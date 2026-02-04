Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Οι αρχές του Κολοράντο επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον το 2005 οφειλόταν σε αυτοκτονία, ολοκληρώνοντας μια πολύμηνη ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης που είχε ανοίξει ύστερα από αμφιβολίες της χήρας του συγγραφέα, σύμφωνα με τους New York Times.

Το Γραφείο Ερευνών του Κολοράντο (CBI) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να αντικρούει το αρχικό πόρισμα των αρχών: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος πέθανε από έναν και μόνο πυροβολισμό στο κεφάλι, τον Φεβρουάριο του 2005, στο σπίτι του στο Γούντι Κρικ, κοντά στο Άσπεν.

Η επανεξέταση ύστερα από 20 χρόνια

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο σερίφης της κομητείας Πίτκιν, Μάικλ Μπουλιόνε, ζήτησε επίσημα από το CBI να επανεξετάσει τα δεδομένα του θανάτου του Τόμσον. Αφορμή στάθηκαν οι ανησυχίες που του εξέφρασε η χήρα του συγγραφέα, Ανίτα Τόμσον, η οποία αμφισβήτησε την επίσημη εκδοχή σχεδόν δύο δεκαετίες μετά.

Η Ανίτα είχε υποστηρίξει ότι ο γιος του Τόμσον, Χουάν, και η τότε σύζυγός του, Τζένιφερ Γουίνκελ, ενδέχεται να είχαν εμπλοκή στον θάνατο του συγγραφέα, είτε άμεσα είτε βοηθώντας τον να βάλει τέλος στη ζωή του. Και οι δύο αρνούνται διαχρονικά οποιαδήποτε ανάμειξη.

Στο τελικό του πόρισμα, το CBI αναφέρει ότι «καμία από τις θεωρίες που βασίζονταν σε εικασίες δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί».

Μαρτυρίες, ανάλυση τροχιάς και ψυχική κατάσταση

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας, οι αρχές πήραν συνεντεύξεις από άτομα του στενού περιβάλλοντος του Τόμσον, καθώς και από πρώην στελέχη του γραφείου του σερίφη που είχαν χειριστεί την υπόθεση το 2005. Οι ερευνητές επισκέφθηκαν επίσης το Owl Farm και προχώρησαν σε ανάλυση της τροχιάς της σφαίρας στην κουζίνα, όπου ο συγγραφέας βρέθηκε νεκρός, σκυμμένος πάνω από τη γραφομηχανή του.

Το συμπέρασμα ήταν σαφές: το σώμα δεν είχε μετακινηθεί ούτε «στηθεί» μετά τον θάνατο. Παράλληλα, οι μαρτυρίες επιβεβαίωσαν ότι ο Τόμσον αντιμετώπιζε σοβαρή κατάθλιψη και χρόνιο πόνο.

Ο Χάντερ Τόμσον είχε μιλήσει σε κοντινούς του ανθρώπους για την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει κάποια στιγμή, ακολουθώντας το παράδειγμα ενός από τους συγγραφείς που θαύμαζε, του Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Είχε επίσης αφήσει πίσω του ένα σημείωμα με τίτλο Football Season Is Over, το οποίο πολλοί θεώρησαν αποχαιρετιστήριο, αν και είχε γραφτεί ημέρες ή εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

«Όχι άλλα παιχνίδια», έγραφε στο σημείωμα. «Όχι άλλες βόμβες. Όχι άλλα περπατήματα. Όχι άλλη διασκέδαση. Όχι άλλο κολύμπι. 67. Αυτό είναι 17 χρόνια μετά τα 50. 17 περισσότερα από όσα χρειαζόμουν ή ήθελα. Βαρετό. Είμαι πάντα κακόκεφος. Καμία διασκέδαση – για κανέναν. 67. Γίνεσαι άπληστος. Φέρσου σύμφωνα με την ηλικία σου. Χαλάρωσε – δεν θα πονέσει».

Σε δήλωσή της που συνόδευσε την ανακοίνωση του CBI, η Ανίτα Τόμσον ευχαρίστησε τις αρχές για την «προσεκτική και ηθικά άρτια επανεξέταση» της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι το πόρισμα επιτρέπει σε όσους αγάπησαν τον Τόμσον «να προχωρήσουν με καθαρή συνείδηση».