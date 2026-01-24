Η μητέρα της 16χρονης Λόρα «σπάει» τη σιωπή της – «Είσαι η ζωή μας, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»
Οι έρευνες για την ανήλικη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Πάτρας, συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις Αρχές να ψάχνουν ένα στοιχείο που θα οδηγήσει στα ίχνη της. Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα η 16χρονη μαθήτρια είναι πολλά. Τα ίχνη όμως, όσο […]
Οι έρευνες για την ανήλικη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Πάτρας, συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις Αρχές να ψάχνουν ένα στοιχείο που θα οδηγήσει στα ίχνη της.
Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα η 16χρονη μαθήτρια είναι πολλά. Τα ίχνη όμως, όσο περνούν οι μέρες, λιγοστεύουν και η αγωνία μεγαλώνει.
Η μητέρα της, Βαλεντίνα, στέκεται για πρώτη φορά μπροστά στον τηλεοπτικό φακό του «Τούνελ». «Σπάει» τη σιωπή της και συγκλονίζει.
«Είσαι η ζωή μας»
Με μάτια βουρκωμένα, απευθύνεται στο παιδί της: «Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας. Σε παρακαλούμε, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά».
Η ίδια δηλώνει πως δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται η κόρη της, ούτε αν κάποιος τη βοήθησε να φύγει. Δακρύζει καθώς προσπαθεί να βάλει σε σειρά τις σκέψεις και τους φόβους της.
«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα, και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα. Από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση. Όσο ήταν εκεί, δεν έπαιρνε κακούς βαθμούς. Ήταν καλή μαθήτρια. Όμως το αν μέσα της συνέχιζε να δυσκολεύεται και το πόσο ήθελε πραγματικά να συνεχίσει, δεν μπορώ να το γνωρίζω».
