newspaper
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29 Μαρτίου 2026, 13:36

Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Spotlight

Σε μια ασυνήθιστα σκληρή δήλωσή του ο Πάπας Λέων είπε σήμερα, ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές των ηγετών που ξεκινούν πολέμους και “βάφουν τα χέρια τους με αίμα”.

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στον δεύτερο μήνα ο Πάπας απευθυνόμενος σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην πλατεία του Αγίου Πέτρου σήμερα Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών, ο είπε ότι το όνομα του Ιησού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να δικαιολογεί πολέμους.

“Αυτός είναι ο θεός μας: ο Ιησούς, ο βασιλιάς της Ειρήνης, που απορρίπτει τον πόλεμο, που κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει τον πόλεμο”, είπε προς τους πιστούς ο πρώτος Αμερικανός πάπας.

“Ο Ιησούς δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που κάνουν πόλεμο” λέει ο Πάπας

“Ο Ιησούς δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που κάνουν πόλεμο, αλλά τις απορρίπτει, λέγοντας: ‘Παρότι προσεύχεσαι πολύ, δεν θα σε εισακούσω: τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα”, είπε επικαλούμενος εδάφιο της Βίβλου.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πάπας, ο οποίος φημίζεται για την προσεκτική επιλογή των λόγων του, έχει επανειλημμένως κάνει έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οι αεροπορικές και οι τυφλές επιθέσεις θα πρέπει να απαγορευτούν.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικαλεστεί χριστιανικό λόγο για να δικαιολογήσουν τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, από τις οποίες ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο αλλά και στη διάρκεια λειτουργίας την Τετάρτη προσευχήθηκε για “συντριπτική δύναμη δράσης εναντίον όσων δεν αξίζουν έλεος”.

Ο πάπας Λέων σήμερα επικαλέστηκε ένα εδάφιο της Βίβλου στο οποίο ο Ιησούς, λίγο πριν συλληφθεί για να οδηγηθεί στον σταυρό, επέπληξε έναν από τους πιστούς του επειδή χτύπησε εκείνον που τον συνέλαβε.

“Ο Ιησούς δεν οπλίστηκε, ούτε υπερασπίστηκε τον εαυτό του, ούτε έδωσε κάποια μάχη. Αποκάλυψε το ήρεμο πρόσωπο του Θεού, ο οποίος πάντα απορρίπτει τη βία. Αντί να σώσει τον εαυτό του, επέτρεψε στον εαυτό του να τον καρφώσουν στον σταυρό”, κατέληξε ο ποντίφικας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ μιλά δημόσια για διαπραγματεύσεις ενώ ετοιμάζει στα κρυφά χερσαία επίθεση

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν
Κόσμος 29.03.26

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ μιλά δημόσια για διαπραγματεύσεις ενώ ετοιμάζει στα κρυφά χερσαία επίθεση – Τους περιμένουμε
Κόσμος 29.03.26 Upd: 13:32

Ο πόλεμος στο Ιράν μπήκε στον δεύτερο μήνα και τα σενάρια κλιμάκωσης περιέχουν ακόμα και χερσαίες επιχειρήσεις - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γιώργος Μαζιάς
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος 28.03.26

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Σύνταξη
Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28.03.26

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Σύνταξη
Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Κόσμος 28.03.26

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
KTEO: Το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο
Τον νου σας 29.03.26

Σε ποιες περιπτώσεις το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στα 30 ευρώ - Πόσο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει ο οδηγός από τη λήξη της προηγούμενης βεβαίωσης

Σύνταξη
Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα
Ελλάδα 29.03.26

«Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως», είπε μεταξύ άλλων ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Music 29.03.26

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 29.03.26

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

Γιώργος Πανταζόγλου
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ
Stories 29.03.26

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Σύνταξη
Μουντιάλ χωρίς brands
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η FIFA «σβήνει» τα στάδια των ΗΠΑ και συγκρούεται με τα δισεκατομμύρια του NFL

Γιώργος Μαζιάς
Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο αδελφός πρώην παίκτη ριάλιτι
Ελλάδα 29.03.26

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Μίνα Μουστάκα
O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague
Euroleague 29.03.26

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.

Σύνταξη
«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια
Στη Βουλιαγμένη 29.03.26

Η δασκάλα είχε επικοινωνήσει με τον 34χρονο, που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια, λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει το μάθημα και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν...

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Απόρρητο