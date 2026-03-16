Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 04:00

Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»

«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη ...», τονίζει ο πάπας Λέων, ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’, απευθυνόμενος στους πιστούς, ζήτησε χθες Κυριακή άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή (φωτογραφία, επάνω, απο το Reuters/Matteo Minnella).

«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη …»

Ο αμερικανός πάπας υπενθύμισε ότι «εδώ και δυο εβδομάδες, οι λαοί της Μέσης Ανατολής υποφέρουν λόγω της τρομερής βίας του πολέμου» και ότι «χιλιάδες αθώοι δολοφονήθηκαν και πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Εξέφρασε και πάλι την εγγύτητά του «σε όλους όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε επιθέσεις κατά σχολείων, αστικών κέντρων και νοσοκομείων».

Με αναφορά στην κατάσταση στον Λίβανο, ο πάπας Λέων «ευχήθηκε να ανοίξουν οδοί διαλόγου οι οποίες να μπορέσουν να στηρίξουν τις αρχές της χώρας στο να εφαρμόσουν μόνιμες λύσεις, στα πλαίσια της σοβαρής αυτής κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, για το καλό όλων των Λιβανέζων».

«Παύσατε πυρ!»

«Εξ ονόματος των χριστιανών της Μέσης Ανατολής και όλων των γυναικών και ανδρών καλής θελήσεως, απευθύνομαι στους υπεύθυνους της σύρραξης αυτής. Παύσατε πυρ! Ας ξαναρχίσει ο διάλογος.

»Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη που προσμένουν οι λαοί, υπογράμμισε ο ποντίφικας.

Πηγή: ΑΠΕ

Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Καζακστάν: Εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα το νέο, αμφιλεγόμενο Σύνταγμα της χώρας
Δημοψήφισμα 16.03.26

Η συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε το αμφιλεγόμενο Σύνταγμα στο Καζακστάν

Το 86,7 ως το 88,6% των εκλογέων στο Καζακστάν ενέκρινε σε δημοψήφισμα την αναθεώρηση του νέου, αμφιλεγόμενου Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Πετρέλαιο - Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Ο Τραμπ «προειδοποιεί» τις χώρες του ΝΑΤΟ πως αν δεν απαντήσουν θετικά στην κλήση του για βοήθεια στο Ορμούζ, με πλοία, αεροπλάνα και στρατό, η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει «ζοφερό μέλλον»

Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Κόσμος 16.03.26

Στον β' γύρο κρίνονται οι δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, στον οποίο θα κριθούν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Ιράν: Δεν θα συμμετέχει η Γερμανία σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 16.03.26

Δεν πάει η Γερμανία στα Στενά του Ορμούζ

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, αποκλείοντας επίσης τη συμμετοχή της Γερμανίας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του
Προειδοποιήσεις 16.03.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του

Και εξαπέλυσε απειλές κατά όσων εχθρών (Νότια Κορέα και ΗΠΑ) βρίσκονται στην εμβέλεια των πυραύλων αυτών. Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι κάποια από τα συστήματα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Wall Street Journal 16.03.26

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Δημοσίευμα της WSJ έρχεται έπειτα από τις αναρτήσεις του Τραμπ, που έλεγε ότι «πολλές χώρες, ειδικά όσες επηρεάζονται θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά και ασφαλή».

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Δημόσια τηλεόραση 15.03.26

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Κόσμος 15.03.26

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Financial Times 15.03.26

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»

Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Τόνισε ότι οι επιθέσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής είναι αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα. «Έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ», είπε

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.

ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών

Σύμφωνα με τους Financial Times, μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ - ΟΗΕ για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Η πληροφορία έρχεται μετά τη δήλωση Τραμπ για «ομαδική προσπάθεια».

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
«Κάντε ανακωχή!» 15.03.26

Έκκληση Πάπα να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

