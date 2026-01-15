newspaper
15.01.2026 | 14:23
Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)
Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
Ελλάδα 15 Ιανουαρίου 2026 | 17:49

Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα - Νέες αποκαλύψεις για τα αίτια φυγής από το σπίτι της

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα. Η αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη φαίνεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 16χρονη τουλάχιστον δύο μήνες πριν, σχεδίαζε με κάθε λεπτομέρεια την φυγή της από το σπίτι και το οικογενειακό της περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News ένα γεγονός φαίνεται να ήταν αυτό που οδήγησε τη Λόρα στην οριστική απόφαση να φύγει.

Ο καβγάς και η οριστική απόφαση

Συγκεκριμένα σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει η αστυνομία, στις 26 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Κυριακή σημειώθηκε ένας μεγάλος καβγάς στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο.

Αυτό το επεισόδιο φαίνεται να ήταν η αφορμή για την 16χρονη να λάβει την οριστική της απόφαση να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον.

Η αστυνομία πιστεύει ότι από τότε άρχισε να σχεδιάζει με κάθε λεπτομέρεια της φυγή της.  «Είχε 2,5 μήνες να επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο φυγής, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν καλά οργανωμένο» ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Την ίδια ώρα η οι ελληνικές Αρχές έχουν ζητήσει συνδρομή και από τις Αρχές της Γερμανίας. Αυτό που έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας που ίσως εξηγήσει τη συμπεριφορά της 16χρονης, είναι το γεγονός ότι για ένα μήνα είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια της 16χρονης από τους γονείς της και είχε φιλοξενηθεί σε ίδρυμα ανηλίκων.

Τι συνέβη στη Γερμανία

Η Λόρα επέστρεψε στο σπίτι και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η οικογένεια λαμβάνει την απόφαση να φύγει από την Γερμανία και το Αμβούργου όπου έμενε και να εγκατασταθεί πριν τρία χρόνια μόνιμα στο Ρίο αγοράζοντας σπίτι.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν ζητήσει ενημέρωση για το τι συνέβη στη Γερμανία που οδήγησε την οικογένεια να φύγει και να εγκατασταθεί σε μια επαρχιακή περιοχή της Ελλάδας.

Άκαρπες οι έρευνες στου Ζωγράφου

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες από την Αστυνομία για τον εντοπισμό της 16χρονης χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα:

Όπως λέει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος «ψάχνουν στου Ζωγράφου, στην περιοχή που κατέβηκε. Έχουν ένα μεγάλο ζητούμενο: αν εκεί έχει μείνει σε κάποιο σπίτι, έχουν εξαντλήσει τις έρευνες στα διαμερίσματα. Έχουν δει όλα τα Airbnb και της περιοχής και γενικότερα, δεν φαίνεται καμία ενοικίαση στο όνομα της συγκεκριμένης κοπέλας. Ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, κάνουν έρευνες στα σπίτια, δεν φαίνονται τα ίχνη ακριβώς τις τελευταίες ημέρες»

«Εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα για να μην τους βρουν»

«Είχε έρθει στην Πάτρα γιατί ήταν πιο δύσκολο να τους βρούνε»
Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενος μέρες, η 16χρονη, όταν έμενε στη Γερμανία, είχε φιλοξενηθεί σε δομή φιλοξενίας κατά το παρελθόν.

Φίλη της 16χρονης από το πρώτο σχολείο που πήγαινε, αποκαλύπτει στην εκπομπή πως η Λόρα της είχε εκμυστηρευτεί πως όταν είχε πάει στη δομή, ο πατέρας της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να την βγάλει.

«Έψαχναν τον πατέρα της»

Μάλιστα, αναφέρει πως ο λόγος που πήγαν να μείνουν στην Πάτρα και όχι στην Αθήνα ήταν καθώς έψαχναν τον πατέρα της και εκεί θα ήταν πιο δύσκολο να τους βρούνε, όπως χαρακτηριστικά της είχε πει η 16χρονη.

«Τον τελευταίο καιρό δεν κάναμε παρέα, αλλά κάναμε πάρα πολλή, όσο ήταν στο δικό μου σχολείο, σε αυτό το ιδιωτικό που λένε στην Πάτρα. Γενικά ήταν πάρα πολύ κλειστό παιδί και γενικά την είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η αλλαγή από Γερμανία – Ελλάδα. Και ήθελε προφανώς σε κάποιον να μιλήσει. Κι εμείς την κάναμε παρέα, αλλά αυτή ξεκίνησε να μας ανοίγεται από τις πρώτες δύο μέρες που την κάναμε παρέα, γιατί προφανώς ήθελε να μιλήσει σε κάποιον.

»Την είχε πάρει μία σαν Μονάδα για κακοποιημένα παιδιά. Μας έλεγε ότι ο μπαμπάς της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να την βγάλει. Μας έλεγε κιόλας ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον έψαχναν τον πατέρα της. Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει: ‘’Αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;’’. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε».

Τι κατέθεσε ο πατέρας της για τη φιλοξενία της 16χρονης σε δομή

Το Live News αποκαλύπτει και τα όσα κατέθεσε ο πατέρας της 16χρονης στις Αρχές για τον λόγο που του είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια του παιδιού και για τη φιλοξενία της δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία.

Αστυνομικός: Γιατί μας αποκρύψατε το γεγονός ότι σας είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια της 16χρονης για ένα μήνα;

Πατέρας 16χρονης: Δεν με ρωτήσατε γι’ αυτό.

Αστυνομικός: Τι είχε συμβεί;

Πατέρας 16χρονης: Ήταν μια καταγγελία που δεν αποδείχτηκε. Αφορούσε κακοποίηση. Όταν έγινε το δικαστήριο, πήραμε πίσω την επιμέλεια του παιδιού. Εντάξει, είμαστε λιγάκι αυστηροί ως γονείς. Θέλουμε να τα «πηγαίνει καλά» στα μαθήματά της. Στη Λόρα κάναμε συχνά παρατηρήσεις για το κινητό γιατί περνούσε πολλές ώρες στην οθόνη. Επίσης, της λέγαμε να μην βγαίνει τα βράδια από το σπίτι μέχρι αργά. Δεν υπήρξε κάτι που να πυροδότησε την κατάσταση.

