07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Κάθε πότε πρέπει πραγματικά να αλλάζετε smartphone;
Τα Νέα της Αγοράς 07 Μαΐου 2026, 14:27

Κάθε πότε πρέπει πραγματικά να αλλάζετε smartphone;

Πότε η συσκευή σας σάς κρατά πίσω και ποια smartphone αξίζει να δείτε σήμερα.

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Στην εποχή που το smartphone αποτελεί προέκταση του χεριού μας, η στιγμή που αρχίζει να «κολλάει» δεν περνά απαρατήρητη. Αργές εφαρμογές, μειωμένη μπαταρία, περιορισμένες ενημερώσεις και αχρείαστες αναμονές μας προειδοποιούν ότι έχει έρθει η στιγμή για ανανέωση. Αλλά πόσο συχνά χρειάζεται πραγματικά να αλλάζετε smartphone;

Ο μέσος κύκλος ζωής ενός κινητού κυμαίνεται στα 3–5 χρόνια. Ωστόσο, ο ιδανικός χρόνος για εσάς εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας και από το αν οι ανάγκες σας έχουν αλλάξει.

Τα σημάδια ότι ήρθε η ώρα για νέο smartphone

  1. Η απόδοσή του δεν σας καλύπτει: Αν το κινητό καθυστερεί σε βασικές λειτουργίες, δυσκολεύεται στο multitasking ή «κολλάει» σε εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά, τότε πιθανότατα δεν επαρκεί για τις σύγχρονες απαιτήσεις.
  2. Η μπαταρία δεν βγάζει τη μέρα: Μετά από 2–3 χρόνια, η μπαταρία χάνει σημαντικό μέρος της χωρητικότητάς της. Αν φορτίζετε δύο και τρεις φορές τη μέρα, μάλλον έχει έρθει η στιγμή για αλλαγή συσκευής.
  3. Αδυναμία ενημερώσεων: Οι ενημερώσεις ασφαλείας είναι κρίσιμες. Όταν σταματούν, η συσκευή σας γίνεται πιο ευάλωτη.
  4. Η κάμερα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας: Αν η φωτογραφία είναι σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς σας, οι νεότεροι αισθητήρες και οι αλγόριθμοι επεξεργασίας κάνουν τεράστια διαφορά.

Οι καλύτερες επιλογές για ανανέωση — ανάλογα με το budget και τις ανάγκες

Παρακάτω διαμορφώσαμε μια λίστα από σύγχρονα μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, από premium μέχρι value‑for‑money. Θα τα βρείτε όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε smartphones.

Smartphone για κορυφαίες επιδόσεις & μέγιστη διάρκεια ζωής

Το Galaxy S26 είναι από τις συσκευές που μπορούν να σας κρατήσουν άνετα για χρόνια. Ο ισχυρός επεξεργαστής, η φωτεινή οθόνη και η μεγάλη χωρητικότητα το καθιστούν ιδανικό για όσους χρησιμοποιούν το κινητό για δουλειά, multitasking ή απαιτητικές εφαρμογές.

Εναλλακτικά το iPhone 17 Pro είναι η επιλογή για όσους θέλουν κορυφαία ποιότητα κατασκευής, εξαιρετική κάμερα και πολλά χρόνια software υποστήριξης. Αν θέλετε μια συσκευή που «κρατάει» χωρίς να σας προδώσει είναι μία από τις πιο δυνατές επιλογές.

Για ισορροπία τιμής–απόδοσης

Το Xiaomi 17 είναι από τα μοντέλα που προσφέρουν πολλά περισσότερα από την τιμή τους. Με μεγάλη μπαταρία, άφθονη RAM και αποθηκευτικό χώρο, είναι ιδανικό για όσους θέλουν μια γρήγορη, αξιόπιστη συσκευή χωρίς να ανέβουν σε premium κατηγορία.

Από την άλλη, το Google Pixel 9a ξεχωρίζει για το καθαρό Android και την εξαιρετική επεξεργασία εικόνας. Παρότι δεν είναι flagship, η εμπειρία χρήσης είναι απίστευτα ομαλή, ενώ οι φωτογραφίες του συχνά ανταγωνίζονται πολύ ακριβότερα μοντέλα. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν αξιοπιστία, απλότητα και σταθερές ενημερώσεις.

Για καθημερινή χρήση χωρίς υπερβολές

Το Moto G77 είναι μια πρακτική επιλογή για όσους θέλουν ένα κινητό που «κάνει τη δουλειά» χωρίς να κοστίζει μια περιουσία. Η Motorola φημίζεται για την καθαρή εμπειρία Android και την καλή αυτονομία, κάτι που το κάνει ιδανικό για καθημερινή χρήση, social media, browsing και επικοινωνία.

Εάν χρειάζεστε κάτι ελαφρύ, γρήγορο και ευχάριστο στη χρήση, το OnePlus Nord CE 5 είναι η κατάλληλη επιλογή. Με έμφαση στην ταχύτητα και την ομαλή εμπειρία, είναι μια καλή επιλογή για φοιτητές, επαγγελματίες και όσους θέλουν κάτι αξιόπιστο σε λογική τιμή.

Για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό

Το 40 NxtPaper ξεχωρίζει χάρη στην οθόνη του, η οποία είναι σχεδιασμένη για να μειώνει την καταπόνηση των ματιών. Αν διαβάζετε πολύ στο κινητό, εργάζεστε σε αυτό ή απλώς θέλετε μια πιο ξεκούραστη εμπειρία, είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή.

Το Realme C71 είναι μια value συσκευή με μεγάλη μπαταρία και άνετο αποθηκευτικό χώρο. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν ένα οικονομικό κινητό που όμως δεν κάνει συμβιβασμούς στην καθημερινή χρήση.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07.05.26

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Σύνταξη
Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Σύνταξη
Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Σύνταξη
Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

Μίνα Μουστάκα
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τους βουλευτές να «ξεσπαθώνουν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τις διαφωνίες τους με όσους υπουργούς βρίσκονται στο απυρόβλητο

Σύνταξη
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

