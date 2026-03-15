Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
Κόσμος 15 Μαρτίου 2026, 15:58

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Σε νέα παρέμβασή του για τον πόλεμο στο Ιράν που κλιμακώνεται, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ απηύθυνε έκκληση σήμερα για μια άμεση κατάπαυση του πυρός, διατυπώνοντας τη λύπη του για την «αποτρόπαιη βία» που, όπως είπε, έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων αμάχων.

«Η βία δεν θα οδηγήσει στην απονομή της δικαιοσύνης, στη σταθερότητα και την ειρήνη»

Την ώρα που ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας προειδοποίησε ότι η βία δεν θα οδηγήσει στην απονομή της δικαιοσύνης, στη σταθερότητα και την ειρήνη που οι λαοί της περιοχής λαχταρούν.

«Εδώ και δύο εβδομάδες, οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής υποφέρουν από την αποτρόπαια βία του πολέμου», είπε ο πάπας κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. «Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή!», επισήμανε ο Λέων.

«Χιλιάδες αθώοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πολλοί περισσότεροι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Επαναλαμβάνω την εγγύτητά μου σε όλους εκείνους που έχουν χάσει τους αγαπημένους τους στις επιθέσεις», υπογράμμισε.

Ο Πάπας πρόσθεσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο, που συγκλονίζεται από έναν πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και τις φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, αποτελεί επίσης αιτία «μεγάλης ανησυχίας».

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν οδοί διαλόγου που μπορούν να υποστηρίξουν τις αρχές της χώρας στο να εφαρμόσουν διαρκείς λύσεις στη σοβαρή κρίση που εκτυλίσσεται, για το κοινό καλό όλου του λαού του Λιβάνου.

«Να εξομολογηθείτε»

Με χθεσινή ανάρτησή του στο Χ, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είχε καλέσει τους χριστιανούς ηγέτες που ξεκινούν πολέμους «να πάνε να εξομολογηθούν» και «να εξετάσουν τη συνείδησή τους».

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Η ενότητα με τον Θεό, με την Εκκλησία και μέσα μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων και των εθνών. Μόνο ένας συμφιλιωμένος άνθρωπος είναι ικανός να ζει καθησυχαμένος, χωρίς όπλα! Όσοι καταθέτουν τα όπλα της υπερηφάνειας και επιτρέπουν στον εαυτό τους να ανανεώνεται συνεχώς από τη συγχώρεση του Θεού γίνονται φορείς συμφιλίωσης στην καθημερινή ζωή».

Τουρισμός
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κόσμος
Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Όχι και τόσο διπλωματικό: Η πορεία των Γουίτκοφ, Κούσνερ και Τραμπ προς τον πόλεμο του Ιράν
Κόσμος 15.03.26

Αναφορές δείχνουν ότι δύο από τους βασικούς συμβούλους του προέδρου προσέφεραν παραπλανητικές συμβουλές που βοήθησαν να ωθηθούν οι ΗΠΑ προς την σύγκρουση με το Ιράν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου
Το δώρο του... Εγκέλαδου 15.03.26

Από μια φυσική καταστροφή στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας το 1875 έως την ανακάλυψη των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο, μια ιστορία γεωλογίας, πολιτικής και οικονομικής μοίρας.

Γεώργιος Μαζιάς
Ο πόλεμος θα συνεχιστεί για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες, λένε οι IDF – Μπαράζ ιρανικών πληγμάτων στο Ισραήλ
16η μέρα πολέμου 15.03.26 Upd: 15:55

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Κόσμος 15.03.26

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones
«Σημείο ζωής» 15.03.26

Εν μέσω έντονων φημών για την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, ισραηλινό μέσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν το αίτημα του ισραηλινού πρωθυπουργού για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Κόσμος 15.03.26

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο
Κόσμος 15.03.26

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΗΑΕ, το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύνταξη
Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς
Κόσμος 15.03.26

Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε κάθε περίπτωση εμπλοκής του Βερολίνου στον πόλεμο ή στην προστασία πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις απαιτήσεις Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς
Premier League 15.03.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας - Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας - Λιντς για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Stoiximan GBL 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Βόλος
Super League 15.03.26

LIVE: Κηφισιά - Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά - Βόλος για την 25η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Ελλάδα 15.03.26

Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα
Premier League 15.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ
Premier League 15.03.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου

Σύνταξη
Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Μπάσκετ 15.03.26

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Σύνταξη
Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Σύνταξη
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

