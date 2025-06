Κέιτ Γουίνσλετ: Αυτή φταίει που η Έλεν Πομπέο «κόπηκε» από την Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού;

Δεν είναι απλά μια γνωστή ηθοποιός – εδώ και περίπου δύο δεκαετίες είναι από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες της μικρής οθόνης. Από το 2005, όταν και βγήκε στον αέρα η σειρά «Grey’s Anatomy» οι μετοχές της Έλεν Πομπέο έχουν εκτοξευθεί.

Έχει κερδίσει το Screen Actors Guild Award, ενώ σύμφωνα με το Forbes από το 2016 και μετά, το όνομα της 55χρονης φιγουράρει συνεχώς στις λίστες με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς. Ωστόσο, η ζωή της ήταν πολύ διαφορετική προτού δει την καριέρα της να απογειώνεται.

Η Έλεν Πομπέο, στο πλαίσιο του Tribeca Film Festival, μίλησε για την επαγγελματική της ζωή πριν αναλάβει τον ρόλο της Μέρεντιθ Γκρέι και το πόσο δύσκολο ήταν να κλείσει μια καλή δουλειά. Ναι, μεν, στο βιογραφικό της υπάρχει το «Catch Me If You Can» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και το «Daredevil» δίπλα στους Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Γκάρνερ, ωστόσο υπήρχαν και οι άσχημες στιγμές.

Όπως έκανε γνωστό, είχε έναν μικρό ρόλο στην επιτυχημένη ταινία του 2004 «Η Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού», ωστόσο στο τελικό κόψιμο ο σκηνοθέτης Μισέλ Γκοντρί αποφάσισε να «εξαφανίσει» τη σκηνή της.

«Ναι, έπαιξα στην Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού, ωστόσο στο τέλος με έκοψαν από παντού. Μάλλον εξαιτίας της Κέιτ Γουίνσλετ» είπε η Έλεν Πομπέο και συνέχισε αστειευόμενη: «Όταν έχεις την Κέιτ Γουίνσλετ στην ταινία σου, είναι δεδομένο ότι δεν με χρειάζεσαι».

Για την ιστορία, το φιλμ του Μισέλ Γκοντρί και των 20 εκατ. μπάτζετ, ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του 2004, κερδίζοντας 74 εκατ. δολάρια στο box office, πάνω από 90% στις κριτικές του Rotten Tomatoes και ένα βραβείο Όσκαρ.