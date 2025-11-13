Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
SHOPFLIX MAX: Δωρεάν μεταφορικά για 1 χρόνο στην καλύτερη τιμή της αγοράς!
Τα Νέα της Αγοράς 13 Νοεμβρίου 2025 | 13:10

SHOPFLIX MAX: Δωρεάν μεταφορικά για 1 χρόνο στην καλύτερη τιμή της αγοράς!

Κάτι πολύ μεγάλο έφτασε στο SHOPFLIX.GR - Η νέα συνδρομητική υπηρεσία SHOPFLIX MAX κάνει κάθε αγορά πιο έξυπνη, πιο εύκολη και πιο συμφέρουσα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Πόσες φορές έχεις βάλει κάτι στο καλάθι σου αλλά στο τέλος δίστασες να ολοκληρώσεις την παραγγελία, μόνο και μόνο επειδή τα μεταφορικά ανέβαζαν το κόστος; Από εδώ και στο εξής, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου χωρίς δεύτερες σκέψεις, γιατί στο SHOPFLIX.GR έφτασε το SHOPFLIX MAX, η νέα συνδρομητική υπηρεσία για δωρεάν μεταφορικά για έναν χρόνο στην καλύτερη τιμή της αγοράς!

Με μόλις 20€ τον χρόνο απολαμβάνεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε σχεδόν κάθε αποστολή και έκπτωση 8€ σε όσες έχουν υψηλότερο κόστος αποστολής για να απολαμβάνεις την πιο ξέγνοιαστη και διασκεδαστική εμπειρία shopping από την αρχή μέχρι να φτάσει στην πόρτα σου. Και έχουμε ακόμα καλύτερα νέα… Η τιμή γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστική! Αν πληρώσεις τη συνδρομή με κάρτα Visa, θα έχεις άμεση επιστροφή 10€ στην κάρτα σου!

Γιατί σε συμφέρει να γίνεις μέλος του SHOPFLIX ΜΑΧ;

Είτε πρόκειται για τα προϊόντα που έχεις βάλει εδώ και καιρό στο μάτι, είτε για απλές καθημερινές αγορές, η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη και πιο απλή με το SHOPFLIX MAX, τον πιο απλό τρόπο να ψωνίζεις όπου θες, ό,τι θες, όποτε θες από το SHOPFLIX.GR και το SHOPFLIX app, χωρίς να σκέφτεσαι το checkout.

Με το SHOPFLIX MAX, η χαρά του shopping δεν γνωρίζει όρια:

  • Απολαμβάνεις την καλύτερη τιμή της αγοράς: Μόνο 20€/έτος (ή 10€ με κάρτα Visa) για απεριόριστα δωρεάν μεταφορικά.
  • Δωρεάν μεταφορικά για αποστολές άνω των 15€.
  • Καλύπτει όλη την Ελλάδα, ακόμα και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές.
  • Έκπτωση 8€ στα μεταφορικά για αποστολές με αξία μεταφορικών άνω των 8€ (εξαιρούνται οι αποστολές άνω των 35 κιλών).

Είναι απλά μαθηματικά

Κι αν τα μεταφορικά σου φαίνονται μικροέξοδα, σκέψου ότι αν κάνεις 3 αγορές τον μήνα, με το SHOPFLIX MAX εξοικονομείς 144€ τον χρόνο, με 10 αγορές τον χρόνο κερδίζεις περίπου 40€, ενώ αν είσαι επαγγελματίας και αγοράζεις 15 φορές τον μήνα, εξοικονομείς έως και 700€! Ακόμα και αν κάνεις μόνο 3 αγορές ενόψει Black Friday, έχεις κερδίσει 12€!

Από σήμερα, κάθε παραγγελία σου φτάνει στην πόρτα σου, δίχως περιττά άγχη. Είτε αναζητάς προϊόντα τεχνολογίας, gadgets και wearables που θα κάνουν την καθημερινότητά σου πιο συναρπαστική είτε είδη σπιτιού και κήπου για να ανανεώσεις τους χώρους σου μέσα και έξω, στο SHOPFLIX.GR βρίσκεις όλα όσα αναζητάς, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία σε πάνω από 11 εκατομμύρια προϊόντα.

Εάν από την άλλη, έχει έρθει η στιγμή να βάλεις την γυμναστική στο πρόγραμμα, θα βρεις τον ιδανικό διάδρομο γυμναστικής και άλλα όργανα για να γίνεις fit και φυσικά τα κατάλληλα αθλητικά ρούχα για να δημιουργήσεις τα πιο στιλάτα gym outfits. Κι επειδή η φροντίδα δεν σταματά εκεί, τώρα έχεις την ευκαιρία να ανανεώσεις την skincare ρουτίνα σου, επιλέγοντας νέες συνθέσεις αλλά και viral beauty products.

Βιβλία, επιτραπέζιαείδη γραφείου, δώρα για τους αγαπημένους σου, παιχνίδια, οτιδήποτε χρειάζεσαι για την παιδική και βρεφική φροντίδα αλλά και για το κατοικίδιο, το βρίσκεις σε δυνατές Black Friday προσφορές στο SHOPFLIX.GR ενώ θα παραλάβεις όλα όσα έχεις επιλέξει εύκολα, στην πόρτα σου στην ώρα τους, χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας αλλά και σε μία μόνο παράδοση, χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

