Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί

Στο σημείο που εντοπίστηκε τελευταία φορά η αγνοούμενη (από τις 8 Ιανουαρίου) Λόρα, στην περιοχή του Ζωγράφου, επιστρέφουν οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η ανήλικη δεν έχει καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό και επιστρέφουν στο «σημείο μηδέν», εκεί δηλαδή που εντοπίστηκαν τα ίχνη της 16χρονης Λόρας.

Υπενθυμίζεται ότι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει τις κινήσεις της Λόρας έξω από κοσμηματοπωλείο στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου η 16χρονη προσπάθησε να πουλήσει κάποια κοσμήματα.

Τότε, η ανήλικη είχε ζητήσει από την ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου να της καλέσει ένα ταξί, όμως εκεί της ανέφερε ότι θα βρει εύκολα ταξί στο δρόμο έξω από το κατάστημά της. Έτσι, αφού η ανήλικη βγήκε από το κοσμηματοπωλείο χωρίς να καταφέρει να πουλήσει τα κοσμήματα που είχε στην κατοχή της, έπειτα από λίγα λεπτά επιβιβάστηκε σε ένα ταξί και έφυγε από το σημείο.

Αυτή ήταν η τελευταία φορά, στην οδό Μικράς Ασίας, που κάποια κάμερα ασφαλείας κατέγραφε τις κινήσεις της 16χρονης.

Εντόπισαν το ταξί, αναζητούν τον οδηγό

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της εξαφάνισης της ανήλικης έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το ταξί που χρησιμοποίησε η Λόρα για να φύγει από το σημείο.

Αναζητούν έτσι πλέον τον οδηγό του ταξί για να τους αποκαλύψει τον προορισμό της 16χρονης, με σκοπό να αναζητήσουν και σε εκείνο το σημείο πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ώστε να εξακριβώσουν που βρίσκεται η Λόρα.