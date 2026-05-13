Φοιτητές, εκπαιδευτικοί και τα συνδικάτα συμμετείχαν μαζικά, κατά δεκάδες χιλιάδες χθες στο Μπουένος Αϊρες και σε άλλες πόλεις της Αργεντινής, σε κινητοποίηση για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου, το οποίο στραγγαλίζει όπως κατήγγειλαν η πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Cristina Sille).

Protests are spreading across Argentina as students and professors reject President Javier Milei’s austerity cuts. Universities say funding approved by Congress has not been implemented, warning of growing disruption to public education. Al Jazeera’s @TeresaBo reports. pic.twitter.com/xfiap50PkR — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2026

Στην πρωτεύουσα, η ογκώδης πορεία έφθασε στην μέση της πλατείας Μαΐου, απέναντι στην προεδρία, πλημμυρίζοντας παρακείμενες λεωφόρους, ενώ άλλες πορείες, επίσης μεγάλες, έγιναν στην Κόρδοβα, στη Μαρ δελ Πλάτα, στη Μεντόσα, ακόμη και στην Τουκουμάν, σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς της Αργεντινής.

A university march took place in Plaza de Mayo in Buenos Aires, #Argentina. The demonstration aimed to defend free public university education and demand compliance with the University Budget Law. In a provocative move, Chief of Staff Manuel Adorni cut funding for several… pic.twitter.com/RHDOYEDXtX — teleSUR English (@telesurenglish) May 13, 2026

Πρόκειται για την τέταρτη μεγάλη εθνική κινητοποίηση για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Μιλέι, τον Δεκέμβριο του 2023.

🚨🇦🇷 MULTITUDINARIA MARCHA POR LAS UNIVERSIDADES: Una multitud participó de la movilización en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes, docentes y distintos sectores se manifestaron en varios puntos del país. pic.twitter.com/CqAdzUg9P0 — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) May 13, 2026

Εκανε πίσω

Η πρώτη, με εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή, τον Απρίλιο του 2024, είχε αναγκάσει την κυβέρνηση να κάνει πίσω και να εκταμιεύσει χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πηγή: ΑΠΕ