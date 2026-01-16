newspaper
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Λόρα: Τα δυο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές και η έρευνα για πρόσωπο που μπορεί να τη βοηθάει
16 Ιανουαρίου 2026 | 16:10

Λόρα: Τα δυο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές και η έρευνα για πρόσωπο που μπορεί να τη βοηθάει

Τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της 16χρονης, καταγράφεται το περασμένο Σαββατοκύριακο στην περιοχή του Ζωγράφου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας.

Τις τελευταίες ώρες γίνονταν αναφορές ότι η ανήλικη εθεάθη στη Βάρη μετά από μαρτυρία ιδιοκτήτη καφετέριας που είπε πως η 16χρονη επισκέφθηκε το κατάστημά του δύο φορές χθες. Αλλη μαρτυρία έκανε λόγο για παρουσία της Λόρας στα Σεπόλια.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ούτε στην πρώτη, ούτε στην δεύτερη περίπτωση ήταν τελικά η 16χρονη.

Τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της 16χρονης, καταγράφεται το περασμένο Σαββατοκύριακο στην περιοχή του Ζωγράφου.

Έχει φύγει στο εξωτερικό;

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν είτε ότι η Λόρα κρύβεται τα τελευταία 24ωρα λόγω της έκτασης που έχει λάβει η υπόθεση της εξαφάνισής της, είτε ακόμα ότι έχει φύγει στην Γερμανία με πλαστά έγγραφα.

Παράλληλα, ερευνάται εάν η ανήλικη έχει επαφές με κάποιο πρόσωπο που την βοηθά να κρύψει τα ίχνη της, να την φιλοξενεί, είτε ακόμη και να την βοηθά να βρει τρόπο να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Στην Γερμανία ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται ο αδερφός της, με τον οποίο όμως δεν έχουν σχέσεις, αλλά και αλλά άτομα που φέρεται να έχει διατηρήσει επαφές από όταν ζούσε εκεί.

Παίδων «Αγία Σοφία»: Την τελευταία της πνοή άφησε 13χρονη μαθήτρια λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
Τραγωδία 16.01.26

Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας

Η ανήλικη μαθήτρια, η οποία φοιτούσε σε Ειδικό Σχολείο στη Χαλκίδα, έπασχε από σπάνιο σύνδρομο και είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού οιδήματος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα
Βίντεο ντοκουμέντο 16.01.26

Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη

Η 24χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο στη Θεσσαλονίκη - Για την κατανάλωση αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων τής επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα

Σύνταξη
