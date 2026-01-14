Έκκληση από το Χαμόγελο του Παιδιού στην 16χρονη Λόρα να επικοινωνήσει – Το μήνυμα του πατέρα της

Δημόσια έκκληση προς την 16χρονη Λόρα, που δεν έχει επικοινωνήσει με τους γονείς της από την περασμένη Πέμπτη όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, απευθύνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού.

Στο βίντεο, κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, καλώντας την να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής.

Στα γερμανικά

Όπως επισημαίνεται, η Λόρα μπορεί να επικοινωνήσει με τον οργανισμό, διευκρινίζοντας ότι η επικοινωνία γίνεται σε ασφαλές πλαίσιο, με στόχο να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς κριτική.

Η έκκληση του πατέρα της

Οι γονείς της 16χρονης αγνοούμενης έχουν ήδη καταθέσει στην αστυνομία. Παρά το ότι είχαν παρατηρήσει την προσπάθεια του παιδιού τους να μαζέψει χρήματα, δεν έβαζαν στο μυαλό τους, την τροπή που θα έπαιρναν τα πράγματα.

Σε ανάρτησή του ο πατέρας της 16χρονης κάνει έκκληση στην κόρη της να επιστρέψει στο σπίτι.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Λόρα, ανησυχούμε για σένα. Δεν είμαστε θυμωμένοι. Δεν θέλουμε να σε τιμωρήσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε αν είσαι ασφαλής. Μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι; Περιμένουμε».

Τι λέει η ψυχολόγος