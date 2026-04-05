Υπό την σκιά πολέμων το πρώτο Πάσχα που τέλεσε ο Πάπας Λέων ΙΔ’: «Όσοι έχουν όπλα ας τα καταθέσουν»

Σε διάλογο κάλεσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ όσους έχουν την εξουσία να εξαπολύουν πολέμους και τους καλεί να επιλέξουν την ειρήνη.

Μιλώντας από το μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας Λέων στο πρώτο του μήνυμα σήμερα Κυριακή του Πάσχα από τότε που ανέλαβε επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, δήλωσε: «Ας εγκαταλείψουμε κάθε επιθυμία για σύγκρουση, κυριαρχία και εξουσία και ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να χαρίσει την ειρήνη Του σε έναν κόσμο που έχει καταστραφεί από πολέμους και σημαδεύεται από μίσος και αδιαφορία που μας κάνουν να νιώθουμε ανίσχυροι μπροστά στο κακό».

Πάπας: «Ας τα καταθέσουν όσοι έχουν όπλα»

«Ας τα καταθέσουν όσοι έχουν όπλα. Ας επιλέξουν την ειρήνη όσοι έχουν τη δύναμη να εξαπολύσουν πολέμους. Όχι μια ειρήνη που επιβάλλεται με τη βία, αλλά μέσω του διαλόγου. Όχι με την επιθυμία να κυριαρχήσουν στους άλλους, αλλά να τους αντιμετωπίσουν», δήλωσε ο ποντίφικας.

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία για να ακούσουν το μήνυμα του Πάπα, με μια ομάδα να κρατάει μια αφίσα στα ιταλικά: «Πάπα Λέοντα είμαστε μαζί σου, καθοδηγήστε το μέλλον μας».

Στο μήνυμά του, ο Λέο επανέλαβε τη φράση του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου σχετικά με την «παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας», αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι «συνηθίζουν τη βία, την αποδέχονται και γίνονται αδιάφοροι».

Ο Ποντίφικας είπε ότι η δύναμη του Πάσχα -όταν οι Χριστιανοί γιορτάζουν την ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς- είναι «εντελώς μη βίαιη».

Ο Πάπας χρησιμοποίησε επίσης το μήνυμά του την Κυριακή του Πάσχα για να ανακοινώσει μια ειδική αγρυπνία προσευχής για την ειρήνη στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, το Σάββατο 11 Απριλίου.

Ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος οργάνωσε μια παρόμοια αγρυπνία το 2013 για τη Συρία – για να συσπειρωθεί ενάντια στον εμφύλιο πόλεμο και να απορρίψει τη στρατιωτική επέμβαση – στην οποία συμμετείχαν περίπου 100.000 άνθρωποι.

Αφού απηύθυνε το μήνυμά του, ο Πάπας Λέων ευχήθηκε στους ανθρώπους Καλό Πάσχα σε 10 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αραβικών, των κινέζικων και των λατινικών. Στη συνέχεια, είπε την προσευχή Regina Coeli και έδωσε την παραδοσιακή ευλογία Urbi et Orbi , που σημαίνει «Στην πόλη και στον κόσμο».

Η πρώτη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα για τον Πάπα, λαμβάνει χώρα με φόντο τον πόλεμο και τον έχει δει να εκφράζει την ελπίδα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να βρει μια «απόβαση» για να τερματίσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.