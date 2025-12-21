magazin
21.12.2025 | 11:27
Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό

Η πρωταγωνίστρια του Τιτανικού Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε τους μηχανισμούς επιβίωσης σε μια αμείλικτη βιομηχανία ψεύτικης ομορφιάς και συστημικού σεξισμού

Spotlight

Η Κέιτ Γουίνσλετ, σε μια από τις πιο ειλικρινείς και ανθρώπινες συνεντεύξεις της καριέρας της, περιγράφει τον «εφιάλτη» που βίωσε μετά την παγκόσμια καταξίωση του Τιτανικούκατε ςινσλετ πηοτοσηοππεδ μαγαζινε.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτιδα θυμάται με τρόμο την περίοδο που ο κόσμος την ανακάλυψε ως Ρόουζ, ενώ η ίδια βρισκόταν στο στόχαστρο μιας πρωτοφανούς δημοσιογραφικής επέλασης που ακύρωσε κάθε ιδιωτικότητα και ξεπέρασε κάθε όριο σεβασμού.

Μιλώντας ως καλεσμένη στην ιστορική εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4, η Γουίνσλετ αναφέρθηκε στις ακραίες πρακτικές των παπαράτσι, στην παρακολούθηση των ιδιωτικών της συνομιλιών στο τηλέφωνο και στην τακτική τους να ψάχνουν καθημερινά τα σκουπίδια της για να βγάλουν ειδήσεις!

Οι δημοσιογράφοι έφταναν στο σημείο να ανακρίνουν τους υπαλλήλους των τοπικών καταστημάτων για τις αγορές της, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τις διατροφικές της συνήθειες είπε η Γουίνσλετ που σήμερα παίρνει τη ρεβάνς από ένα σύστημα που προσπάθησε να την υποτιμήσει και να την εκφοβίσει συστηματικά για την εικόνα της.

Η Κέιτ Γουίνσλετ μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το «αποτρόπαιο» ρεπορτάζ και τον κανιβαλισμό μετά την εκτόξευση της φήμης της ως Ρόουζ στο έπος του Τζέιμς Κάμερον το 1997.

«Προσπαθούσαν να μάθουν από τους μαγαζάτορες τι δίαιτα έκανα -ή δεν έκανα» είπε η Γουίνσλετ.

YouTube thumbnail

Χρόνια αργότερα, βίωσε περαιτέρω εισβολή κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης του γάμου της, προσθέτοντας ότι οι τρόποι με τους οποίους αντιμετώπισε την προσοχή των Μέσων ήταν απλοί:

«Ένα καλό γεύμα, μια συζήτηση, ένα ωραίο φλιτζάνι καφέ, λίγοι Radiohead και ένα καλό χέσιμο» είπε η Γουίνσλετ. «Ξέρετε, η ζωή είναι πολύ καλύτερη με αυτά τα πράγματα».

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Τιτανικού, στις αρχές των 20 της χρόνων, η Γουίνσλετ ανέφερε ότι δεν ήταν σε «ιδιαίτερα καλή κατάσταση» ψυχολογικά όσον αφορά το σώμα της.

Αν και η εμπειρία της δημιουργίας της ταινίας ήταν απίστευτη, εξήγησε ότι ο κόσμος της «αναποδογύρισε τελείως» μόλις η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους.

«Δεν ήμουν έτοιμη για εκείνον τον κόσμο», παραδέχθηκε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεχόταν αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της από πολύ μικρή ηλικία. Θυμήθηκε ότι στο δημοτικό σχολείο οι συμμαθητές της την είχαν βαφτίσει «blubber» (λίπος φάλαινας), ενώ αργότερα ένας δάσκαλος δραματικής τέχνης της είπε ότι θα έπρεπε να «συμβιβαστεί με τους ρόλους της χοντρής κοπέλας» αν ήθελε να γίνει ηθοποιός.

