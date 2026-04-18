«Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ», λέει ο πάπας Λέων
«Συνεχίζουμε την πορεία μας, συνεχίζουμε να κηρύττουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, για την προαγωγή της αδελφοσύνης», τόνισε ο πάπας Λέων από την Αφρική όπου βρίσκεται
- Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο
- Πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν το ψηφιακό πελατολόγιο
- Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον επιζώντα του Άουσβιτς, Χάιντς Κούνιο
- Ο κόσμος έχασε πετρέλαιο 50 δισ. δολαρίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
«Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄, μιλώντας με τους δημοσιογράφους, στο αεροσκάφος που τον μετέφερε στην Αγκόλα της Αφρικής.
«Οι ομιλίες που διαβάζω εδώ στην Αφρική, σε πολλές περιπτώσεις γράφτηκαν πριν δυο εβδομάδες, πολύ πριν ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάσει το πρόσωπό μου και το μήνυμα ειρήνης το οποίο προωθώ. Κι όμως, κάποιοι τις ερμήνευσαν σαν να ήθελα να μπω σε νέα αντιπαράθεση με τον πρόεδρο, κάτι που δεν με ενδιαφέρει», προσέθεσε ο ποντίφικας, επιχειρώντας να δώσει τέλος στη διαμάχη των προηγούμενων ημερών.
«Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα, ισχυρότερος από κάθε δύναμη του κακού»
«Συνεχίζουμε την πορεία μας, συνεχίζουμε να κηρύττουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, για την προαγωγή της αδελφοσύνης», τόνισε ο πάπας Λέων.
Πριν αναχωρήσει από το Καμερούν με προορισμό την Αγκόλα, σε λειτουργία την οποία τέλεσε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Γιαουντέ, ο πάπας Λέων υπογράμμισε πως «η Εκκλησία, συνάντησε τόσες φορές, κατά την πλοήγησή της ανά τους αιώνες, θύελλες και αντίθετους ανέμους. Είναι αυτό που νιώθουμε όταν νομίζουμε ότι βυθιζόμαστε, ότι μας υπερνικούν αντίθετες δυνάμεις, όταν όλα μας φαίνονται σκοτεινά και αισθανόμαστε μόνοι και αδύναμοι. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα, ισχυρότερος από κάθε δύναμη του κακού».
- «Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
- Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93: «Ζωντανό» για την παραμονή (vid)
- Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson 92-88: Βήμα οκτάδας από τους νησιώτες (vid)
- Επίθεση σε δύο πλοία με ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ – Επιβεβαιώνει η Ινδία, έντονη ανησυχία στο Νέο Δελχί
- Από τον Φεβρουάριο του 2001: 60-0 σερί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό! (vid)
- WSJ: Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 10-14: Νέα νίκη για τους «ερυθρόλευκους» που επέκτειναν το ιστορικό σερί
- ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!
