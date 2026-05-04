Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα
Η ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα υποστήριζε μια απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία, μετά τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου αλλά και την απόφαση του Πενταγώνου να αποσύρει αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία καθώς η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Ευρώπη για τη μη στήριξή της στον πόλεμο στο Ιράν.
«Είναι μια απόφαση που δεν εξαρτάται από εμένα και με την οποία προσωπικά δεν θα συμφωνούσα», ανέφερε η Μελόνι σε δημοσιογράφους στο Γερεβάν της Αρμενίας, στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.
Ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από Ιταλία και Ισπανία
Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων ότι είναι «πιθανόν» να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ιταλία και την Ισπανία.
Η Μελόνι πρόσθεσε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη εντός της εβδομάδας για συνομιλίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα.
