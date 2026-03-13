Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων ο 14ος έχει επικρίνει πολλές φορές τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως και άλλες πολεμικές συγκρούσεις. Ώρες αφότου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ (Πολέμου, προτιμά ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ) Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσεύχεται στον Θεό και ότι ο ίδιος «λογοδοτεί στον Θεό και στον πρόεδρο Τραμπ», ο Πάπας έστειλε ένα μήνυμα από το Βατικανό.

Κάλεσε τους χριστιανούς ηγέτες που ξεκινούν πολέμους «να πάνε να εξομολογηθούν» και «να εξετάσουν τη συνείδησή τους».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πάπας Λέων έγραψε:

«Η ενότητα με τον Θεό, με την Εκκλησία και μέσα μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων και των εθνών. Μόνο ένας συμφιλιωμένος άνθρωπος είναι ικανός να ζει άοπλος και αφοπλιστικός! Όσοι καταθέτουν τα όπλα της υπερηφάνειας και επιτρέπουν στον εαυτό τους να ανανεώνεται συνεχώς από τη συγχώρεση του Θεού γίνονται φορείς συμφιλίωσης στην καθημερινή ζωή».

Unity with God, with the Church, and within ourselves is a prerequisite for #Peace among people and nations. Only a reconciled person is capable of living in an unarmed and disarming way! Those who lay down the weapons of pride and allow themselves to be continually renewed by… — Pope Leo XIV (@Pontifex) March 13, 2026



Και στη συνέχεια πρόσθεσε o Πάπας Λέων:

«Το Μυστήριο της Συμφιλίωσης αποκαθιστά την ενότητά μας με τον Θεό μέσω της συγχώρεσης των αμαρτιών και της έγχυσης της αγιαστικής χάρης. Αυτό δημιουργεί την εσωτερική ενότητα του ατόμου και την ενότητα με την Εκκλησία. Προάγει την ειρήνη και την ενότητα μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια. Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει: έχουν οι Χριστιανοί που φέρουν σοβαρή ευθύνη σε ένοπλες συγκρούσεις την ταπεινότητα και το θάρρος να κάνουν μια σοβαρή εξέταση της συνείδησής τους και να εξομολογηθούν;»

The Sacrament of Reconciliation restores our unity with God through the forgiveness of sins and the infusion of sanctifying grace. This generates the inner unity of the person and unity with the Church. It fosters peace and unity within the human family. One might ask: do those… — Pope Leo XIV (@Pontifex) March 13, 2026

Σύγχρονος σταυροφόρος

Ο Πάπας Λέων, Αμερικανός πολίτης, απέφυγε να κάνει αναφορά σε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις πίστης, την ώρα που έχουν εμπλακεί σε πόλεμο.

Ο Πιτ Χέγκσεθ επικαλείται συνεχώς χριστιανική ρητορική και στίχους από την ανάληψη των καθηκόντων του, ειδικά σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης από τότε που ξεκίνησε τις επιθέσεις στο Ιράν. Το γεγονός είναι μάλλον ασυνήθιστο για πρόσωπα που κατέχουν τόσο υψηλά αξιώματα.

Ωστόσο, ο υπουργός Πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχει εμμονή με τις σταυροφορίες. Ο Πιτ Χέγκσεθ έχει πολλά χριστιανικά τατουάζ. Μεταξύ αυτών, τη λατινική φράση Deus Vult (Είναι θέλημα Θεού), φράση που χρησιμοποιούσαν οι Ναΐτες ιππότες, καθώς και έναν Σταυρό της Ιερουσαλήμ, σύμβολο που συνδέεται με τις Σταυροφορίες.

Επίσης, έχει συγγράψει και ένα βιβλίο το 2020, υπό τον τίτλο «Αμερικανική Σταυροφορία». Σε αυτό περιγράφει τη φράση «Deus Vult» ως «την κραυγή με την οποία αυτοσυγκεντρώνονταν οι Χριστιανοί ιππότες καθώς βάδιζαν προς την Ιερουσαλήμ».

Και πως οι Χριστιανοί και το Ισραήλ θα πρέπει να «απωθήσουν τον Ισλαμισμό».

Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, έπειτα από τη μεταφορά Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του Ιράν, ο Χέγκσεθ παρέθεσε τον Ψαλμό 144 σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου, λέγοντας: «Ευλογημένος ο Κύριος, ο βράχος μου, που εκπαιδεύει τα χέρια μου για πόλεμο και τα δάχτυλά μου για μάχη».

O Τραμπ και ο Ρούμπιο

Εκδηλώσεις πίστης δεν λείπουν ούτε από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν παραλείπει να υπερηφανεύεται για τις επιτυχίες στο μέτωπο, ούτε από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η πιο πρόσφατη, στις 6 Μαρτίου, εν μέσω πολέμου ο Αμερικανός πρόεδρος οργάνωσε ομαδική προσευχή στον Λευκό Οίκο. Εκεί κάλεσε ιερείς να προσευχηθούν για αυτόν και το έργο του.

Pastor’s lifting up President Donald Trump in prayer is a blessing. One reason it is a blessing is because President Trump invites the pastors to pray for him. Philippians 4:6

“In everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.” pic.twitter.com/m5CKyoUiYL — Pastor Travis Johnson (@BasedPastorTrav) March 5, 2026



Ο Ντόναλντ Τραμπ μεγάλωσε στην Πρεσβυτεριανή χριστιανική πίστη.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, καθολικός, όπως και αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ένα χρόνο πριν, εμφανίστηκε σε εκπομπή στο Fox News, με έναν σταυρό στο μέτωπο.

Una croce disegnata sulla fronte, simbolo della celebrazione cristiana del Mercoledì delle ceneri. È apparso in televisione così Marco Rubio, il segretario di Stato americano ➡ https://t.co/mjFISKWBVl pic.twitter.com/fW49XMANWB — Sky tg24 (@SkyTG24) March 6, 2025



Ήθελε, όπως ειπώθηκε, να τιμήσει τη λεγόμενη Τετάρτη των Τεφρών (Ash Wednesday), που είναι σημαντική για τους Καθολικούς Χριστιανούς.