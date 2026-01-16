Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Άφαντη παραμένει για ένατη μέρα η 16χρονη Λόρα και η αγωνία χτυπάει κόκκινο.

Που μένει, με ποιον, διατρέχει κίνδυνο, βρίσκεται ακόμη στην Αθήνα; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι αστυνομικοί χωρίς ακόμη να έχουν στα χέρια τους αυτό το στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην άκρη του νήματος.

Νέες αποκαλύψεις για την 16χρονη: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Ψάχνουν τα αεροδρόμια

Οι Αρχές έχουν εστιάσει την προσοχή τους μεταξύ άλλων και στα αεροδρόμια, ζητώντας από τις εταιρείες να τους στείλουν τις λίστες των επιβατών από τις 8 Ιανουαρίου με προορισμό την Γερμανία, οι έρευνες ωστόσο δεν σταματούν μόνο εκεί.

Έρευνες πραγματοποιούνται και στα Airbnb στην περιοχή του Ζωγράφου.

<br />

Στο Live News μίλησε η γυναίκα που βρήκε την τσάντα της 16χρονης στου Ζωγράφου. Όπως είπε, μέσα στην τσάντα βρέθηκαν γυναικεία ρούχα και ένα καρτελάκι με το όνομα «Λόρα».

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες πολιτών στην αστυνομία που θέλουν την Λόρα να έχει εμφανιστεί σε διάφορες περιοχές της Αττικής δεν έχουν τέλος, όπως αυτή στην περιοχή της Βάρης. Μάρτυρας υποστήριξε ότι μία νεαρή, που μπήκε σε ένα καφέ, είναι η Λόρα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, το κορίτσι της φωτογραφίας δεν έχει καμία σχέση με την ανήλικη μαθήτρια, οδηγώντας και πάλι σε αδιέξοδο τις έρευνες.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης για την εξαφάνιση της 16χρονης

<br />

Με λεωφορείο και πλαστά έγγραφα εκτιμούν οι Αρχές πως έφυγε η 16χρονη στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν πως η 16χρονη έχει διαφύγει στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στη Γερμανία, πιθανότατα με λεωφορείο.

Μάλιστα, εκτιμούν πως η Λόρα κατάφερε να φύγει από τις πρώτες κιόλας μέρες της εξαφάνισής της.

Οι Αρχές ερευνούν εάν χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα ώστε να καταφέρει να ταξιδέψει.

<br />

Αποκαλύψεις – «φωτιά» για τη ζωή της Λόρα

Όσο περνούν οι μέρες ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη ζωή του 16χρονου κοριτσιού αλλά και τις σχέσεις με την οικογένεια της.

«Γενικά το κινητό της το είχα δει, έχουμε φωτογραφίες μαζί, ήμασταν πολύ κοντά, δεν είχε τίποτα το κινητό της μέσα, δεν την άφηνε να έχει Instagram, δεν την άφηνε να έχει viber, δεν την άφηνε να έχει τίποτα απολύτως, μόνο κάμερα», λέει φίλη της στο Live News.

Το παιδί ωστόσο έμοιαζε προβληματισμένο ενώ η συμπεριφορά της έδειχνε ότι κάτι δεν πάει καλά.

Κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια πόσο χρήματα μπορεί να έχει η 16χρονη μαζί της, σε μια οργανωμένη στην εντέλεια την φυγή, καθώς όπως αποκαλύπτουν φίλες της στο Live News, εδώ και καιρό, προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα.

Γιατί έφυγαν από την Γερμανία;

Αποκαλυπτικά είναι ωστόσο και τα στοιχεία που είχε εκμυστηρευτεί η 16χρονη Λόρα σε συμμαθήτρια της για τους λόγους που η οικογένεια έφυγε από την Γερμανία και μετακόμισε στην Πάτρα.

«Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει: ‘’Αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;’’. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε».

Με κοντά μαλλιά η 16χρονη το 2024

Μία ακόμα φίλη της 16χρονης λέει στο Live News πως ο πατέρας της Λόρα, της είχε κουρέψει τα μαλλιά το 2024, όταν εκείνη ήταν στην Α’ Γυμνασίου. Ο λόγος; Επειδή ζήτησε απλώς να πάει κομμωτήριο.

-Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Καταρχήν την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο.

-Του ζήτησε να πάει κομμωτήριο και αυτός την κούρεψε;

-Ναι. Το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της τέλος πάντων και ξαφνικά επειδή φοβήθηκε αυτή γιατί θα την μαλώσουν, τα αρνήθηκε όλα, μας έβγαλε όλους ψεύτες.

<br />

Είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν μαζί η 16χρονη

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Όπως αποκάλυψε ήδη ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», στο Live News η Λόρα σχεδίαζε την εξαφάνισή της από τις 26 Οκτωβρίου, εξαιτίας ενός ένα επεισοδίου που συνέβη στο σπίτι της.

<br />

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα της αλλά και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν στις Αρχές πως τότε η 16χρονη είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν από το σπίτι μαζί.

Παράλληλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε πως στην κατάθεσή της η μητέρα της 16χρονης δήλωσε πως ο σύζυγός της ήταν αρκετά αυστηρός με την κόρη τους και γι’ αυτό τον λόγο υπήρχαν πολύ συχνά τριβές.

Από την άλλη, ο πατέρας κατέθεσε πως πράγματι κάνει έλεγχο στην κόρη του, αλλά δήλωσε πως φόβος του είναι μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού.