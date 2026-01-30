Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη 16χρονη να αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο για Γερμανία

Ένα βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ότι έριξε φως στην υπόθεση την εξαφάνισης της 16χρονης από την Πάτρα και να έλυσε το μυστήριο για το πού βρίσκεται η Λόρα εδώ και 23 ημέρες που χάθηκαν τα ίχνη της.

Το βίντεο είναι από κάμερα ασφαλείας ενός μικρού ταξιδιωτικού πρακτορείο στην Ομόνοια που έχει καταγράψει τη Λόρα να αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη με πτήση της Lufthansa.

Η στιγμή που η 16χρονη βγάζει εισιτήριο στο πρακτορείο

Το Live News έφερε στη δημοσιότητα βίντεο από το πρακτορείο όπου η 16χρονη έβγαλε εισιτήριο ώστε να φύγει για Φρανκφούρτη.

Στο βίντεο διακρίνεται η ανήλικη να φορά μαύρα ρούχα και καπέλο. Έμεινε στο κατάστημα για περίπου 25 λεπτά ενώ στις 3 το μεσημέρι κάλεσε ταξί και πήγε στο αεροδρόμιο όπου και πέταξε για τη Γερμανία.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού πρακτορείο ανέφερε τα εξής:

«Ήταν 11:40 όταν πέρασε από εμάς. Ζήτησε εισιτήριο για Φρανκφούρτη, την ίδια μέρα. Είχε διαβατήριο, γερμανικό νομίζω ήταν. Πλήρωσε με μετρητά. Έβγαλε από εμάς το εισιτήριο και έφυγε αμέσως για το αεροδρόμιο. Ήθελε να φύγει το συντομότερο. Ήταν μόνη της, φόραγε μαύρα ρούχα. Δεν μας έδωσε τηλέφωνο. Το εισιτήριο έκανε περίπου 200 ευρώ».

<br />

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε νωρίτερα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος παιδιά κάτω των 18 ετών, αλλά πάνω από 16, μπορούν να πετάξουν με γερμανικές εταιρείες και να μπουν στη χώρα χωρίς συναίνεση γονέα.

Στην Φρανκφούρτη φαίνεται να βρίσκεται σε γειτονικές γερμανικές πόλεις, ενώ δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία πως ίσως κάποιος την βοηθούσε.

Οι Αρχές έχουν απευθύνει ερώτηση στην γερμανική αεροπορική εταιρεία για το πώς κατάφερε να ταξιδέψει η ανήλικη. Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, πιθανόν δεν πέρασε από έλεγχο check-in.

Όπως όλα δείχνουν η 16χρονη είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της από το σπίτι της στην Πάτρα και την επιστροφή της στη Γερμανία από εκεί έφυγαν οικογενειακώς πριν μερικά χρόνια.