«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Η πολύκροτη δίκη ενάντια στη Daily Mail και τις πρακτικές της συνεχίζεται. Υπό το βλέμμα του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος παραβρέθηκε στην αίθουσα ως ένδειξη συμπαράστασης, η διάσημη ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ αποκάλυψε πως η ιδιωτική της ζωή είχε μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο Big Brother με μικρόφωνα τοποθετημένα ακόμα και στα παράθυρα του σπιτιού της.

Η Χάρλεϊ, 60, βρέθηκε σήμερα στο εδώλιο του μάρτυρα, όχι για να υποδυθεί κάποιον ρόλο, αλλά για να διεκδικήσει την αξιοπρέπειά της.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της κατά της Associated Newspapers Ltd (ANL), ιδιοκτήτριας της Daily Mail, η ηθοποιός ξέσπασε σε λυγμούς, αδυνατώντας να μιλήσει για αρκετά λεπτά.

Η νομική της μάχη αφορά 15 άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην ναυαρχίδα των ταμπλόιντ μεταξύ 2002 και 2011, μια περίοδο που η ίδια περιέγραψε ως βαθιά τραυματική λόγω των παράνομων πρακτικών συλλογής πληροφοριών.

«Υπήρχαν μικρόφωνα στο περβάζι του παραθύρου στην τραπεζαρία μου… Με άκουγαν», δήλωσε με τρεμάμενη φωνή, σοκάροντας το ακροατήριο. Η Χάρλεϊ κατήγγειλε πως η εφημερίδα είχε μισθώσει ιδιωτικούς ερευνητές οι οποίοι παγίδευσαν τις σταθερές τηλεφωνικές της γραμμές και κατέγραφαν απευθείας τις συνομιλίες της, μετατρέποντας την οικία της σε πεδίο κατασκοπείας.

Η ίδια χαρακτήρισε αυτές τις ενέργειες ως «αποκρουστικές και ταπεινωτικές», υπογραμμίζοντας πως η εισβολή στην ιδιωτικότητά της δεν γνώριζε όρια.

Οι αποκαλύψεις της ηθοποιού έγιναν ακόμα πιο συγκλονιστικές όταν αναφέρθηκε στην περίοδο της εγκυμοσύνης της. Η Χάρλεϊ κατηγόρησε τις ταμπλόιντ πως «έκλεψαν» ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα που αφορούσαν την ίδια και τον γιο της, Ντέμιαν, χαρακτηρίζοντας τις πρακτικές αυτές ως «τερατώδεις».

Στην αίθουσα βρισκόταν και ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος έχει καταθέσει σε παρόμοια κατάσταση συναισθηματικής φόρτισης εναντίον των ταμπλόιντ. Η παρουσία του Χάρι ερμηνεύτηκε ως μια ισχυρή κίνηση αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους έξι ενάγοντες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο Έλτον Τζον.

Στη γραπτή της δήλωση, η πρώην σύντροφος του Χιου Γκραντ εξήγησε πως η παρακολούθηση δεν περιοριζόταν μόνο στο σπίτι της. H Daily Mail είχε καταφέρει να «παγιδέψει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της» μέσω της παράνομης καταγραφής τηλεφωνημάτων.

Πρωτοσέλιδα επί πτωμάτων

#london #news ♬ original sound – cbsnews @cbsnews Prince Harry is back in London – and back in court – along with Sir Elton John, Elizabeth Hurley, Sadie Frost and more high-profile British names who are suing one of the U.K.’s most sensationalist tabloid publishers for “unlawful information gathering.” The allege Associated Newspapers, the parent company of the Daily Mail, of bugging homes and cars, hacking phones, e-mails and voicemails, accessing medical and bank records, and paying off police officers for private information over nearly 20 years. The company calls the accusations “preposterous smears.” Harry is expected to take the stand this Thursday in a nine-week trial that could reshape how Britain’s aggressive tabloids operate. @Ramy is at the U.K.’s highest court, the Royal Courts of Justice. #princeharry

Παρά το γεγονός ότι ο όμιλος ANL απορρίπτει όλες τις κατηγορίες ως «παράλογες», η Χάρλεϊ υπενθύμισε πως έχει ήδη δικαιωθεί στο παρελθόν σε ανάλογες δίκες κατά άλλων εντύπων, γεγονός που ενισχύει την αποφασιστικότητά της να φτάσει μέχρι το τέλος.

Η δίκη αυτή δεν αφορά μόνο τη Λιζ Χάρλεϊ, αλλά αποτελεί ένα ορόσημο για τα όρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας στη Μεγάλη Βρετανία. Η ηθοποιός τόνισε πως η δράση της στοχεύει στην αποκάλυψη ενός συστήματος που χρησιμοποιεί ιδιωτικούς ερευνητές για να «εξαγοράζει» την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων.

Το 2017 είχε ήδη κερδίσει αποζημίωση από άλλη ταμπλόιντ, όμως η τωρινή υπόθεση θεωρείται πιο κρίσιμη, καθώς αφορά μια από τις ισχυρότερες εκδοτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις επόμενες καταθέσεις, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί τις λεπτομέρειες μιας βιομηχανίας που, σύμφωνα με τους ενάγοντες, δεν δίστασε να πατήσει επί πτωμάτων για ένα πρωτοσέλιδο.

Η Χάρλεϊ, αποχωρώντας από το δικαστήριο, φαινόταν εξαντλημένη αλλά δικαιωμένη που επιτέλους ακούστηκε η αλήθεια της για όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες και τα παγιδευμένα παράθυρα του σπιτιού της.