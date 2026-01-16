Λόρα: Τα δυο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές και η έρευνα για πρόσωπο που μπορεί να τη βοηθάει
Τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της 16χρονης, καταγράφεται το περασμένο Σαββατοκύριακο στην περιοχή του Ζωγράφου.
- Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
- Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου στους δικαιούχους
- Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη
- Ταξιδιωτική οδηγία – καμπανάκι της Βρετανίας για τουλάχιστον 18 χώρες – Μεταξύ αυτών και η Κύπρος
Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας.
Τις τελευταίες ώρες γίνονταν αναφορές ότι η ανήλικη εθεάθη στη Βάρη μετά από μαρτυρία ιδιοκτήτη καφετέριας που είπε πως η 16χρονη επισκέφθηκε το κατάστημά του δύο φορές χθες. Αλλη μαρτυρία έκανε λόγο για παρουσία της Λόρας στα Σεπόλια.
Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ούτε στην πρώτη, ούτε στην δεύτερη περίπτωση ήταν τελικά η 16χρονη.
Τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της 16χρονης, καταγράφεται το περασμένο Σαββατοκύριακο στην περιοχή του Ζωγράφου.
Έχει φύγει στο εξωτερικό;
Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν είτε ότι η Λόρα κρύβεται τα τελευταία 24ωρα λόγω της έκτασης που έχει λάβει η υπόθεση της εξαφάνισής της, είτε ακόμα ότι έχει φύγει στην Γερμανία με πλαστά έγγραφα.
Παράλληλα, ερευνάται εάν η ανήλικη έχει επαφές με κάποιο πρόσωπο που την βοηθά να κρύψει τα ίχνη της, να την φιλοξενεί, είτε ακόμη και να την βοηθά να βρει τρόπο να ταξιδέψει στο εξωτερικό.
Στην Γερμανία ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται ο αδερφός της, με τον οποίο όμως δεν έχουν σχέσεις, αλλά και αλλά άτομα που φέρεται να έχει διατηρήσει επαφές από όταν ζούσε εκεί.
- Λόρα: Τα δυο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές και η έρευνα για πρόσωπο που μπορεί να τη βοηθάει
- 22 εκατομμύρια ευρώ αποδόθηκαν σε παραγωγούς από ολοκληρωμένο πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Η επίσημη πρώτη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup
- Στον Ατρόμητο και επίσημα ο Σίμος Μήτογλου
- Γλίτωσε η NASA το τσεκούρι – Η Γερουσία απέρριψε τις περικοπές Τραμπ στην έρευνα
- Μέλπω Ζαρόκωστα: Τι έλεγε στην τελευταία συνέντευξη της από το Γηροκομείο Αθηνών
- Τι σημαίνει στην πράξη να είσαι ο καλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα;
- ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις