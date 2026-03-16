Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’, απευθυνόμενος στους πιστούς, ζήτησε χθες Κυριακή άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή (φωτογραφία, επάνω, απο το Reuters/Matteo Minnella).

Ο αμερικανός πάπας υπενθύμισε ότι «εδώ και δυο εβδομάδες, οι λαοί της Μέσης Ανατολής υποφέρουν λόγω της τρομερής βίας του πολέμου» και ότι «χιλιάδες αθώοι δολοφονήθηκαν και πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Εξέφρασε και πάλι την εγγύτητά του «σε όλους όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε επιθέσεις κατά σχολείων, αστικών κέντρων και νοσοκομείων».

Με αναφορά στην κατάσταση στον Λίβανο, ο πάπας Λέων «ευχήθηκε να ανοίξουν οδοί διαλόγου οι οποίες να μπορέσουν να στηρίξουν τις αρχές της χώρας στο να εφαρμόσουν μόνιμες λύσεις, στα πλαίσια της σοβαρής αυτής κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, για το καλό όλων των Λιβανέζων».

«Παύσατε πυρ!»

«Εξ ονόματος των χριστιανών της Μέσης Ανατολής και όλων των γυναικών και ανδρών καλής θελήσεως, απευθύνομαι στους υπεύθυνους της σύρραξης αυτής. Παύσατε πυρ! Ας ξαναρχίσει ο διάλογος.

»Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη που προσμένουν οι λαοί, υπογράμμισε ο ποντίφικας.

On behalf of the Christians of the #MiddleEast, and of all women and men of good will, I appeal to those responsible for this conflict: cease fire! May paths of dialogue be reopened! Violence can never lead to the justice, stability and peace for which the peoples are waiting. — Pope Leo XIV (@Pontifex) March 15, 2026

Πηγή: ΑΠΕ