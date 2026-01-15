Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος

Δεκάδες είναι οι αναφορές πολιτών στην Αστυνομία που λένε ότι είδαν την 16χρονη, χωρίς ωστόσο ακόμη αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη εθεάθη στη Βάρη.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ενημέρωσε τις Αρχές πως η 16χρονη βρέθηκε στο κατάστημά του και ζήτησε το wifi ώστε να συνδεθεί στο ίντερνετ.

Έφυγε όταν είδε τη φωτογραφία της στην τηλεόραση

Ωστόσο, μόλις είδε στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της η κοπέλα έφυγε από το κατάστημα.

Ο ιδιοκτήτης έδωσε στις Αρχές βιντεοληπικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, από το οποίο διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μοιάζει πολύ με την 16χρονη.

<br />

Οι κινήσεις στην περιοχή του Ζωγράφου

Η 16χρονη Λόρα, εδώ και μία εβδομάδα παραμένει άφαντη. Κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται και πού μένει όλες αυτές τις ημέρες.

Κάμερες ασφαλείας την έχουν καταγράψει να κυκλοφορεί μόνη της, στην περιοχή του Ζωγράφου. Σχεδόν πάντα φοράει την κουκούλα από το μπουφάν της και ένα μαύρο τζόκεϊ.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το MEGA η 16χρονη εμφανίζεται να περπατά έξω από ένα κομμωτήριο στην ίδια περιοχή.

«Ήρθε να ψωνίσει, φόραγε ένα καπέλο και από πάνω και από πάνω μια κουκούλα, μου φάνηκε λίγο περίεργο, τη ρώτησα ‘’τη θέλει’’, μου έδειξε… της έδωσα κάτι να πάρει, με πλήρωσε και έφυγε», είπε επιχειρηματίας.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της

Οι αστυνομικοί σαρώνουν την περιοχή του Ζωγράφου σε μία προσπάθεια να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε η Λόρα για να καταφέρουν να φτάσουν στα ίχνη της 16χρονης.

Η 16χρονη Λόρα όπως φαίνεται είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια πώς θα φύγει από το πατρικό της στην Πάτρα. Με το που έφτασε στην Αθήνα το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει σε ένα καφέ για να ζητήσει το wifi και να συνδεθεί στο ίντερνετ.

Oι Αρχές εκτιμούν ότι ήθελε να επικοινωνήσει μέσω διαδικτύου με πρόσωπο- κλειδί στην Αθήνα.

«Προχθές λοιπόν κατά τις 7 πάρα δέκα πάρκαρα έξω από το μαγαζί μου για να αφήσω κάποια πράγματα, βλέπω ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν στην ηλικία της κοπέλας και της λέω ‘’σας ενοχλώ εδώ πέρα;’’. Στεκόταν στο πεζοδρόμιο, μου γνέφει όχι», είπε ιδιοκτήτρια καφέ.

Οι γονείς της Λόρας, μιλώντας στο MEGA, είπαν πως δεν γνωρίζουν που μπορεί να βρίσκεται η κόρη τους.

-Δεν ξέρω, δεν ξέρω κανέναν. Δεν έχουμε εκεί ούτε γνωστούς ούτε συγγενείς. Πιστεύω ότι είχε ραντεβού με κάποιον εκεί.

-Είχε κανονίσει συνάντηση μαζί του τηλεφωνικά; Πώς το έκανε αυτό;

-Ίσως μέσω Instagram, δεν ξέρουμε. Ήταν λίγο κλειστή και δεν μας τα έλεγε όλα.