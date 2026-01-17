Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Δέκα ημέρες έχουν περάσει από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας και παρά το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι Αρχές, η ανήλικη συνεχίζει να αγνοείται.

Ποια είναι η ιστορία της και τι ώθησε αυτό το κορίτσι να φύγει μακριά από τους γονείς της;

Το παρελθόν στη Γερμανία

Είναι 2023 και η Λόρα έρχεται με την οικογένειά της στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Η 16χρονη δεν ξέρει καθόλου ελληνικά. Για τέσσερις μήνες πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη χώρα.

Αντιμετώπιζε προβλήματα με την γλώσσα, το σχολείο και τις σχέσεις της με συνομηλίκους. Άλλαξε σχολικό περιβάλλον αλλά τα προβλήματα παρέμειναν.

Όμως και στην Γερμανία υπάρχει σκοτεινό παρελθόν για την 16χρονη και κυρίως για την σχέση της με τον πατέρα της. Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για ένα πολύ πιεστικό οικογενειακό περιβάλλον. Για μερικές ημέρες μάλιστα το κορίτσι είχε μπει και σε δομή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάντως η ίδια μιλά για φόβο και κακοποίηση. «Όταν κάποιος μου χτυπάει τον ώμο, αλλά είναι ο 12χρονος εαυτός μου που κρύβεται στο μπάνιο και σκέφτεται αν πρέπει να καλέσει την Αστυνομία», έγραφε σε ανάρτησή της.

Τα βήματα της εξαφάνισης

Το κορίτσι φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Η Λόρα συναντιέται με έναν 58χρονο στην Πάτρα για να του πουλήσει το κινητό της. Προηγουμένως, είχε επισκεφθεί και ενεχυροδανειστήριο για να αποκτήσει χρήματα από κοσμήματα που πουλούσε. Με το τηλεφώνημά της στο ραδιοταξί το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο της «εξαφάνισής» της.

Έχει δώσει στον οδηγό του ταξί συγκεκριμένη διεύθυνση. Εκείνη ξέρει πού πάει, εκείνος δεν αντιλαμβάνεται ότι η Λόρα είναι ανήλικη. Φτάνουν στο Γουδί. Την αφήνει. Πετάει την ροζ σχολική της τσάντα στην περιοχή του Ζωγράφου. Περπατάει σε δρόμους, μπαίνει σε σούπερ μάρκετ. Έχει αλλάξει κινητό.

Ακόμα και έτσι, δεν ανοίγει τα δεδομένα για να μην εντοπιστεί. Ζητάει Wi-Fi σε καφετέριες και προσπαθεί να πουλήσει χρυσαφικά που είχε πάνω της.

Το τελευταίο επιβεβαιωμένο οπτικό υλικό από κάμερες δείχνει τη Λόρα να κινείται στην Αθήνα στις 10 Ιανουαρίου. Άγνωστος ωστόσο παραμένει ο τελικός της προορισμός αλλά ακόμα πιο θολό το γιατί έφυγε και γιατί επιλέγει να μην δώσει ένα σημείο ζωής στους δικούς της ανθρώπους.