Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα έρχονται στο φως. Η νεαρή παραμένει άφαντη για 16η ημέρα, με τις Αρχές να εξετάζουν νέες μαρτυρίες, στην προσπάθειά τους να ρίξουν φως στη μυστηριώδη φυγή της.

Το Amber Alert για την εξαφάνιση της πήρε και νέα παράταση, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει κανένα αποτέλεσμα και η ανησυχία για την τύχη της μεγαλώνει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την Ομόνοια γίνονται διαδρομές λεωφορείων με προορισμό τη Γερμανία μία φορά τον μήνα. Στις 15 Ιανουαρίου ήταν το τελευταίο δρομολόγιο που έγινε. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει ανοιχτό: βρίσκεται η Λόρα ακόμη στην Ελλάδα ή έχει περάσει τα σύνορα για τη Γερμανία; Και κυρίως, είναι ασφαλής;

Η μητέρα της το βράδυ της Παρασκευής (23/1) μίλησε στην κάμερα του «Φως στο Τούνελ» και έστειλε το πιο δύσκολο μήνυμα της ζωής της στην αγνοούμενη κόρη της. Επίσης, ο δικηγόρος της οικογένειας φώτισε κρίσιμες πτυχές της εξαφάνισης της 16χρονης.

Η μητέρα της «σπάει» τη σιωπή της

Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα η 16χρονη μαθήτρια είναι πολλά. Τα ίχνη όμως, όσο περνούν οι μέρες, λιγοστεύουν και η αγωνία μεγαλώνει.

Η μητέρα της, Βαλεντίνα, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ» συγκλονίζει. Με μάτια βουρκωμένα, απευθύνεται στο παιδί της:

«Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας. Σε παρακαλούμε, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά».

Η ίδια δηλώνει πως δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται η κόρη της, ούτε αν κάποιος τη βοήθησε να φύγει. Δακρύζει καθώς προσπαθεί να βάλει σε σειρά τις σκέψεις και τους φόβους της.

«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα, και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα. Από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση. Όσο ήταν εκεί, δεν έπαιρνε κακούς βαθμούς. Ήταν καλή μαθήτρια. Όμως το αν μέσα της συνέχιζε να δυσκολεύεται και το πόσο ήθελε πραγματικά να συνεχίσει, δεν μπορώ να το γνωρίζω».