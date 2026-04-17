Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι ο πάπας Λέων είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβει πως το Ιράν αντιπροσώπευε απειλή για ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως εάν αποκτούσε πυρηνικά όπλα (στις φωτογραφίες αρχείου από το Reuters, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και πάπας Λέων).

Ο Τραμπ έχει επικρίνει κατ’ επανάληψη τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο οποίος έχει στηλιτεύσει τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως χάρη στον ίδιο βρίσκεται ο ποντίφικας στον παπικό θρόνο

Υποστηρίζοντας πως χάρη στον ίδιο βρίσκεται σήμερα στον παπικό θρόνο, ο Τραμπ κατηγόρησε τον ποντίφικα πως έχει αδυναμίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Ο πάπας πρέπει να καταλάβει – είναι πολύ απλό – ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Ο κόσμος θα διέτρεχε τεράστιο κίνδυνο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Τα επικριτικά σχόλια του προέδρου Τραμπ για τον πάπα Λέοντα έχουν προκαλέσει θυελλώδεις αντιδράσεις από χριστιανούς στις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων.

Η «τρέλα του πολέμου»

Ο πάπας Λέων, με καταγωγή από το Σικάγο, κατήγγειλε το Σάββατο την «τρέλα του πολέμου», απευθύνοντας έκκληση για ειρήνη.

Τη Δευτέρα είχε καταστήσει σαφές πως θα συνεχίσει να διατυπώνει επικρίσεις για τον πόλεμο, αψηφώντας τα σχόλια του Τραμπ.

«Ο πάπας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κι εγώ θέλω να λέει ό,τι θέλει, αλλά μπορώ να διαφωνώ. Πιστεύω πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