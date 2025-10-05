Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον πρόκειται να επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια μετά την απόφαση ότι ήταν αυτοκτονία.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2005 σε ηλικία 67 ετών και, αν και δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υποδηλώνουν το αντίθετο, η χήρα του, Ανίτα Τόμσον, ζήτησε από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο να διεξαγάγει επανεξέταση. Ο Τόμσον πέθανε στο σπίτι του στο Woody Creek του Κολοράντο.

«Δεν το πίστευα», είπε η Ανίτα στον Observer για την είδηση. «Νόμιζα ότι ο Χάντερ είχε πέσει και ότι ο καημένος ο Χουάν είχε πανικοβληθεί και είχε καλέσει το 911. Νόμιζα ότι όλα θα ήταν εντάξει μέχρι που κάλεσα τον σερίφη»

Μιλούσε μαζί του στο τηλέφωνο

«Κατανοούμε τον βαθύ αντίκτυπο που είχε ο Χάντερ Σ. Τόμσον σε αυτή την κοινότητα και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο σερίφης Μάικλ Μπουγκλιόνε σε δελτίο τύπου. «Με την προσφυγή σε εξωτερικό φορέα για μια νέα ματιά, ελπίζουμε να προσφέρουμε μια οριστική και διαφανή επανεξέταση που θα φέρει ηρεμία στην οικογένειά του και στο κοινό».

Ο Τόμσον πέθανε ενώ η σύζυγός του μιλούσε μαζί του στο τηλέφωνο. Τον βρήκε ο γιος του.

Η Ανίτα Τόμσον μιλάει για τον gonzo δημοσιογράφο Χάντερ Σ. Τόμσον

«Δεν θα πονέσει»

Την εποχή εκείνη, το Rolling Stone δημοσίευσε αυτό που ο φίλος του Ντάγκλας Μπρίνκλεϊ ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα σημείωμα αυτοκτονίας. «Όχι άλλα παιχνίδια», έγραφε. «Όχι άλλες βόμβες. Όχι άλλα περπατήματα. Όχι άλλη διασκέδαση. Όχι άλλο κολύμπι. 67. Αυτό είναι 17 χρόνια μετά τα 50. 17 περισσότερα από όσα χρειαζόμουν ή ήθελα. Βαρετό. Είμαι πάντα κακόκεφος. Καμία διασκέδαση – για κανέναν. 67. Γίνεσαι άπληστος. Φέρσου σύμφωνα με την ηλικία σου. Χαλάρωσε – δεν θα πονέσει».

Η επανεξέταση θα φέρει «μια ανεξάρτητη προοπτική» σε μια έρευνα που αρχικά διεξήχθη από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Pitkin και θα διαρκέσει «απροσδιόριστο χρονικό διάστημα».

«Gonzo» δημοσιογραφία

Ο Χάντερ Σ. Τόμσον θεωρείται ο δημιουργός της «gonzo» δημοσιογραφίας, με τα πρώτα καθοριστικά άρθρα του να εμφανίζονται κυρίως στο περιοδικό Rolling Stone. Στα βιβλία του περιλαμβάνονται τα Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας Hell’s Angels και Μεθυσμένο Ημερολόγιο.

*Με στοιχεία από theguardian.com