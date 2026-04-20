20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Μήπως ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λάθος που τα έβαλε με τον Πάπα – Η «ιερή μάχη» που μπορεί να του στοιχίσει ακριβά
Κόσμος 20 Απριλίου 2026, 14:00

Μήπως ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λάθος που τα έβαλε με τον Πάπα – Η «ιερή μάχη» που μπορεί να του στοιχίσει ακριβά

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον Πάπα θα μπορούσαν να του κοστίσουν πολύ ακριβά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μια μεγάλη πολιτική… φωλιά φαίνεται ότι κατέστρεψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τις επιθέσεις του στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, οι οποίες έχουν εξοργίσει τους Καθολικούς παγκοσμίως.

Η ρήξη με το Βατικανό θα μπορούσε να επιδεινώσει μια ήδη δύσκολη προεκλογική περίοδο του 2026 για τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κινδυνεύει να αποξενώσει μια βασική εκλογική περιφέρεια.

Το 2024, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νίκησε εύκολα την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις με διαφορά 12 μονάδων από τους Καθολικούς ψηφοφόρους. Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, άρχισε να επιτίθεται προσωπικά και επιθετικά στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Από τη δεύτερη ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι σήμερα, οι εντάσεις αυξάνονται σταθερά μεταξύ του Τραμπ και της καθολικής πτέρυγας του συνασπισμού του.

Αυτή η σχέση άρχισε να γίνεται έντονη κατά τη διάρκεια του βάναυσου πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας και τώρα διαλύεται κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του τρέχοντος έτους, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν την καθολική εκλογική περιφέρεια, η οποία θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές ψήφους στην αμερικανική πολιτική σκηνή σήμερα.

Το χρονικό της σύγκρουσης του Τραμπ με τον Πάπα

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Λίο απάντησε στην απειλή του Τραμπ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» στο Ιράν εάν η χώρα δεν τερματίσει τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Τραμπ «πραγματικά απαράδεκτα», σημείωσε ότι «οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο» και προέτρεψε τους Αμερικανούς να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Κογκρέσου για να ζητήσουν ειρήνη.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social την περασμένη Κυριακή, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Πάπα Λέοντα «ΑΔΥΝΑΜΟ στο έγκλημα και απαίσιο για την εξωτερική πολιτική».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν θέλω έναν Πάπα που πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα». Ο Πάπας, μάλιστα, έχει μιλήσει ανοιχτά κατά αυτού που αποκάλεσε «τις βαθιές φρικαλεότητες που προκαλούν τα πυρηνικά όπλα».

Ο Πάπας Λέων έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και στην αντιμεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, κάτι που προκάλεσε την οργή του Τραμπ

Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα επαινέσει τον μεγαλύτερο αδελφό του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, Λουί Πρεβόστ, έναν ένθερμο υποστηρικτή του Τραμπ που ζει στη Φλόριντα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δημοσίευσε επίσης μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει τον εαυτό του ως Ιησού Χριστό, την οποία ακόμη και ορισμένοι Χριστιανοί υποστηρικτές του προέδρου κατήγγειλαν ως βλάσφημη.

Ο Τζέι Ντι Βανς, του οποίου το επερχόμενο βιβλίο αφορά την πρόσφατη μεταστροφή του στον Καθολικισμό, υπερασπίστηκε τον Τραμπ εν μέσω οργής μεταξύ των χριστιανών ψηφοφόρων. «Ας επιμείνει σε θέματα, ξέρετε, τι συμβαίνει στην Καθολική εκκλησία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος στο Fox News όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τις επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα. «Και ας αφήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να επιμείνει στην υπαγόρευση της αμερικανικής δημόσιας πολιτικής», πρόσθεσε ο Βανς.

Ο Λίο δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι δεν είχε καμία πρόθεση να έχει μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ, αλλά σημείωσε ότι «δεν φοβάται» την κυβέρνηση Τραμπ.

Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής επικρίνει τον «ιερό πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

Ένας Ρεπουμπλικάνος βουλευτής καταδίκασε αυτό που αποκαλεί «ιερό πόλεμο» του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι από τη Λουιζιάνα, μακροχρόνιος υποστηρικτής του Τραμπ και του υπερσυντηρητικού κινήματος Μάγκα, καταδίκασε τις επιθέσεις του προέδρου στον Πάπα κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News το Σάββατο .

«Αγαπώ τον πρόεδρο», είπε ο Κένεντι και πρόσθεσε: «Δεν συμφωνώ πάντα μαζί του, αλλά νομίζω ότι θέλει έναν καλύτερο κόσμο. Αλλά δεν συμφωνώ μαζί του σχετικά με αυτόν τον νέο ιερό πόλεμο με τον Πάπα».

«Γιατί θέλουμε να τσακωθούμε με τον Πάπα;» συνέχισε ο Κένεντι. «Είναι μια απόσπαση της προσοχής. Και ο Τύπος απλώς το ρουφάει σαν μια ηλεκτρική σκούπα Hoover Deluxe».

Η θρησκεία έχει επικαλεστεί πολλούς πολέμους στην ιστορία, με τεταμένες σχέσεις μεταξύ κοσμικών και θρησκευτικών ηγετών σε όλη τη διάρκεια. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ θα διαπιστώσει με τον δύσκολο τρόπο ότι οι Αμερικανοί είναι ανήσυχοι με αυτή τη διαμάχη.

Αρνητικές για τον Τραμπ οι δημοσκοπήσεις που αφορούν στους Καθολικούς

Εν τω μεταξύ, ο Πάπας Λέων λέει ότι δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά ο πρόεδρος ίσως θέλει να αρχίσει να ανησυχεί για τους Καθολικούς ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Μια δημοσκόπηση που διεξήχθη στα τέλη Μαρτίου, πριν οι επιθέσεις του Τραμπ κατά του Πάπα βρεθούν σε πλήρη εξέλιξη, έδειξε ότι η αποδοχή του προέδρου μεταξύ των Καθολικών ψηφοφόρων είχε ήδη μειωθεί στο 48%, με το 52% να τον αποδοκιμάζει.

Η θρησκεία έχει επικαλεστεί πολλούς πολέμους στην ιστορία, με τεταμένες σχέσεις μεταξύ κοσμικών και θρησκευτικών ηγετών σε όλη τη διάρκεια. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ θα διαπιστώσει με τον δύσκολο τρόπο ότι οι Αμερικανοί είναι ανήσυχοι με αυτή τη διαμάχη.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι που ίσως ήλπιζαν ότι αυτή θα ήταν μια ιστορία μιας ή δύο ημερών – και ότι θα μπορούσαν να βάλουν τον Πάπα στη θέση του και να προχωρήσουν – φαίνεται απίθανο να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους», σημείωσε ο αναλυτής του CNN, Άαρον Μπλέικ. «(Ίσως) είναι καιρός να σκεφτούμε ένα νέο σημείο συζήτησης».

