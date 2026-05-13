«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον
Σε αυτά τα 67 χρόνια που «έμεινε μαζί μας», κατάφερε να καταγράψει στο βιογραφικό του πολλές επιτυχίες και να κερδίσει ακόμα περισσότερους… τίτλους. Στο τέλος της ημέρας, όλοι θα θυμούνται τον Χάντερ Τόμσον ως το πλέον εκκεντρικό «παιδί» της δημοσιογραφίας.
Μπορεί οι περισσότεροι να τον γνώρισαν χάρη στον Τζόνι Ντεπ και την ταινία Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας του 1998, ωστόσο ο Χάντερ Τόμσον ήταν γνωστός στους δημοσιογραφικούς κύκλους των ΗΠΑ από τα τέλη της δεκαετίας του ’60.
Ήταν ένας από τους «πατέρες» του New Journalism, ενώ ονόμασε το στυλ του Gonzo – δηλαδή όταν ο συγγραφέας ενός θέματος εμπλέκεται και γίνεται το επίκεντρο. Ένα στυλ που μέσα στις επόμενες δεκαετίες μιμήθηκαν πολλοί γραφιάδες.
Όλοι όσοι τον γνώρισαν έχουν να πουν μια ιστορία για εκείνον – ανάμεσα σε αυτούς και ο Μόρι Πόβιτς. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιτυχημένους παρουσιαστές των ΗΠΑ, που στην διάρκεια της καριέρας του φιλοξένησε πολλούς επώνυμους στο πλατό του.
Ένας από αυτούς ήταν και ο Χάντερ – και για αυτή τους τη συνάντηση μίλησε ο Πόβιτς στο podcast του Λομπ Λόου Literally! With Rob Lowe. Ο διάσημος πρώην παρουσιαστής θυμήθηκε που ο συγγραφέας του Heal’s Angels ήρθε καλεσμένος στην εκπομπή του A Current Affair και μέσα σε 15 λεπτά έδειξε την ευφυΐα αλλά και την τρέλα του.
«Με κανέναν άλλο καλεσμένο δεν είχε γίνει αυτό στο παρελθόν, ούτε έγινε στο μέλλον. Μόνο με τον Τόμσον – τον άφησα να πίνει μπύρα ενώ κάναμε τη συνέντευξη και εκείνος κατανάλωσε έξι κουτάκια μέσα σε 15 λεπτά. Ενώ κάναμε live» είπε ο Μόρι Πόβιτς.
"Maury Povich Says Hunter S. Thompson Once Drank an 'Entire 6-pack in 15 Minutes' During Live Interview" (People)
— hardknoxfirst 🇺🇦 (@hardknoxfirst) May 12, 2026
Βέβαια όπως τόνισε το έκανε με τέτοιο τρόπο που κανένας τηλεθεατής δεν το κατάλαβε. «Ήταν πανέξυπνος, αλλά και τρελός – χωρίς καμία αμφιβολία» τόνισε.
