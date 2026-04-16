Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Κόσμος 16 Απριλίου 2026, 15:39

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Spotlight

Ο Πάπας Λέων επέκρινε σφοδρά τους ηγέτες που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε πολέμους και δήλωσε ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννων», σε ασυνήθιστα σκληρές δηλώσεις που έκανε στο Καμερούν την Πέμπτη. 

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε μία ακόμα επίθεση εναντίον του στα social media. 

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, καταδίκασε επίσης τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας» σε μια συνάντηση στην μεγαλύτερη πόλη των αγγλόφωνων περιοχών του Καμερούν, όπου μια υποβόσκουσα σύγκρουση που χρονολογείται σχεδόν μια δεκαετία έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς. 

«Οι άρχοντες του πολέμου προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν πως χρειάζεται μόνο μια στιγμή για να καταστρέψεις, όμως μια ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να ξαναχτίσεις», είπε ο ποντίφικας. 

«Κλείνουν τα μάτια στο γεγονός ότι δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται για σκοτωμούς και καταστροφές, ενώ οι πόροι που απαιτούνται για την επούλωση, την εκπαίδευση και την αποκατάσταση δεν βρίσκονται πουθενά». 

«Ένας αναποδογυρισμένος κόσμος» 

Οι επιθέσεις του Τραμπ εναντίον του Λέοντα, που ξεκίνησαν την παραμονή της φιλόδοξης περιοδείας του Πάπα σε τέσσερις χώρες της Αφρικής και επαναλήφθηκαν αργά την Τρίτη, έχουν προκαλέσει απογοήτευση στην Αφρική, όπου ζει περισσότερο από το ένα πέμπτο των καθολικών του κόσμου. 

Ο Λέων, ο οποίος διατήρησε σχετικά χαμηλό προφίλ κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου έτους του ως ηγέτης της Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων μελών, έχει αναδειχθεί σε ανοιχτό επικριτή του πολέμου που ξεκίνησε με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. 

Την Πέμπτη, ο ποντίφικας επέκρινε δριμύτατα τους ηγέτες που επικαλούνται θρησκευτικά θέματα για να δικαιολογήσουν πολέμους. 

«Αλίμονο σε όσους χειραγωγούν τη θρησκεία και το ίδιο το όνομα του Θεού για δικό τους στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό όφελος, σύροντας αυτό που είναι ιερό στο σκοτάδι και τη βρωμιά», είπε. 

«Είναι ένας κόσμος που έχει ανατραπεί, μια εκμετάλλευση της δημιουργίας του Θεού που πρέπει να καταγγελθεί και να απορριφθεί από κάθε ειλικρινή συνείδηση». 

Ο Πάπας έκανε παρόμοιες δηλώσεις τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές ηγετών με «ματωμένα χέρια», σε σχόλια που ερμηνεύτηκαν ευρέως ως στραμμένα κατά του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος επικαλέστηκε χριστιανική γλώσσα για να δικαιολογήσει τον πόλεμο με το Ιράν. 

Ο Τραμπ ξεκίνησε την κριτική του προς τον Λέοντα την Κυριακή, όταν χαρακτήρισε τον Πάπα «ΑΔΥΝΑΜΟ απέναντι στο έγκλημα και απαράδεκτο στην εξωτερική πολιτική» σε μια ανάρτηση στο Truth Social. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ του επιτέθηκε ξανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Τρίτη, και την Τετάρτη δημοσίευσε μια εικόνα του Ιησού να τον αγκαλιάζει, αφού μια προηγούμενη εικόνα που δημοσίευσε και τον απεικόνιζε ως μια μορφή που μοιάζει με τον Ιησού προκάλεσε ευρεία κριτική. 

Η κρίση στο Καμερούν 

Ο Λέων δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι δεν θα σταματήσει να μιλάει ανοιχτά για τον πόλεμο στο Ιράν και από τότε έχει αποφύγει να απαντήσει άμεσα στον Τραμπ. 

Μετά την άφιξή του στην πρωτεύουσα του Καμερούν, Γιαουντέ, την Τετάρτη, προέτρεψε την κυβέρνηση της χώρας της Κεντρικής Αφρικής – με επικεφαλής τον πρόεδρο Πολ Μπιά, ο οποίος στα 93 του είναι ο γηραιότερος ηγέτης στον κόσμο – να ξεριζώσει τη διαφθορά και να αντισταθεί στις «ιδιοτροπίες των πλουσίων και ισχυρών». 

Το ταξίδι του Λέο την Πέμπτη στην αγγλόφωνη πόλη Μπαμέντα έχει ξυπνήσει μια αμυδρή ελπίδα ότι ενδέχεται να ληφθούν μέτρα για την επίλυση της σύγκρουσης εκεί, η οποία έχει τις ρίζες της στην περίπλοκη αποικιακή και μετα-αποικιακή ιστορία της χώρας. 

Το Καμερούν, πρώην γερμανική αποικία, χωρίστηκε μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γαλλικό τμήμα απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1960 και ένα χρόνο αργότερα εντάχθηκε σε αυτό η μικρότερη αγγλόφωνη βρετανική περιοχή στα δυτικά. 

Μια πινακίδα με τη φωτογραφία του Πάπα Λέοντα XIV, ενώ ο κόσμος συγκεντρώνεται έξω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωσήφ, πριν από μια συνάντηση για την ειρήνη, στη Μπαμέντα του Καμερούν, στις 16 Απριλίου 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από μισό εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί στις μάχες μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των αγγλόφωνων αυτονομιστικών ομάδων, σύμφωνα με την International Crisis Group. 

Οι ιερείς απαγάγονται συχνά για λύτρα και ορισμένοι έχουν σκοτωθεί.  

Μια αυτονομιστική συμμαχία δήλωσε ότι θα τηρήσει τριήμερη εκεχειρία για να επιτρέψει στους πολίτες και τους επισκέπτες να κινούνται ελεύθερα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα. 

Ο Μπιά δεν έχει ταξιδέψει στις αγγλόφωνες περιοχές από την έναρξη των συγκρούσεων. 

Οι προσπάθειες για τη διαμεσολάβηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν αποδώσει ελάχιστα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, αν και την Πέμπτη ο Λέων δήλωσε ότι τον ενθάρρυνε το γεγονός ότι η κρίση «δεν έχει εκφυλιστεί σε θρησκευτικό πόλεμο» και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι ηγέτες θα μπορούσαν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό των συγκρούσεων. 

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

