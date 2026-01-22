magazin
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 19:03
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 18:41
«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
Fizz 22 Ιανουαρίου 2026 | 19:30

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Spotlight

Η πολύκροτη δίκη ενάντια στη Daily Mail και τις πρακτικές της συνεχίζεται. Υπό το βλέμμα του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος παραβρέθηκε στην αίθουσα ως ένδειξη συμπαράστασης, η διάσημη ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ αποκάλυψε πως η ιδιωτική της ζωή είχε μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο Big Brother με μικρόφωνα τοποθετημένα ακόμα και στα παράθυρα του σπιτιού της.

Η Χάρλεϊ, 60, βρέθηκε σήμερα στο εδώλιο του μάρτυρα, όχι για να υποδυθεί κάποιον ρόλο, αλλά για να διεκδικήσει την αξιοπρέπειά της.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της κατά της Associated Newspapers Ltd (ANL), ιδιοκτήτριας της Daily Mail, η ηθοποιός ξέσπασε σε λυγμούς, αδυνατώντας να μιλήσει για αρκετά λεπτά.

Η νομική της μάχη αφορά 15 άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην ναυαρχίδα των ταμπλόιντ μεταξύ 2002 και 2011, μια περίοδο που η ίδια περιέγραψε ως βαθιά τραυματική λόγω των παράνομων πρακτικών συλλογής πληροφοριών.

«Υπήρχαν μικρόφωνα στο περβάζι του παραθύρου στην τραπεζαρία μου… Με άκουγαν», δήλωσε με τρεμάμενη φωνή, σοκάροντας το ακροατήριο. Η Χάρλεϊ κατήγγειλε πως η εφημερίδα είχε μισθώσει ιδιωτικούς ερευνητές οι οποίοι παγίδευσαν τις σταθερές τηλεφωνικές της γραμμές και κατέγραφαν απευθείας τις συνομιλίες της, μετατρέποντας την οικία της σε πεδίο κατασκοπείας.

Η ίδια χαρακτήρισε αυτές τις ενέργειες ως «αποκρουστικές και ταπεινωτικές», υπογραμμίζοντας πως η εισβολή στην ιδιωτικότητά της δεν γνώριζε όρια.

Οι αποκαλύψεις της ηθοποιού έγιναν ακόμα πιο συγκλονιστικές όταν αναφέρθηκε στην περίοδο της εγκυμοσύνης της. Η Χάρλεϊ κατηγόρησε τις ταμπλόιντ πως «έκλεψαν» ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα που αφορούσαν την ίδια και τον γιο της, Ντέμιαν, χαρακτηρίζοντας τις πρακτικές αυτές ως «τερατώδεις».

Στην αίθουσα βρισκόταν και ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος έχει καταθέσει σε παρόμοια κατάσταση συναισθηματικής φόρτισης εναντίον των ταμπλόιντ. Η παρουσία του Χάρι ερμηνεύτηκε ως μια ισχυρή κίνηση αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους έξι ενάγοντες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο Έλτον Τζον.

Στη γραπτή της δήλωση, η πρώην σύντροφος του Χιου Γκραντ εξήγησε πως η παρακολούθηση δεν περιοριζόταν μόνο στο σπίτι της. H Daily Mail είχε καταφέρει να «παγιδέψει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της» μέσω της παράνομης καταγραφής τηλεφωνημάτων.

Πρωτοσέλιδα επί πτωμάτων

@cbsnews Prince Harry is back in London – and back in court – along with Sir Elton John, Elizabeth Hurley, Sadie Frost and more high-profile British names who are suing one of the U.K.’s most sensationalist tabloid publishers for “unlawful information gathering.” The allege Associated Newspapers, the parent company of the Daily Mail, of bugging homes and cars, hacking phones, e-mails and voicemails, accessing medical and bank records, and paying off police officers for private information over nearly 20 years. The company calls the accusations “preposterous smears.” Harry is expected to take the stand this Thursday in a nine-week trial that could reshape how Britain’s aggressive tabloids operate. @Ramy is at the U.K.’s highest court, the Royal Courts of Justice. #princeharry #london #news ♬ original sound – cbsnews

Παρά το γεγονός ότι ο όμιλος ANL απορρίπτει όλες τις κατηγορίες ως «παράλογες», η Χάρλεϊ υπενθύμισε πως έχει ήδη δικαιωθεί στο παρελθόν σε ανάλογες δίκες κατά άλλων εντύπων, γεγονός που ενισχύει την αποφασιστικότητά της να φτάσει μέχρι το τέλος.

Η δίκη αυτή δεν αφορά μόνο τη Λιζ Χάρλεϊ, αλλά αποτελεί ένα ορόσημο για τα όρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας στη Μεγάλη Βρετανία. Η ηθοποιός τόνισε πως η δράση της στοχεύει στην αποκάλυψη ενός συστήματος που χρησιμοποιεί ιδιωτικούς ερευνητές για να «εξαγοράζει» την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων.

Το 2017 είχε ήδη κερδίσει αποζημίωση από άλλη ταμπλόιντ, όμως η τωρινή υπόθεση θεωρείται πιο κρίσιμη, καθώς αφορά μια από τις ισχυρότερες εκδοτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις επόμενες καταθέσεις, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί τις λεπτομέρειες μιας βιομηχανίας που, σύμφωνα με τους ενάγοντες, δεν δίστασε να πατήσει επί πτωμάτων για ένα πρωτοσέλιδο.

Η Χάρλεϊ, αποχωρώντας από το δικαστήριο, φαινόταν εξαντλημένη αλλά δικαιωμένη που επιτέλους ακούστηκε η αλήθεια της για όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες και τα παγιδευμένα παράθυρα του σπιτιού της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream magazin
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»
Fizz 22.01.26

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πήρε προθεσμία προκειμένου να καταθέσει το υπόμνημα με τις διευκρινίσεις που ζητά ο εισαγγελέας γύρω από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύνταξη
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon
Fizz 21.01.26

Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon

Μια άτυχη στιγμή από την εμπειρία του στο φιλμ Armageddon θυμήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, που πάντως παραδέχθηκε ότι μπορεί να «έσωσε» την πιο δραματική σκηνή της ταινίας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
Fizz 20.01.26

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δέχθηκε ερωτήσεις για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Δεν δίστασε να απαντήσει

Σύνταξη
«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ
Σφαγή 20.01.26

«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» - Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μια σειρά από Instagram Stories στις 19 Ιανουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Συνέντευξη 22.01.26

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός
Μπάσκετ 22.01.26

Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 72-68 από την Εστουδιάντες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup – Παράπονα για τη διαιτησία για το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου λίγο πριν το φινάλε.

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.01.26

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:05 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής
Κοινωνία διαμαρτυρόμενη 22.01.26

Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής

Παρά τη μικρή βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεών της η ΝΔ εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με μαζική αποδοκιμασία από τη μεριά των πολιτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Φινλανδία: Ο πρόεδρος Στουμπ επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Οι δηλώσεις του 22.01.26

Ο Φινλανδός πρόεδρος επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Αλεξάντερ Στουμπ πρόσθεσε ότι μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Αρκτική θα απαιτήσει τη στενότερη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο

Την ώρα που όλος ο κόσμος συζητά για την σύλληψη του πεντάχρονου στην Μινεσότα, αξιωματούχος σχολικής περιφέρειας της πόλης ανέφερε πως ακόμα 3 ανήλικοι έχουν συλληφθεί μόνο τον Ιανουάριο

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Σέλτικ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Άγνοια από τη Νουούκ 22.01.26

Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο