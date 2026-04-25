Σάββατο 25 Απριλίου 2026
25.04.2026 | 08:08
Ο πολιτικός «χωρισμός» Τραμπ – Μελόνι αποδεικνύει πως ΕΕ και MAGA δεν μπορούν να βρουν κοινό έδαφος
Κόσμος 25 Απριλίου 2026, 17:08

Ο πολιτικός «χωρισμός» Τραμπ – Μελόνι αποδεικνύει πως ΕΕ και MAGA δεν μπορούν να βρουν κοινό έδαφος

Η ρήξη μεταξύ Μελόνι και Τραμπ είναι κάτι περισσότερο από μια πολιτική διαφωνία. Είναι μια σύγκρουση πολιτικών πραγματικοτήτων. 

Μόλις τον Οκτώβριο του 2025, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έλουζε με κομπλιμέντα στη Τζιόρτζια Μελόνι, λέγοντας στην Ιταλίδα πρωθυπουργό πόσο «όμορφη» ήταν. 

Όμως αυτό που κάποτε έμοιαζε με πολιτικό ρομάντζο, βασισμένο εξίσου στην ιδεολογική σύμπτωση και στη στρατηγική σκοπιμότητα, μοιάζει πλέον με μια κλασική ιστορία… χωρισμού. 

Σε συνέντευξή του στις 14 Απριλίου 2026, ο Τραμπ επιτέθηκε στην  Ευρωπαία πρώην σύμμαχό του.  

«Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος», δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. 

Η αποσύνθεση της κάποτε στενής σχέσης δεν είναι απλώς προσωπική ή ρητορική.  

Όπως υποστηρίζει η Τζούλια Κρέμπταν-Χόρχαγκερ, Καθηγήτρια Κριτικών Πολιτισμικών και Διεθνών Σπουδών, σηματοδοτεί κάτι πολύ πιο σοβαρό: την κατάρρευση μιας εύθραυστης μέσης οδού μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Ασυμβίβαστες διαφορές 

Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, η Μελόνι θεωρήθηκε ευρέως ως η πιο φυσική σύμμαχός του στη Δυτική Ευρώπη και, για κάποιο διάστημα, η μόνη που ήταν πρόθυμη να αναλάβει αυτόν τον ρόλο τόσο ανοιχτά.  

Ήταν, για παράδειγμα, η μόνη ηγέτιδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέστη στην ορκωμοσία του. 

Και οι δύο ηγέτες ανέβηκαν στην εξουσία με δεξιό-λαϊκιστικά προγράμματα, κάνοντας εκστρατεία με αντιμεταναστευτικές πολιτικές, σκεπτικισμό απέναντι στους φιλελεύθερους θεσμούς και τις παραδοσιακές αξίες – ιδίως όσον αφορά το φύλο.  

Η σύμπραξή τους φαινόταν όχι μόνο στρατηγική, αλλά και βαθιά ριζωμένη σε μια κοινή πολιτική γλώσσα, υποστηρίζει η Κρέμπταν-Χόρχαγκερ σε άρθρο της στο The Conversation

Η ρήξη που ακολούθησε δεν συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη. Αντίθετα, εξελίχθηκε μέσα από μια σειρά διαφωνιών που αποκάλυψαν βαθύτερες ασυμβατότητες παρά τις ιδεολογικές ομοιότητες. 

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια συνάντησης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, στις 18 Αυγούστου 2025. REUTERS/Alexander Drago

Όταν ο Τραμπ άρχισε να «χτυπάει» την Ευρώπη 

Πρώτα ήρθαν οι πολιτικές ρωγμές: η Γροιλανδία, την οποία ο Τραμπ πρότεινε να αγοράσει και οι απειλές στος συμμάχους που αντιστάθηκαν· οι δασμοί, που χρησιμοποιήθηκαν ως αμβλύ πολιτικό μέσο πίεσης κατά της Ευρώπης· και οι δαπάνες για το ΝΑΤΟ, με πίεση στα ευρωπαϊκά μέλη να διοχετεύσουν περισσότερα χρήματα στην άμυνα, που άγγιζε τα όρια του τελεσίγραφου. 

Και στα τρία αυτά θέματα, η Μελόνι δεν ξεκίνησε με απόλυτη αντίθεση, αλλά η θέση της μετατοπίστηκε καθώς οι απαιτήσεις του Τραμπ γίνονταν πιο καταναγκαστικές.  

Όλο και περισσότερο, η Μελόνι ευθυγραμμίστηκε πιο ορατά με τους εταίρους της ΕΕ. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποκάλυψε περισσότερες ρωγμές στις διατλαντικές σχέσεις.  

Η στάση της Μελόνι σε αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. 

Ενώ αρχικά έκανε προεκλογική εκστρατεία με κάποιο βαθμό σκεπτικισμού απέναντι σε μια βαθύτερη εμπλοκή στην Ουκρανία, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της ευθυγραμμίστηκε σταθερά με τη στήριξη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ προς το Κίεβο.  

Ο Τραμπ, αντίθετα, έχει δείξει επιθυμία να περιορίσει ή ακόμη και να αποσύρει την αμερικανική στήριξη. 

Όμως, το πραγματικό σημείο καμπής φαίνεται να είναι το Ιράν. Η προφανής προσδοκία του Τραμπ ότι οι σύμμαχοί του θα συμμορφωθούν, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού τομέα, βρήκε λίγους υποστηρικτές στην Ευρώπη. 

Ο Τραμπ επέπληξε τη Μελόνι επειδή αρνήθηκε να παρέχει ιταλικές αεροπορικές βάσεις για χρήση από τις ΗΠΑ και επειδή αρνήθηκε να στείλει δυνάμεις για να βοηθήσει στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ. 

Η πτώση της γέφυρας 

Η ρήξη μεταξύ Μελόνι και Τραμπ είναι, ωστόσο, κάτι περισσότερο από μια πολιτική διαφωνία. Είναι μια σύγκρουση πολιτικών πραγματικοτήτων. 

Η Μελόνι είχε περάσει τους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας του Τραμπ τοποθετώντας τον εαυτό της ως γέφυρα μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών.  

Η λογική ήταν απλή: ως δεξιά ηγέτιδα με άριστη γνώση τόσο του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου όσο και του διατλαντικού συντηρητισμού, η Μελόνι μπορούσε να μεσολαβήσει μεταξύ δύο αποκλινόντων κόσμων. 

Για κάποιο διάστημα, αυτό φαινόταν να λειτουργεί.  

Η Μελόνι παρουσιάστηκε ως συνομιλήτρια ικανή να συνεργαστεί με τον Τραμπ χωρίς να αποξενώσει πλήρως τις Βρυξέλλες, η οποία μπορούσε να καθησυχάσει την Ευρώπη χωρίς να έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον. 

Αλλά αυτή η ισορροπία αποδείχθηκε όλο και πιο εύθραυστη. 

Η διατλαντική συμμαχία σε κρίση 

Η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Τραμπ, σε συνδυασμό με τη φθίνουσα δημοτικότητά του σε όλη την Ευρώπη, τον έχει μετατρέψει από πλεονέκτημα σε μειονέκτημα για τους ιδεολογικά συγγενείς πολιτικούς της γηραιάς ηπείρου. 

Η αποτυχία του να ενημερώσει εκ των προτέρων τους συμμάχους για κρίσιμες στρατιωτικές αποφάσεις – η οποία αποκαλύφθηκε όταν ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο βρισκόταν στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων κατά του Ιράν και χρειάστηκε να μεταφερθεί με στρατιωτική πτήση – αποτέλεσε μια ζωντανή απόδειξη του πόσο ελάχιστος είναι πλέον ο συντονισμός που στηρίζει τις διατλαντικές σχέσεις. 

Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το μήνυμα ήταν αδιαμφισβήτητο: Ακόμη και στενοί εταίροι των ΗΠΑ μπορούν να μείνουν εκτεθειμένοι, αντιδρώντας εκ των υστέρων αντί να διαμορφώνουν τα γεγονότα. 

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ιταλών αντιτίθεται στον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν και έχει επίσης αρνητική άποψη για τον ίδιο τον πρόεδρο.  

Σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων βλέπει αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση με το Ιράν, και μόλις το 12% των Ιταλών έχει θετική άποψη για τον Τραμπ. 

Η προώθηση από τον Τραμπ μιας εικόνας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικονίζει ως Ιησού και οι επιθέσεις του εναντίον του Πάπα πιθανότατα έβλαψαν ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά του σε μια χώρα όπου περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζονται ως καθολικοί. 

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά ορισμένους από τους Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας Κίρ Στάρμερ και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Πρεσβεία της Ουκρανίας, πριν από τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, στις 18 Αυγούστου 2025

Κάνοντας νέους φίλους 

Για τη Μελόνι, η χρονική στιγμή του «χωρισμού» με τον Τραμπ είναι βολική από εσωτερική άποψη.  

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις λόγω της αποτυχίας του δημοψηφίσματος για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και των επερχόμενων εκλογικών προκλήσεων. 

Η υπερβολικά στενή ευθυγράμμιση με έναν όλο και πιο αντιδημοφιλή Τραμπ κινδυνεύει να αποβεί πολιτικά δαπανηρή. Εν τω μεταξύ, η επίθεσή του στον Πάπα προσέφερε στη Μελόνι μια ευκαιρία να επανατοποθετηθεί ως υπερασπίστρια της πολιτιστικής και θρησκευτικής νομιμότητας. 

Υπό αυτή την έννοια, η αποστασιοποίηση της Μελόνις από τον Τραμπ είναι στρατηγική. 

Επίσης, έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης σύμπραξης της Μελόνι με Ευρωπαίους ηγέτες – ειδικά τον Γερμανό Φρίντριχ Μερτς, αλλά και τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κίρ Στάρμερ από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα. 

Αντιμέτωποι με αυξανόμενες εξωτερικές πιέσεις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δίνουν όλο και περισσότερο προτεραιότητα στη συνοχή έναντι της διαίρεσης στο μπλοκ.  

Σε αυτή τη διαμόρφωση, η Μελόνι, ο Μακρόν, ο Μερτς και ο Στάρμερ μοιάζουν όλο και περισσότερο με ένα είδος γεωπολιτικού κουαρτέτου – μία σύγχρονη εκδοχή Ντ’Αρτανιάν και οι «τρεις σωματοφύλακές» της, αν θέλετε – δεμένοι από κοινή αναγκαιότητα. 

Αν η Μελόνι ήταν κάποτε μια διατλαντική γέφυρα, τώρα βοηθά να χτίσει κάτι εντελώς διαφορετικό μαζί με τους συναδέλφους της ηγέτες της ΕΕ. 

Τι κερδίζει και τι χάνει η Μελόνι; 

Τα οφέλη αυτής της αποστασιοποίησης είναι σαφή. Στο εσωτερικό, επιτρέπει στη Μελόνι να αποτινάξει μια δυνητικά τοξική σύνδεση και να επανατοποθετηθεί μέσα σε ένα πιο σταθερό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Διεθνώς, ενισχύει την αξιοπιστία της μεταξύ των ηγετών της ΕΕ που επιδιώκουν συνοχή ενόψει της εξωτερικής απρόβλεπτης κατάστασης. 

Ωστόσο, η αποστασιοποίηση από τον Τραμπ δεν είναι χωρίς κινδύνους. Αν η αρχική πολιτική αξία της Μελόνι βρισκόταν στην ικανότητά της να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών, αυτός ο ρόλος έχει πλέον υπονομευθεί. 

Εν τω μεταξύ, η βαθύτερη ιστορία εδώ δεν αφορά τη ρήξη μεταξύ δύο ηγετών.  

Αφορά την εξαφάνιση του χώρου που κάποτε επέτρεπε στις σχέσεις να λειτουργούν.  

Η ΕΕ και η Ουάσιγκτον κατευθύνονται προς διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις – ένα γεγονός που ασκεί πίεση σε οποιαδήποτε προσωπικότητα πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα. 

Οι δεξιοί Ευρωπαίοι ηγέτες που κάποτε λειτουργούσαν ως «σύμβουλοι» του Τραμπ εντός της ΕΕ – ιδίως ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας – έχουν χάσει την επιρροή τους εντός του μπλοκ. 

Αυτό που αναδύεται αντ’ αυτού είναι μια πιο προσεκτική, εσωτερικά καθοδηγούμενη Ευρώπη, όπου ο παλιός ρόλος του μεμονωμένου ηγέτη ως διαμεσολαβητή στις διατλαντικές σχέσεις γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί. 

Η «ρήξη» της Μελόνι με τον Τραμπ είναι, υπό αυτή την έννοια, λιγότερο μια ρήξη και περισσότερο μια αναδιάταξη. 
Αντανακλά μια Ευρώπη που αρχίζει – αν και διστακτικά και άνισα – να φαντάζεται τον εαυτό της ως έναν αυτόνομο πολιτικό παράγοντα. 

 

Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Πιθανή διμερής συνάντηση τη Δευτέρα

Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Πιθανή διμερής συνάντηση τη Δευτέρα

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Insider betting 25.04.26

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο

Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

ΗΠΑ: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του Τραμπ εναντίον της αμερικανικής εφορίας
Κόσμος 25.04.26

ΗΠΑ: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του Τραμπ εναντίον της αμερικανικής εφορίας

Ο Τραμπ προσέφυγε τον Ιανουάριο εναντίον της εφορίας των ΗΠΑ, ζητώντας 10 δισ. δολάρια ως αποζημίωση επειδή η τελευταία δεν κατάφερε να εμποδίσει τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών του κατά την πρώτη προεδρική θητεία του

World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν αιτήματα και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Πιθανή διμερής συνάντηση τη Δευτέρα
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 16:49

Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ - Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο

Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

Ρωσία: Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντά τους, δηλώνει ο Λαβρόφ
«Εποχή αποικιοκρατίας» 25.04.26

Λάβρος ο Λαβρόφ κατά των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, «ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ευημερία, κι είναι έτοιμοι να την υπερασπίσουν με κάθε μέσο» τονίζει ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Ιράν – ΗΠΑ: Διπλωματικά παιχνίδια στο Ισλαμαμπάντ – Επισφαλής η εκεχειρία στον Λίβανο
Ισλαμαμπάντ 25.04.26

Ραντεβού στα τυφλά ΗΠΑ - Ιράν

Εξαιρετικά επισφαλής φαντάζει η εκεχειρία στον Λίβανο, ενώ στο Ισλαμαμπάντ, όπου ήδη βρίσκεται ο ΥΠΕΞ του Ιράν, αναμένονται οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ.

The Lancet: Το κορυφαίο ιατρικό περιοδικό αρνείται να καταθέσει στη Γερουσία των ΗΠΑ για την Covid-19
Αρνείται να καταθέσει 25.04.26

Το κορυφαίο The Lancet γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ για την Covid-19

«Λάβαμε ένα αίτημα να προσέλθουμε και να καταθέσουμε στοιχεία σε μια έρευνα της Γερουσίας (των ΗΠΑ για την Covid-19), κάτι που δεν πρόκειται να κάνουμε», ανακοινώνει η ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
Στρατιωτική συνεργασία 25.04.26

Χέρι χέρι Βενεζουέλα και Κολομβία ενάντια στις «μαφίες»

Οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Κολομβίας προχωρούν σε πολύ πιο στενή στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες» και τις «εγκληματικές συμμορίες» που δρουν στα σύνορά τους.

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρίας της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Ελλάδα 25.04.26

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρίας της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Υγεία 25.04.26

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok

Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Insider betting 25.04.26

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο

Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τότεναμ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό Κυπέλλου Betsson και παρουσιάζουμε τους παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δυο ομάδες.

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου για την 31η αγωνιστική της Bundesliga.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Λέσβος: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων – «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»
Τη Δευτέρα 25.04.26

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων στη Λέσβο - «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»

«Η κοροϊδία με τις αποζημιώσεις συνεχίζεται με ρυθμούς 'λάστιχο' - Ο Σχοινάς δεσμευόταν ότι τα χρήματα θα μπουν μέχρι το τέλος του μήνα, τώρα ανακαλύπτουν νέες ημερομηνίες», καταγγέλλει η Ομοσπονδία

Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»
Βόρεια Ιρλανδία 25.04.26

Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-  ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Ντέκλαν Κέρνεϊ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 25.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Άγριο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άγριο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
