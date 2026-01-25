newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
Ελλάδα 25 Ιανουαρίου 2026, 11:08

Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Spotlight

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έχουν στα χέρια τους οι Αρχές για τη Λόρα. Η 16χρονη παραμένει άφαντη για 17η ημέρα και η ανησυχία για την τύχη της μεγαλώνει. Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, έφτασε στην Αθήνα και από τότε τα ίχνη της αγνοούνται.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν στη διάθεσή τους, στην προσπάθειά τους να ρίξουν φως στη μυστηριώδη εξαφάνισή της. Τις τελευταίες ώρες έχουν επικεντρωθεί σε ένα νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου, την προηγούμενη Τετάρτη, στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο.

Το κορίτσι, που μοιάζει με τη Λόρα, ενώ έξω βρέχει καταρρακτωδώς, μπαίνει στο κατάστημα και ρωτάει τον ιδιοκτήτη που βρίσκονται γνωστές θυρίδες παραλαβής δεμάτων. Κοιτάει γύρω της και φεύγει μετά από σχεδόν 20 δευτερόλεπτα.

«Υπάρχει πιθανότητα να είναι η Λόρα»

«Από όσα έχω δει στην τηλεόραση, από τον τρόπο που μιλούσε (σπαστά ελληνικά), αλλά και από την ανησυχία που είχε στο βλέμμα της, σκέφτηκα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι η Λόρα. Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των Αρχών» δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Οι επικεφαλής των ερευνών εξετάζουν το βίντεο εξονυχιστικά και θεωρούν πολύ πιθανόν η κοπέλα στα συγκεκριμένα πλάνα να είναι η Λόρα.

Αν όντως τελικά αυτό αποδειχθεί, τότε σημαίνει ότι το κορίτσι βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα και δεν έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο ρόλος συγκεκριμένου προσώπου

Την ίδια ώρα, η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ» που ασχολήθηκε με την υπόθεση δέχθηκε μια μαρτυρία που ίσως αποδειχθεί κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας.

Συγκεκριμένα η μαρτυρία που έφτασε στο τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής αφορά τον ρόλο συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο η ανήλικη μαθήτρια φέρεται να εμπιστευόταν και με το οποίο διατηρούσε στενή επαφή.

Όπως επισημαίνεται η μαρτυρία αυτή έχει ήδη δοθεί αρμοδίως και αναμένεται να δρομολογήσει σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα.

«Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα»

Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» ο Βασίλης Λαμπρόπουλος  σημείωσε ότι η αστυνομία εκτιμά πως η Λόρα βρίσκεται στη ζωή και δεν της έχει συμβεί κάτι.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι η μαρτυρία από νεαρούς ότι είδαν τη Λόρα σε ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου δεν ευσταθεί αφού από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν η 16χρονη.

Όσον αφορά τις πληροφορίες για μία φίλη της 16χρονης, την Άννα, οι Αρχές δεν γνωρίζουν αν πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο ή για δημιούργημα της φαντασίας της. Το στοιχείο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι όταν φτάνει στου Ζωγράφου, φαίνεται να περιφέρεται μόνη της και δεν την περιμένει κανείς.

Η μητέρα της Λόρας μίλησε χθες στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και με μάτια βουρκωμένα, απευθύνθηκε στην κόρη της.

«Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη».

Η ίδια δηλώνει πως δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται η κόρη της, ούτε αν κάποιος τη βοήθησε να φύγει.

«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα, και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα», είπε.

Δακρύζει καθώς προσπαθεί να βάλει σε σειρά τις σκέψεις και τους φόβους της.

«Από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση».

Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι. Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν».

Για όσα ακούγονται από φίλους της Λόρας, πως καταπιεζόταν από την οικογένειά της και ζούσε δύσκολες στιγμές, η μητέρα της δηλώνει βαθιά πληγωμένη. Επιμένει πως τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή – «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει
Σέρρες 25.01.26

Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή - «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει

Στην απολογία της η διευθύντρια υποστήριξε ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία «για πλάκα» - «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια», καταγγέλλει η μητέρα του 13χρονου

Σύνταξη
Γλυφάδα: Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία – «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες
«Το περιμέναμε» 25.01.26

Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία στη Γλυφάδα - «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες (βίντεο)

Το οικογενειακό δράμα πίσω από το έγκλημα στη Γλυφάδα - «Του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη... επειδή είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά» λέει γειτόνισσα

Σύνταξη
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σοκ 25.01.26

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές
Ελλάδα 25.01.26

Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές

Στην Ελλάδα, το σιδηροδρομικό των Τεμπών το 2023 – μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στην ίδια γραμμή – καταγράφηκε ως η πιο πολύνεκρη σύγκρουση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, με 57 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες.

Κώστας Ντελέζος
Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού
Ελλάδα 24.01.26

Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού

Κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκε σπασμένο τζάμι, από το οποίο άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στο κτήριο, προκαλώντας φθορές και βάζοντας φωτιά σε συγκεκριμένο γραφείο στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχάτο

Σύνταξη
Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 24.01.26

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο 49χρονος έκανε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον ανήλικο γιο του τηλεφωνικά, και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην κρίση; Tι ψηφίζουν οι χρήστες του Reddit
Προβλέψεις 25.01.26

Τα 19 επαγγέλματα που θα επιβιώσουν σε μια νέα οικονομική ύφεση - Ή έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit

Nεκροθάφτες, πυροσβέστες, διασώστες, υδραυλικοί είναι επαγγέλματα που δε θα χαθούν ποτέ, ο κόσμος να χαλάσει. Τουλάχιστον έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit, του μεγαλύτερου διαδικτυακού φόρουμ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» – Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα
Culture Live 25.01.26

«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» - Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα

Μετά την καθολικά κατακριτέα σειρά All’s Fair, έρχεται η μαύρη κωμωδία του Ράιαν Μέρφι, The Beauty, για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι ώστε να επιτύχουν τη σωματική τελειότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άρης: «Τελικός» κόντρα στον Λεβαδειακό – Ετοιμάζει τον Χόνγκλα για βασικό ο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Άρης: «Τελικός» κόντρα στον Λεβαδειακό – Ετοιμάζει τον Χόνγκλα για βασικό ο Χιμένεθ

Η νίκη είναι μονόδρομος για την ομάδα του Χιμένεθ στο σημερινό (25/1, 16.00) εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ενώ το ντεμπούτο του ως βασικός αναμένεται να κάνει ο Χόνγκλα.

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή – «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει
Σέρρες 25.01.26

Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή - «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει

Στην απολογία της η διευθύντρια υποστήριξε ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία «για πλάκα» - «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια», καταγγέλλει η μητέρα του 13χρονου

Σύνταξη
Γλυφάδα: Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία – «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες
«Το περιμέναμε» 25.01.26

Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία στη Γλυφάδα - «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες (βίντεο)

Το οικογενειακό δράμα πίσω από το έγκλημα στη Γλυφάδα - «Του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη... επειδή είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά» λέει γειτόνισσα

Σύνταξη
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα
Συνεχείς διαδηλώσεις 25.01.26

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σοκ 25.01.26

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ιστορική κακοκαιρία 25.01.26

Στο έλεος της «Fern» οι ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Σύνταξη
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο