκα: «Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Με ανοιχτούς δρόμους 14.01.26 Upd: 16:48

«Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Πώς φτάσαμε στο «ναι», μετά τη σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πλακιάς για πολιτικοποίηση Καρυστιανού: «Αν ζητήσει να πάνε δίπλα της συγγενείς θυμάτων, δεν θα πάει κανένας»
«Κάνει κακό» 14.01.26

«Αν ζητήσει να πάνε δίπλα της συγγενείς θυμάτων, δεν θα πάει κανένας» - Πλακιάς για πολιτικοποίηση Καρυστιανού

Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς - που έχασε κόρες και ανιψιά στα Τέμπη - για την παραίτηση Καρυστιανού, την απόφασή της να πολιτικοποιηθεί αλλά και για την άρνηση του ίδιου να «χρωματιστεί» πολιτικά

Σύνταξη
Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική
«Προβοκάτσια» 14.01.26

Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική

Η Συντονιστική του Μπλόκου στη Νίκαια, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια, ενώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρ. Μαρούδας, μίλησε για προβοκάτσια

Σύνταξη
Πάτρα: Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα στην Αθήνα
Εξαφάνιση - θρίλερ 14.01.26

Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα στην Αθήνα

Άφαντη παραμένει η ανήλικη κοπέλα μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα από την Πάτρα όπου διέμενε - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την δείχνουν σε δρόμους της πρωτεύουσας

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τι θα υποστηρίξουν 14.01.26

Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
On Field 14.01.26

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Το πολυτελές θέρετρο είναι στο Μεξικό, παρά το ότι η Πορτογαλία δεν θα δώσει κάποιο παιχνίδι του ομίλου της στην συγκεκριμένη χώρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
Πλανήτης 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
Συλλυπητήριο μήνυμα 14.01.26

Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις

«Υπηρέτησε με συνέπεια τον στόχο της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, πιστεύοντας στον διάλογο και τη διεθνή νομιμότητα», λέει για τον Γιώργο Βασιλείου ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»
Βίντεο 14.01.26

H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»

«Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά λόγω του ότι κατάγομαι και από την Ιταλία, κινέζικα διότι έχω μείνει τρία χρόνια στην Κίνα, ιαπωνικά, κορεάτικα», είπε μεταξύ άλλων η Mikay σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας
«Σοκ» 14.01.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας

«Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο Επίτροπος προειδοποιεί ρητά για σοβαρές ευρωπαϊκές κυρώσεις, σε περίπτωση συνέχισης της άρνησης ή της καθυστέρησης εφαρμογής του εμβολιασμού», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της
Νίκη έναντι του χρόνου 14.01.26

Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της

Η τεσσαρακονταετής ιστορία αγάπης της Ρέιτσελ Γουόρντ από το σήριαλ των 80s «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» με τον συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν, 78 ετών, και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους - μετά την απάντηση της ηθοποιού, 68 ετών, σε σκληρά σχόλια για την εμφάνισή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…
ΟΠΕΚΕΠΕ 14.01.26

Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…

«Θεωρώ ότι ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εγώ εισαγγελέας για να πω», απάντησε ο Σταύρος Αραχωβίτης σε ερώτηση που δέχτηκε, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των Βορίδη, Αυγενάκη και Μητσοτάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Αίτημα σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR
«Συνειδητή αμέλεια» 14.01.26

Τη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR, ζητάει το ΠΑΣΟΚ

Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν το αίτημα προς την πρόεδρο της Επιτροπής, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωση ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες, πριν συνυπογράψει τη συμφωνία

Σύνταξη
