Συνεχίζεται για δέκατη μέρα το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η οποία παραμένει άφαντη. Οι αστυνομικές έρευνες προσανατολίζονται πλέον στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία.

Η μεγάλη ομοιότητα μητέρας και κόρης θα μπορούσε να διευκολύνει την 16χρονη προκειμένου να περάσει ενδεχόμενο έλεγχο

Όλα συνηγορούν στο ότι η ανήλικη βίωνε δύσκολες καταστάσεις στο σπίτι της, από τις οποίες αποφάσισε να δραπετεύσει. Όμως η απόφασή της δεν ήταν βεβιασμένη καθώς ήδη από την ηλικία των 14 ετών οργάνωνε την απόδρασή της.

Η Αστυνομία δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει κάποιο ίχνος της στην Ελλάδα, ενώ οι μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν καταστάσεις επιβεβαιώνουν ότι η ιστορία ξεκινάει δύο χρόνια πίσω.

Τότε η Λόρα αποφάσισε να πουλάει πράγματα που έφτιαχνε ή κατείχε ήδη για να μπορέσει να εξασφαλίσει όσο γινόταν περισσότερα χρήματα όταν θα έφτανε η κατάλληλη στιγμή, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Mega.

Το δεύτερο στοιχείο που φαίνεται να ισχυροποιείται είναι η 16χρονη να έφυγε με πλαστά έγγραφα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της μητέρας της, με την οποία έχουν πολύ μεγάλη ομοιότητα. Εξ άλλου, όπως η ίδια η μητέρα κατέθεσε στις Αρχές, την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριό της.

Αυτή η ομοιότητα μητέρας και κόρης εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι θα μπορούσε να διευκολύνει την 16χρονη προκειμένου να περάσει ενδεχόμενο έλεγχο.

Τι οδήγησε τη Λόρα στη φυγή

Από έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι από τον πατέρα είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια της 16χρονης στη Γερμανία για μερικές ημέρες. Ο ίδιος εξέφρασε στην κατάθεσή του φόβους μήπως συμβεί το ίδιο και στην Ελλάδα.

«Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει ‘αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;’. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε», λέει φίλη της ανήλικης.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, η Λόρα φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της. Η μητέρα της μάλιστα, όταν είχε κληθεί στο σχολείο για προβλήματα προσαρμογής της 16χρονης, εξέφρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, τον προβληματισμό της λέγοντας ότι και εκείνη ήθελε να φύγει από το σπίτι.