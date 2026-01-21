newspaper
«Κανείς δεν επικοινώνησε με τη Λόρα» λέει η μητέρα της – Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης
Ελλάδα 21 Ιανουαρίου 2026 | 20:44

«Κανείς δεν επικοινώνησε με τη Λόρα» λέει η μητέρα της – Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

Οι μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές για την 16χρονη Λόρα είναι πολλές και αντικρουόμενες, με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν αρκετά νέα στοιχεία.

Smartphones: Πώς γλιτώνουμε το κρυφό κόστος των οθονών;

Smartphones: Πώς γλιτώνουμε το κρυφό κόστος των οθονών;

Στο κενό βρίσκεται η αναζήτηση της 16χρονης Λόρας που παραμένει εξαφανισμένη για 14η ημέρα.

Η μαρτυρία μίας Ελληνίδας που υποστηρίζει ότι είδε την 16χρονη Λόρα σε σταθμό του Βερολίνου στις 13 Ιανουαρίου στις 11.15 το πρωί, έφερε νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης, ωστόσο φαίνεται πως δεν μπόρεσε να οδηγήσει κάπου τις Αρχές.

Η γυναίκα έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές δίνοντας λεπτομερή περιγραφή της κοπέλας που είδε. «Πρόσεξα τα μάτια της. Φορούσε μαύρα ρούχα. Είχα μείνει στα παπούτσια της κοπέλα ότι είναι με λευκή ρίγα. Αυτό που μου προξένησε να γυρίσω το κεφάλι μου ήταν ότι μιλούσε στο κινητό και μιλούσε αρκετά δυνατά» σημείωσε.

Οι γερμανικές Αρχές βρέθηκαν στον σταθμό, ζήτησαν το βιντεοληπτικό υλικό ωστόσο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA, όμως δεν εντόπισαν κάποιο κορίτσι από τις κάμερες με τα χαρακτηριστικά της Λόρας να αποβιβάζεται από τον προαστιακό.

Ρωτήθηκε η μητέρα της

Επιπλέον, η μητέρα της ανήλικης ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς αν είχε την παραμικρή επικοινωνία με την κόρη της τις προηγούμενες ημέρες, κάτι που αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Δεν ισχύει. Κανείς δεν επικοινώνησε με τη Λόρα στο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Την προηγούμενη Πέμπτη ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε σε ξενοδοχείο στου Ζωγράφου. Η Λόρα παραμένει άφαντη» σημείωσε η μητέρα της στις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, με το θρίλερ για την αναζήτηση της ανήλικης να συνεχίζεται.

Συνεχίζεται το μυστήριο

Οι μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές πολλές και αντικρουόμενες. Όλες μιλούν ωστόσο για ένα κορίτσι ιδιαίτερα κλειστό που δυσκολευόταν με την προσαρμογή από τη Γερμανία στην Ελλάδα.

Οι γονείς της 16χρονης της έστειλαν σε δημόσιο σχολείο της περιοχής, με την 16χρονη να κλείνεται ακόμα περισσότερο στον εαυτό της.

«Εμάς τον τελευταίο καιρό μας έστελνε μηνύματα να βγούμε και όλα αυτά. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε αλλά ήμασταν εγώ και μία άλλη φίλη μου από το σχολείο οι μόνες που είχαμε ψιλοκρατήσει επαφή μαζί της. Αλλά μας το έλεγε συνέχεια, να βγαίνουμε και τέτοια».

Οι γονείς της έχουν παραδεχτεί πως ήταν αρκετά αυστηροί με την κόρη τους, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ώστε να την κάνει να θέλει να φύγει από το σπίτι. Κάτι που ισχυρίζεται και ένας οικογενειακός φίλος που μίλησε στο «Live News».

«Εγώ το πρώτο πράγμα που τον ρώτησα, όταν βρεθήκαμε, του λέω ‘είχατε τσακωθεί; Έγινε κάτι;’. Μου λέει ‘όχι, πήγαμε διακοπές όλοι μαζί και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δεν έγινε τίποτα απολύτως’. Θεωρώ ότι η Λόρα έχει κάποια μορφή στεναχώριας και ότι χρειάζεται βοήθεια».

