Σε νέα παρέμβασή του για τον πόλεμο στο Ιράν που κλιμακώνεται, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ απηύθυνε έκκληση σήμερα για μια άμεση κατάπαυση του πυρός, διατυπώνοντας τη λύπη του για την «αποτρόπαιη βία» που, όπως είπε, έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων αμάχων.

«Η βία δεν θα οδηγήσει στην απονομή της δικαιοσύνης, στη σταθερότητα και την ειρήνη»

Την ώρα που ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας προειδοποίησε ότι η βία δεν θα οδηγήσει στην απονομή της δικαιοσύνης, στη σταθερότητα και την ειρήνη που οι λαοί της περιοχής λαχταρούν.

«Εδώ και δύο εβδομάδες, οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής υποφέρουν από την αποτρόπαια βία του πολέμου», είπε ο πάπας κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. «Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή!», επισήμανε ο Λέων.

«Χιλιάδες αθώοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πολλοί περισσότεροι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Επαναλαμβάνω την εγγύτητά μου σε όλους εκείνους που έχουν χάσει τους αγαπημένους τους στις επιθέσεις», υπογράμμισε.

Ο Πάπας πρόσθεσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο, που συγκλονίζεται από έναν πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και τις φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, αποτελεί επίσης αιτία «μεγάλης ανησυχίας».

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν οδοί διαλόγου που μπορούν να υποστηρίξουν τις αρχές της χώρας στο να εφαρμόσουν διαρκείς λύσεις στη σοβαρή κρίση που εκτυλίσσεται, για το κοινό καλό όλου του λαού του Λιβάνου.

«Να εξομολογηθείτε»

Με χθεσινή ανάρτησή του στο Χ, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είχε καλέσει τους χριστιανούς ηγέτες που ξεκινούν πολέμους «να πάνε να εξομολογηθούν» και «να εξετάσουν τη συνείδησή τους».

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Η ενότητα με τον Θεό, με την Εκκλησία και μέσα μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων και των εθνών. Μόνο ένας συμφιλιωμένος άνθρωπος είναι ικανός να ζει καθησυχαμένος, χωρίς όπλα! Όσοι καταθέτουν τα όπλα της υπερηφάνειας και επιτρέπουν στον εαυτό τους να ανανεώνεται συνεχώς από τη συγχώρεση του Θεού γίνονται φορείς συμφιλίωσης στην καθημερινή ζωή».