«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Ο Πάπας Λέων εξέφρασε την Παρασκευή νέα κριτική κατά του πολέμου, σε μια ανάρτηση στα social media, με την οποία δεν κατονομάζει κανέναν, αλλά φαίνεται να υπονοεί ότι η ηγεσία της κυβέρνησης Τραμπ αξιοποιεί τον χριστιανικό εθνικισμό για να εξυμνήσει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

«Ο Θεός δεν ευλογεί καμία σύγκρουση. Όποιος είναι μαθητής του Χριστού, του Πρίγκιπα της Ειρήνης, δεν βρίσκεται ποτέ στο πλευρό εκείνων που κάποτε χειρίζονταν το σπαθί και σήμερα ρίχνουν βόμβες», έγραψε ο Λέων στον επίσημο λογαριασμό του στο X.

«Η στρατιωτική δράση δεν θα δημιουργήσει χώρο για ελευθερία ή περιόδους #Ειρήνης, η οποία προέρχεται μόνο από την υπομονετική προώθηση της συνύπαρξης και του διαλόγου μεταξύ των λαών».

Κριτική προς τις ΗΠΑ και τον «Υπουργό Πολέμου»

Ο Πάπας, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο και είναι ο πρώτος Αμερικανός που ηγείται της Καθολικής Εκκλησίας, έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στις μάχες στη Μέση Ανατολή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Η ανάρτηση του Λέοντα την Παρασκευή φάνηκε να αποτελεί έμμεση απάντηση στις επαναλαμβανόμενες αναφορές της κυβέρνησης Τραμπ στον Θεό κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury» στο Ιράν, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έχει απεικονίσει ειδικά τη σύγκρουση με θρησκευτικούς όρους, περιγράφοντάς την ως ιερό πόλεμο που διεξάγεται «στο όνομα του Ιησού Χριστού».

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος έχει μακρά σχέση με τον χριστιανικό εθνικισμό, συνέκρινε τη διάσωση του δεύτερου μέλους του πληρώματος από ένα καταρριφθέν μαχητικό αεροσκάφος F-15E στο Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, το οποίο συνέπεσε με το Σαββατοκύριακο του Πάσχα, με την ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Είπε στους δημοσιογράφους:

«Καταρρίφθηκε την Παρασκευή, τη Μεγάλη Παρασκευή, κρύφτηκε σε μια σπηλιά, σε μια σχισμή, όλο το Σάββατο και διασώθηκε την Κυριακή, πέταξε έξω από το Ιράν καθώς ανέτελλε ο ήλιος την Κυριακή του Πάσχα, ένας πιλότος αναγεννημένος. Όλοι επέστρεψαν και βρέθηκαν. Μια χώρα που χαίρεται. Ο Θεός είναι καλός».

Pope Leo reacts strongly to Trump’s civilizational threats against Iran: “This is truly not acceptable. There are certainly questions of international law, but even more than this a question of morality for the good of people.” pic.twitter.com/Y5GQsfdKNn — Trita Parsi (@tparsi) April 7, 2026

Η θρησκεία ενάντια στη βία

Την Παρασκευή, ο Πάπας έγραψε επίσης: «Απαράδεκτη και απάνθρωπη βία εξαπλώνεται άγρια στους ιερούς τόπους της χριστιανικής Ανατολής. Βεβηλωμένοι από τη βλασφημία του πολέμου και τη βαρβαρότητα των επιχειρήσεων, χωρίς σεβασμό για τις ζωές των ανθρώπων, οι οποίες θεωρούνται το πολύ παράπλευρες απώλειες του ιδιοτελούς συμφέροντος».

Συνέχισε: «Κανένα κέρδος δεν μπορεί να αξίζει τη ζωή των πιο αδύναμων, των παιδιών ή των οικογενειών. Κανένας λόγος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αιματοχυσία αθώων».

Ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Χέγκσεθ, έχουν χρησιμοποιήσει θρησκευτική γλώσσα και έχουν υπονοήσει ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε μια αποστολή που υποστηρίζεται από τον Θεό, ενώ ταυτόχρονα υπόσχονται «θάνατο και καταστροφή». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι πιστεύει ότι ο Θεός υποστηρίζει τις ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν.

Η βία από τον πόλεμο κατά του Ιράν έχει ήδη στοιχίσει χιλιάδες ζωές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από τότε που ξεκίνησαν οι συντονισμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Αφού ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν το Ιράν δεν ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του, ο Λέων χαρακτήρισε τις απειλές «πραγματικά απαράδεκτες».

Τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας χαρακτήρισε τις μάχες στις οποίες εμπλέκονται το Ιράν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ως «αποτρόπαιες» και τόνισε ότι ο Ιησούς δεν πρέπει να επικαλείται για να δικαιολογήσει τον πόλεμο.

Έκανε αυτά τα σχόλια καθώς χιλιάδες Αμερικανικοί στρατιώτες έφταναν στην περιοχή και λίγο μετά την προσευχή του Χέγκσεθ για βία εναντίον εχθρών που, όπως είπε, δεν άξιζαν «καμία έλεος».

Ο Πάπας Λέων είπε επίσης ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που επιδιώκουν τον πόλεμο και έχουν «τα χέρια γεμάτα αίμα».