YouTube thumbnail

Από την ηλικία των 15 έως τα 19, βρισκόταν συνεχώς σε δίαιτες, φτάνοντας στο σημείο «να μην τρώει σχεδόν τίποτα» στο τέλος. «Ήταν πραγματικά ανθυγιεινό», δήλωσε.

Μόλις κυκλοφόρησε ο Τιτανικός, άρχισε να βλέπει τον εαυτό της στα εξώφυλλα εφημερίδων και περιοδικών, συνοδευόμενο συχνά από αυτό που περιέγραψε ως «φρικτούς, τρομερού, στην πραγματικότητα κακοποιητικούς χαρακτηρισμούς».

Η Γουίνσλετ περιέγραψε εκείνες τις στιγμές με ένταση. «Ήταν φρικιαστικό. Υπήρχαν άνθρωποι που παγίδευαν το τηλέφωνό μου. Ήταν απλά παντού. Κι εγώ ήμουν ολομόναχη. Φοβόμουν να κοιμηθώ».

Η υποστήριξη από τους φίλους της ήταν καθοριστική, όπως η κίνηση ενός γειτονικού ζευγαριού που της άφηνε «ένα μπολ με αχνιστά ζυμαρικά και ένα μικρό ποτήρι κόκκινο κρασί» πάνω στον τοίχο του κήπου που χώριζε τα σπίτια τους.

Η Γουίνσλετ περιέγραψε πώς οι φωτογραφίες της στα εξώφυλλα των περιοδικών (από ανδρικές εκδόσεις όπως το GQ σε γυναικείες glossy σελίδες όπως αυτή της Vogue) υφίσταντο επεξεργασία χωρίς ή ίδια να έχει ενημερωθεί ή εγκρίνει.

Θυμήθηκε να κοιτάζει τέτοιου είδους εικόνες και να σκέφτεται: «Δεν μοιάζω έτσι. Η κοιλιά μου δεν είναι επίπεδη έτσι. Τα πόδια μου δεν είναι τόσο μακριά, το στήθος μου δεν είναι τόσο μεγάλο. Τι; Τα χέρια μου δεν είναι τόσο γυμνασμένα. Τι στο καλό;».

Η ίδια ήταν ξεκάθαρη για το κίνητρό της να αντιδράσει: «Δεν ήθελα καμία νέα γυναίκα, ούτε μία, να κοιτάξει αυτή την εικόνα και να σκεφτεί «Θεέ μου, θέλω να δείχνω έτσι». Αυτή δεν είμαι εγώ».

Η Γουίνσλετ αναφέρθηκε επίσης στους τίτλους των εφημερίδων όταν έγινε γνωστό ότι θα έπαιρνε διαζύγιο από τον δεύτερο σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Σαμ Μέντες, το 2010.

«Με ακολουθούσαν παπαράτσι στη Νέα Υόρκη με τα δύο μικρά παιδιά μου, οι οποίοι ήθελαν, φυσικά, να μάθουν τον λόγο για τον οποίο χωρίσαμε με τον Σαμ», είπε. Ερωτηθείσα για το πώς το αντιμετώπισε, απάντησε: «Απλά κρατάς το στόμα σου κλειστό, χαμηλώνεις το κεφάλι και συνεχίζεις να περπατάς. Και προσπαθείς να βάλεις τα χέρια σου πάνω στα αυτιά των παιδιών σου. Στηρίζεσαι στους φίλους σου, απλά συνεχίζεις».

YouTube thumbnail

Κοιτάζοντας το παρόν, η Γουίνσλετ σημείωσε ότι ενώ οι πιέσεις για μια γυναίκα στη βιομηχανία του κινηματογράφου μπορεί να έχουν αλλάξει με τον χρόνο, υπάρχουν «τόσα πολλά που πρέπει ακόμα να ξεμάθουμε σχετικά με το πώς μιλάμε στις γυναίκες στον κινηματογράφο».

