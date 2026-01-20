Άφαντη για 12η ημέρα η Λόρα – Η απάντηση της οικογένειας για τα όσα ακούγονται περί βίας

Μεγαλώνει η αγωνία για την τύχη της 16χρονης Λόρας καθώς αγνοείται εδώ και 12 ημέρες. Σημειώνεται ότι τα τελευταία ίχνη της 16χρονης εντοπίζονται στις 10-11/01, όταν καταγράφηκε από κάμερες στην περιοχή του Ζωγράφου.

«Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας»

Μαρτυρίες αναφέρουν πως η 16χρονη εθεάθη σε φούρνο να ζητάει πρόσβαση σε WiFi και στη συνέχεια ζήτησε να της καλέσουν ταξί με κατεύθυνση το κέντρο. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι άφησε την σχολική της τσάντα και το πάσο της έξω από κάδο σκουπιδιών, δημιουργεί ερωτήματα στην ΕΛ.ΑΣ. για το αν ήθελε να παραπλανήσει τις Αρχές.

«Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για την Λόρα μας. Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή. Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα», υποστηρίζουν σε ανακοίνωση οι γονείς της 16χρονης.

«Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα – πόρτα να την βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του».

Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επεκταθεί μέχρι τη Γερμανία και την Ουκρανία, πατρίδα της 16χρονης και των γονιών της, αναζητώντας μακρινούς συγγενείς, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο μεταφοράς που απαιτεί έλεγχο διαβατηρίου.