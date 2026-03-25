Τραγωδία στον Βόλο – «Καιγόταν ολόκληρη, της έριξα ένα μπουφάν να σβήσει αλλά έπεσε νεκρή μπροστά μου»

Συγκλονισμένος και σε κατάσταση συντριβής ο κύριος Δημήτρης, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έσπευσε να σώσει τις δύο άτυχες γυναίκες από τον πύρινο όλεθρο που περικύκλωσε το σπίτι τους στην οδό Αστυπάλαιας 22 στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.

Μιλώντας στο taxydromos.gr για αυτές τις εφιαλτικές στιγμές, λυγίζει. Δεν αντέχει την απώλεια των δύο γυναικών, οι οποίες δυστυχώς βρήκαν τραγικό θάνατο, μέσα στο σπίτι που διέμεναν.

Η συγκλονιστική μαρτυρία

«Άκουσα έναν θόρυβο και νόμιζα ότι έχει γίνει τροχαίο και έσπευσα να δω τι συμβαίνει», περιγράφει ο κ. Δημήτρης. Πλησιάζοντας τη μονοκατοικία είδα να ξεπηδούν φλόγες και άκουσα κάποιον να φωνάζει “βοήθεια καίγομαι”. Η εξώπορτα ήταν κλειδωμένη. Πήδηξα στην αυλή από τα κάγκελα και αντίκρισα τον 39χρονο ο οποίος έπιανε το πρόσωπό του και σφάδαζε από πόνο. Πριν προλάβω να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί βλέπω μία γυναίκα η οποία καιγόταν ολόκληρη. Εριξα ένα μπουφάν για να σταματήσω τη φωτιά. Πριν προλάβω να την πλησιάσω περισσότερο η γυναίκα έπεφτε νεκρή μπροστά μου. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και παντού υπήρχε φωτιά. Επιχείρησα να μπω μέσα αλλά ήταν αδύνατον. Τελικά και η δεύτερη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή λίγο μετά από τους πυροσβέστες. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν δύο ζωές», κατέληξε συντρειμένος.

Το χρονικό

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα. Οι δύο γυναίκες, 88 και 66 ετών, μάνα και κόρη πιθανότατα κοιμόντουσαν όταν ξέσπασε φωτιά από μια θερμάστρα. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα αιφνιδιάζοντας τις άτυχες γυναίκες. Ο 39χρονος γιος της 66χρονος προσπάθησε να τις σώσει αλλά δεν τα κατάφερε και υπέστη εγκαύματα σε όλο του το σώμα.

Στο σημείο έσπευσαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά και εντόπισαν τις απανθρακωμένες τις σορούς των δύο γυναικών.