Καθώς κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία Goodbye June, σε σενάριο του γιου της, Τζο Άντερς, ανέφερε ότι άκουσε αρκετά πράγματα που «δεν θα λέγονταν ποτέ» σε έναν άνδρα σκηνοθέτη.

«Μπορεί να λένε πράγματα όπως «μην ξεχνάς να έχεις αυτοπεποίθηση στις επιλογές σου». Και θέλω κατά κάποιο τρόπο να πω: «μη μου μιλάτε για αυτοπεποίθηση», γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν μου έλειψε ποτέ, στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς αυτό. Κάτι τέτοιο δεν θα το έλεγε κανείς σε έναν άνδρα».

Η αθυρόστομη και ειλικρινής Γουίνσλετ απάντησε στο πώς αντιδράει σήμερα στον σεξισμό.

«Βγάλε το σκασμό», είπε γελώντας.

Ποντοπόρος
Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση
Άβολο 21.12.25

Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση

Σε μια ομιλία που ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς τόνους της οικονομικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με μια απρόσμενη τροπή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει
Βίντεο 21.12.25

«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει

Παραμένει νοσηλευόμενος ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από έντονη υπερκόπωση, αποκαλύπτοντας πως για 15 συνεχόμενες ημέρες δεν είχε κοιμηθεί, ενώ δηλώνει πλέον αισθητά καλύτερα και προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη σκηνή

Σύνταξη
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες – τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»
Αγριότητα 21.12.25

«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες - τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»

Ο κινηματογραφιστής Μπάρι Μάρκοβιτς, ένας από τους στενούς φίλους και μακροχρόνιους συνεργάτες του Ρομπ, μίλησε αποκλειστικά στο Page Six για την πρόσφατη διαμονή του στην οικία των Ράινερ στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ
Ράιλι Κίο 21.12.25

Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ

Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες υποστηρίζουν ότι η Ράιλι Κίο, εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, προχώρησε σε δωρεά ωαρίου που οδήγησε στη γέννηση του Μπεν Τραβόλτα, στο πλαίσιο συμφωνίας που σήμερα αμφισβητείται έντονα από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό
«Υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια» 21.12.25

ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό

«Είδα μια ομάδα ανδρών να στέκονται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένοι από κάθε ταμπέλα που τους είχε φορτώσει η κοινωνία», ανέφερε ο διοργανωτής της χοροεσπερίδας σε φυλακή των ΗΠΑ, Jake Bodine.

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
«Πως τόλμησε;» 20.12.25

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»
Φιλανθρωπία 20.12.25

Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»

Με μια συμβολική κίνηση που συνδέει το αύριο του Στέμματος με το παρελθόν του, ο μελλοντικός βασιλιάς πρίγκιπας Τζορτζ μαθαίνει από τον διάδοχο πρίγκιπα Τζορτζ τη σημασία της προσφοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάνος Ρούτσι: Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης
Τέμπη 21.12.25

«Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης», λέει ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στις εξελίξεις για την εκταφή του παιδιού του, Ντένις και το πού καθυστερεί η υπόθεση. «Σε κάθε βήμα έχουμε εμπόδια», επισήμανε.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
Αθλητισμός & Σπορ 21.12.25

Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να συνεχίζουν την... παρέλαση στη Γ' Εθνική, αυτή τη φορά διαλύοντας την Ελπίδα Τρίπολης με 12-0, στην έκτη τους σερί νίκη στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο – Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
Τουρκία 21.12.25

Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη

Οι δύο Γαλλίδες ήρθαν αρκετές φορές σε αντιπαράθεση η μία με την άλλη μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τη Μαριάμ Ν. να υποστηρίζει ότι μονάχα η Ιμπτισέμ Μπ. επικοινωνούσε με τον άνδρα που τους έδωσε τις βαλίτσες

Σύνταξη
Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές
Στο Γαλάτσι 21.12.25

Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές

«Γίνεται για τέταρτη φορά και έχει γίνει τρεις φορές υπό την αιγίδα του δήμου», γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για το πάρτι στο προαύλιο της εκκλησίας στο Γαλάτσι. Τι ανέφερε για όσους αντέδρασαν

Σύνταξη
Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών – Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες
Ανυποχώρητοι 21.12.25

Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών - Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες

Οι αγρότες συνεχίζουν ακλόνητοι τον αγώνα τους - Τι αποφάσισε η συνέλευση του μπλόκου στη Νίκαια, γιατί δεν άνοιξαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο - Ζητούν τα στοιχεία συμμετεχόντων σε κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι

Εύκολα η Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μοντιλίβι» κόντρα στην Τζιρόνα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη La Liga, καθώς επικράτησε με 3-0 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών
Ελλάδα 21.12.25

Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται από αύριο Δευτέρα μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών

Σύνταξη
Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 21.12.25

Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος

Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» εντοπίστηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιστέρι 7 ανήλικα άτομα

Σύνταξη
Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία
Γιατί καθυστερούν 21.12.25

Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία

Τι γίνεται με τις εκταφές των θυμάτων των Τεμπών; Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα και γιατί καθυστερεί η διαδικασία; Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία οι συγγενείς των θυμάτων. Τι λέει στο in ο δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)

Ανεβασμένος o Ολυμπιακός Β' του Άλβαρο Ρούμπιο, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το «διπλό» -και μάλιστα με ανατροπή- στην έδρα του Παναργειακού, για τη δεύτερη σερί νίκη τους. Η... νέα γενιά πρωταγωνίστησε και πάλι, με τους Ζουγλή και Πνευμονίδη να πετυχαίνουν τα γκολ των Πειραιωτών.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού
Ελλάδα 21.12.25

Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού

«Όλα είναι καθαρά και διάφανα... Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό» ξεκαθαρίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
Πολλές οι συμπτώσεις 21.12.25

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα

Την ώρα της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και με την κυβέρνηση να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, βγαίνει διαρροή ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Καθόλου τυχαία η στιγμή, λένε με νόημα οι αγροτοσυνδικαλιστές, που, βεβαίως, πρώτοι απαιτούν «όλα στα φως»

Σύνταξη
Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση
Άβολο 21.12.25

Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση

Σε μια ομιλία που ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς τόνους της οικονομικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με μια απρόσμενη τροπή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πως η επιστροφή του Φαλ θα γίνει πιο σύντομα από ότι αναμενόταν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αποθεραπεία του Μουστάφα Φαλ πηγαίνει πολύ καλά και εξέφρασε την πίστη ότι ο Γάλλος σέντερ θα καταφέρει να αγωνιστεί μέσα στη φετινή σεζόν.

Σύνταξη
Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο

Ο Πορτογάλος τεχνικός, Ζοσέ Μουρίνιο θέλει άμεση ενίσχυση στα άκρα της άμυνας και οι Αετοί κινούνται αποφασιστικά για τον διεθνή με το Πράσινο Ακρωτήρι από την Εστρέλα Αμαδόρα

Γεώργιος Μαζιάς
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις
Δημοσίευση στο in 21.12.25

Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις

Σκληρή και ουσιαστική παρέμβαση στο in για τη συμπεριφορά των παιδιών μετά από 10 χρόνια πολλαπλών κρίσεων, την παντελή έλλειψη μέτρων και την ευκολία των επικίνδυνων αναλύσεων για τη βία των νέων και την υποτιθέμενη παραβατικότητά τους από τους κατεξοχήν ειδικούς Ξένη Δημητρίου, Βασίλη Ιωακειμίδη, Θεώνη Κουφονικολάκου και Γιώργο Νικολαΐδη. «Αρχή του ποινικού δικαίου των ανηλίκων είναι η αγωγή και όχι η τιμωρία»

Σύνταξη
