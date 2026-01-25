Νέο βίντεο ντοκουμέντο έχουν στα χέρια τους οι Αρχές για τη Λόρα. Η 16χρονη παραμένει άφαντη για 17η ημέρα και η ανησυχία για την τύχη της μεγαλώνει. Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, έφτασε στην Αθήνα και από τότε τα ίχνη της αγνοούνται.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν στη διάθεσή τους, στην προσπάθειά τους να ρίξουν φως στη μυστηριώδη εξαφάνισή της. Τις τελευταίες ώρες έχουν επικεντρωθεί σε ένα νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου, την προηγούμενη Τετάρτη, στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο.

Το κορίτσι, που μοιάζει με τη Λόρα, ενώ έξω βρέχει καταρρακτωδώς, μπαίνει στο κατάστημα και ρωτάει τον ιδιοκτήτη που βρίσκονται γνωστές θυρίδες παραλαβής δεμάτων. Κοιτάει γύρω της και φεύγει μετά από σχεδόν 20 δευτερόλεπτα.

«Υπάρχει πιθανότητα να είναι η Λόρα»

«Από όσα έχω δει στην τηλεόραση, από τον τρόπο που μιλούσε (σπαστά ελληνικά), αλλά και από την ανησυχία που είχε στο βλέμμα της, σκέφτηκα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι η Λόρα. Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των Αρχών» δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Οι επικεφαλής των ερευνών εξετάζουν το βίντεο εξονυχιστικά και θεωρούν πολύ πιθανόν η κοπέλα στα συγκεκριμένα πλάνα να είναι η Λόρα.

Αν όντως τελικά αυτό αποδειχθεί, τότε σημαίνει ότι το κορίτσι βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα και δεν έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο ρόλος συγκεκριμένου προσώπου

Την ίδια ώρα, η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ» που ασχολήθηκε με την υπόθεση δέχθηκε μια μαρτυρία που ίσως αποδειχθεί κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας.

Συγκεκριμένα η μαρτυρία που έφτασε στο τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής αφορά τον ρόλο συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο η ανήλικη μαθήτρια φέρεται να εμπιστευόταν και με το οποίο διατηρούσε στενή επαφή.

Όπως επισημαίνεται η μαρτυρία αυτή έχει ήδη δοθεί αρμοδίως και αναμένεται να δρομολογήσει σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα.

«Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα»

Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» ο Βασίλης Λαμπρόπουλος σημείωσε ότι η αστυνομία εκτιμά πως η Λόρα βρίσκεται στη ζωή και δεν της έχει συμβεί κάτι.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι η μαρτυρία από νεαρούς ότι είδαν τη Λόρα σε ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου δεν ευσταθεί αφού από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν η 16χρονη.

Όσον αφορά τις πληροφορίες για μία φίλη της 16χρονης, την Άννα, οι Αρχές δεν γνωρίζουν αν πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο ή για δημιούργημα της φαντασίας της. Το στοιχείο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι όταν φτάνει στου Ζωγράφου, φαίνεται να περιφέρεται μόνη της και δεν την περιμένει κανείς.

<br />

Η μητέρα της Λόρας μίλησε χθες στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και με μάτια βουρκωμένα, απευθύνθηκε στην κόρη της.

«Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη».

Η ίδια δηλώνει πως δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται η κόρη της, ούτε αν κάποιος τη βοήθησε να φύγει.

«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα, και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα», είπε.

Δακρύζει καθώς προσπαθεί να βάλει σε σειρά τις σκέψεις και τους φόβους της.

«Από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση».

Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι. Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν».

Για όσα ακούγονται από φίλους της Λόρας, πως καταπιεζόταν από την οικογένειά της και ζούσε δύσκολες στιγμές, η μητέρα της δηλώνει βαθιά πληγωμένη. Επιμένει πως τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.