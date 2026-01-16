Λόρα: Τα δυο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές και η έρευνα για πρόσωπο που μπορεί να τη βοηθάει

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας.

Τις τελευταίες ώρες γίνονταν αναφορές ότι η ανήλικη εθεάθη στη Βάρη μετά από μαρτυρία ιδιοκτήτη καφετέριας που είπε πως η 16χρονη επισκέφθηκε το κατάστημά του δύο φορές χθες. Αλλη μαρτυρία έκανε λόγο για παρουσία της Λόρας στα Σεπόλια.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ούτε στην πρώτη, ούτε στην δεύτερη περίπτωση ήταν τελικά η 16χρονη.

Τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της 16χρονης, καταγράφεται το περασμένο Σαββατοκύριακο στην περιοχή του Ζωγράφου.

Έχει φύγει στο εξωτερικό;

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν είτε ότι η Λόρα κρύβεται τα τελευταία 24ωρα λόγω της έκτασης που έχει λάβει η υπόθεση της εξαφάνισής της, είτε ακόμα ότι έχει φύγει στην Γερμανία με πλαστά έγγραφα.

Παράλληλα, ερευνάται εάν η ανήλικη έχει επαφές με κάποιο πρόσωπο που την βοηθά να κρύψει τα ίχνη της, να την φιλοξενεί, είτε ακόμη και να την βοηθά να βρει τρόπο να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Στην Γερμανία ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται ο αδερφός της, με τον οποίο όμως δεν έχουν σχέσεις, αλλά και αλλά άτομα που φέρεται να έχει διατηρήσει επαφές από όταν ζούσε εκεί.