Υπενθυμίζεται ότι με εισαγγελική εντολή δόθηκε παράταση του Amber Alert για ακόμη δύο 24ωρα, με τις έρευνες πλέον να επεκτείνονται σε Ελλάδα, Γερμανία και Ουκρανία.

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.01.26

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του

Σύνταξη
Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
Ελλάδα 21.01.26

Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 21.01.26

Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές
Κατάσταση συναγερμού 21.01.26

Πόσο θα διαρκέσει το κύμα κακοκαιρίας - Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές

Στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε και αυτή του Βορείου Αιγαίου - Ιδιαιτέρως ευάλωτη στην κακοκαιρία παραμένει η Αττική

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
Der Spiegel 21.01.26

Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο

Η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι «η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί», αλλά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα»

Σύνταξη
Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
Βραχογραφίες 21.01.26

Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία

Οι αρχαιότερες γνωστές βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 68.000 ετών, αποκαλύπτουν τη διαδρομή και τη δημιουργικότητα των πρώτων ανθρώπων εκτός Αφρικής.

Σύνταξη
Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
Παράδοξο 21.01.26

Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση

Από τα λούτρινα παιχνίδια στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μέχρι τους εικονικούς κόσμους του Minecraft, το αξολότλ  με τις αναγεννητικές δυνάμεις έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων. Την ίδια στιγμή κινδυνεύει με οριστική εξαφάνιση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
Σε ηλικία 88 ετών 21.01.26

Πέθανε ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας - Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»

Ποιος ήταν ο Ριφάτ αλ Άσαντ - Είχε καταστείλει εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς το 1982 - Ζούσε κατά κύριο λόγο στην εξορία, είχε επιστρέψει για λίγα χρόνια στη Συρία

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.01.26

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του

Σύνταξη
Σενεγάλη: 115.000 ευρώ σε κάθε παίκτη και ένα οικόπεδο 1,5 στρέμμα στους νικητές του Κόπα Άφρικα!
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Βασιλικά» τα πριμ στην ομάδα της Σενεγάλης που κατέκτησε το Κόπα Άφρικα!

Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της εθνικής ομάδας θα λάβει ως πριμ από 115.000ευρώ και από ένα οικόπεδο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο πανέμορφο τουριστικό θέρετρο Petite Côte.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur

Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους, «χωρίς καμία αναμονή για την οποία απόφαση του ευρω-Δικαστηρίου»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 21.01.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ

Τα περιστατικά συνέπεσαν με άλλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις κράτησης του ISIS στη Ράκκα και τη Χασάκα, προκαλώντας φόβους για πιθανή αναδιοργάνωση και αναβίωση των ομάδων του ISIS

Σύνταξη
Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής
«Έχει δίκιο» 21.01.26

Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής

Καθώς η πίεση από τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία αυξάνεται, ο Ρούτε υποστήριξε ότι η επανεκλογή του Τραμπ ωφέλησε το ΝΑΤΟ. Αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες, είπε, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26

Είναι επίσημο - «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
«Don't look away» 21.01.26

«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

«Δεν έχουμε σταρ. Δεν είναι μια feel-good ταινία. Αλλά είναι σημαντικό να μην κοιτάμε αλλού. Γιατί αυτό δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία που γράφεται τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάουθερ Μπεν Χάνια για την ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
Ελλάδα 21.01.26

Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Mercosur: Απογοήτευση στην Κομισιόν – Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο – Η επόμενη μέρα
Ανατροπή 21.01.26

Απογοήτευση στην Κομισιόν για το «πάγωμα» της Mercosur - Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο - Η επόμενη μέρα

«Ήττα» για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο για να εκδοθεί. Βαθιά διχασμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο
Βόλεϊ 21.01.26

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του CEV Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!

Θέλοντας να «αποζημιώσουν» τους 374 οπαδούς που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο για να δουν την άθλια εμφάνιση κόντρα στη Μπόντο/Γκλιμτ οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα καλύψουν τα έξοδα των εισιτηρίων.

Σύνταξη
Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες
Επικίνδυνη εξέλιξη 21.01.26

Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες

Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργαστήριο πυρομαχικών, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αλληλοκατηγορίες Κούρδων και στρατού για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
