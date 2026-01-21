«Κανείς δεν επικοινώνησε με τη Λόρα» λέει η μητέρα της – Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

Στο κενό βρίσκεται η αναζήτηση της 16χρονης Λόρας που παραμένει εξαφανισμένη για 14η ημέρα.

Η μαρτυρία μίας Ελληνίδας που υποστηρίζει ότι είδε την 16χρονη Λόρα σε σταθμό του Βερολίνου στις 13 Ιανουαρίου στις 11.15 το πρωί, έφερε νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης, ωστόσο φαίνεται πως δεν μπόρεσε να οδηγήσει κάπου τις Αρχές.

Η γυναίκα έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές δίνοντας λεπτομερή περιγραφή της κοπέλας που είδε. «Πρόσεξα τα μάτια της. Φορούσε μαύρα ρούχα. Είχα μείνει στα παπούτσια της κοπέλα ότι είναι με λευκή ρίγα. Αυτό που μου προξένησε να γυρίσω το κεφάλι μου ήταν ότι μιλούσε στο κινητό και μιλούσε αρκετά δυνατά» σημείωσε.

Οι γερμανικές Αρχές βρέθηκαν στον σταθμό, ζήτησαν το βιντεοληπτικό υλικό ωστόσο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA, όμως δεν εντόπισαν κάποιο κορίτσι από τις κάμερες με τα χαρακτηριστικά της Λόρας να αποβιβάζεται από τον προαστιακό.

Ρωτήθηκε η μητέρα της

Επιπλέον, η μητέρα της ανήλικης ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς αν είχε την παραμικρή επικοινωνία με την κόρη της τις προηγούμενες ημέρες, κάτι που αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Δεν ισχύει. Κανείς δεν επικοινώνησε με τη Λόρα στο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Την προηγούμενη Πέμπτη ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε σε ξενοδοχείο στου Ζωγράφου. Η Λόρα παραμένει άφαντη» σημείωσε η μητέρα της στις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, με το θρίλερ για την αναζήτηση της ανήλικης να συνεχίζεται.

Συνεχίζεται το μυστήριο

Οι μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές πολλές και αντικρουόμενες. Όλες μιλούν ωστόσο για ένα κορίτσι ιδιαίτερα κλειστό που δυσκολευόταν με την προσαρμογή από τη Γερμανία στην Ελλάδα.

Οι γονείς της 16χρονης της έστειλαν σε δημόσιο σχολείο της περιοχής, με την 16χρονη να κλείνεται ακόμα περισσότερο στον εαυτό της.

«Εμάς τον τελευταίο καιρό μας έστελνε μηνύματα να βγούμε και όλα αυτά. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε αλλά ήμασταν εγώ και μία άλλη φίλη μου από το σχολείο οι μόνες που είχαμε ψιλοκρατήσει επαφή μαζί της. Αλλά μας το έλεγε συνέχεια, να βγαίνουμε και τέτοια».

Οι γονείς της έχουν παραδεχτεί πως ήταν αρκετά αυστηροί με την κόρη τους, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ώστε να την κάνει να θέλει να φύγει από το σπίτι. Κάτι που ισχυρίζεται και ένας οικογενειακός φίλος που μίλησε στο «Live News».

«Εγώ το πρώτο πράγμα που τον ρώτησα, όταν βρεθήκαμε, του λέω ‘είχατε τσακωθεί; Έγινε κάτι;’. Μου λέει ‘όχι, πήγαμε διακοπές όλοι μαζί και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δεν έγινε τίποτα απολύτως’. Θεωρώ ότι η Λόρα έχει κάποια μορφή στεναχώριας και ότι χρειάζεται βοήθεια».

Υπενθυμίζεται ότι με εισαγγελική εντολή δόθηκε παράταση του Amber Alert για ακόμη δύο 24ωρα, με τις έρευνες πλέον να επεκτείνονται σε Ελλάδα, Γερμανία και Ουκρανία.