Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές χθες Κυριακή ότι δεν είναι ακριβώς «μέγας θαυμαστής» του πάπα Λέοντα, μια ημέρα έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του αμερικανού προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Yara Nardi, επάνω, ο πάπας Λέων).

Ο Τραμπ προσάπτει στον Πάπα πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»

«Δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Αντριους, στο Μέριλαντ, προσάπτοντάς του πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (σ.σ. ο όρος που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος παραπέμπει στους δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Πρόσαψε ακόμη στον πάπα πως νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα αν το Ιράν «αποκτήσει πυρηνικό όπλο», αντιδρώντας στις επικρίσεις του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο πάπας Λέων εξέφρασε την Παρασκευή νέα κριτική κατά του πολέμου, σε μια ανάρτηση στα social media, με την οποία δεν κατονομάζει κανέναν, αλλά φαίνεται να υπονοεί ότι η ηγεσία της κυβέρνησης Τραμπ αξιοποιεί τον χριστιανικό εθνικισμό για να εξυμνήσει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

«Ρίχνουν βόμβες»

«Ο Θεός δεν ευλογεί καμία σύγκρουση. Οποιος είναι μαθητής του Χριστού, του Πρίγκιπα της Ειρήνης, δεν βρίσκεται ποτέ στο πλευρό εκείνων που κάποτε χειρίζονταν το σπαθί και σήμερα ρίχνουν βόμβες», έγραψε ο Λέων στον επίσημο λογαριασμό του στο X.

«Η στρατιωτική δράση δεν θα δημιουργήσει χώρο για ελευθερία ή περιόδους #Ειρήνης, η οποία προέρχεται μόνο από την υπομονετική προώθηση της συνύπαρξης και του διαλόγου μεταξύ των λαών».