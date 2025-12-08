Κέιτ Γουίνσλετ: «Φρίκη» τα φάρμακα αδυνατίσματος, οργή για Botox και fillers – «Γαμ@@@νο χάος. Ξέρουν τι βάζουν μέσα τους;»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, σε μία εκ βαθέων συνέντευξη, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την καλπάζουσα μόδα των ενέσιμων σκευασμάτων απώλειας βάρους, ενώ ασκεί κριτική και στη μάστιγα του Βotox και των fillers που παραμορφώνουν τις γυναίκες.

Η Κέιτ Γουίνσλετ δεν μασάει τα λόγια της. Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους Sunday Times, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, η 50χρονη σταρ δήλωσε φρικιασμένη από την ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους στη σύγχρονη κουλτούρα, ένα φαινόμενο που, όπως λέει, βρίσκει «καταστροφικό» και «φρικιαστικό».

«Είναι καταστροφικό», τόνισε η Γουίνσλετ. «Είναι φρικιαστικό το πόσο η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι συνδεδεμένη με την εμφάνισή του».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι, ενώ παρατηρεί βελτίωση σε κάποιους τομείς –όπως το να βλέπει άλλες ηθοποιούς σε εκδηλώσεις να ντύνονται όπως επιθυμούν, ανεξαρτήτως σωματότυπου– την ίδια στιγμή, «τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους.Η κατάσταση είναι τόσο διφορούμενη. Κάποιοι επιλέγουν να είναι ο εαυτός τους, ενώ άλλοι κάνουν τα πάντα για να μην είναι».

Η Γουίνσλετ εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για τις επιπτώσεις στην υγεία όσων χρησιμοποιούν αυτά τα σκευάσματα: «Και ξέρουν τι βάζουν μέσα [στο σώμα τους]; Η αδιαφορία για την υγεία είναι τρομακτική. Με ενοχλεί τώρα περισσότερο από ποτέ. Επικρατεί ένα γαμ@@@νο χαος εκεί έξω».

Πέραν των φαρμάκων, η πρωταγωνίστρια του Avatar: Φωτιά και Στάχτη (Avatar: Fire and Ash) μοιράστηκε την επιθυμία της να δει περισσότερες γυναίκες να αποδέχονται τη φυσική διαδικασία της γήρανσης, αντί να καταφεύγουν σε ενέσιμα όπως το Botox και τα fillers.

«Το αγαπημένο μου είναι όταν τα χέρια σου γερνούν», εξήγησε. «Αυτή είναι η ζωή, στα χέρια σου. Μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες που ξέρω είναι πάνω από 70 ετών, και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι οι νεαρές γυναίκες δεν έχουν ιδέα τι πραγματικά σημαίνει να είσαι όμορφη».

«Ποια ιδέα τελειότητας προσπαθούν να προσεγγίσουν οι άνθρωποι;» αναρωτήθηκε στη συνέντευξή της καταλογίζοντας μεγάλος μέρος ευθύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την «επίδρασή τους στην ψυχική υγεία».

View this post on Instagram A post shared by The Times and The Sunday Times (@thetimes)

Η Γουίνσλετ, η οποία εκτοξεύθηκε στη διεθνή φήμη σε ηλικία 19 ετών μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον Τιτανικό το 1997, δεν είναι άγνωστη στα σκληρά πρότυπα ομορφιάς που επιβάλλονται στις γυναίκες στο Χόλιγουντ.

«Τα μέσα ενημέρωσης ήταν ποταπά, ήμουν εκτεθειμένη σε αδιάκοπο bullying», είπε για τις πρώτες της μέρες στη βιομηχανία. «Δεν ήμουν έτοιμη να γίνω διάσημη ηθοποιός. Ήμουν τόσο νέα, αλλά ένιωθα συνέχεια κάποιοι να εισβάλουν στην προσωπική μου ζωή».

Σε εμφάνισή της το 2022 στο podcast Happy Sad Confused, η Γουίνσλετ είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να «γυρίσει τον χρόνο πίσω» και να υπερασπιστεί τον νεότερο εαυτό της, ιδίως όσον αφορά την ανελέητη κριτική για το σώμα της που είχε υποστεί εκείνη την εποχή.

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα είχα χρησιμοποιήσει τη φωνή μου με εντελώς διαφορετικό τρόπο… Θα είχα πει στους δημοσιογράφους, θα είχα απαντήσει, θα είχα πει: «Μην τολμήσετε να μου φέρεστε έτσι. Είμαι μία νεαρή γυναίκα, το σώμα μου αλλάζει, προσπαθώ να το καταλάβω, νιώθω βαθιά ανασφάλεια, είμαι τρομοκρατημένη, μην το κάνετε πιο δύσκολο από ό,τι είναι ήδη»», είχε πει.

«Αυτό είναι εκφοβισμός, ξέρετε, και στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι είναι οριακά καταχρηστικό».