Κέιτ Γουίνσλετ: Περήφανη για τον γιο της Τζο Άντερς που έγραψε το σενάριο της νέας της ταινίας «Goodbye June»
Η Κέιτ Γουίνσλετ έχει τρία παιδιά, τη Μία Θρίπλετον, τον Τζο Άλφι Γουίνσλετ Μέντες και τον Τζο Άντερς.
Η Κέιτ Γουίνσλετ μιλά για τη συνεργασία της με τον γιο της. Το χριστουγεννιάτικο δράμα ακολουθεί τέσσερα αδέρφια των οποίων οι ζωές αλλάζουν όταν η υγεία της μητέρας τους χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.
Η Αγγλίδα ηθοποιός, η οποία σκηνοθετεί την ταινία, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA στο περιθώριο της παγκόσμιας πρεμιέρας στο Curzon Mayfair του Λονδίνου ότι τις πρώτες τρεις εβδομάδες γυρισμάτων της ταινίας ο 21χρονος γιος της, του οποίου ο πατέρας είναι ο σκηνοθέτης Σαμ Μέντες, έλειπε δουλεύοντας σε μια άλλη παραγωγή ως ηθοποιός.
Κέιτ Γουίνσλετ: «Ένιωθα περήφανη γι αυτόν κάθε μέρα»
Μάλιστα τις πρώτες τρεις εβδομάδες δεν ήταν εκεί επειδή είχε γυρίσματα ως ηθοποιός στο εξωτερικό» ανέφερε.
«Και είχα ένα μικρό αυτοκόλλητο με τον Σνούπι, που έγραφε Τζο Κουλ πάνω του και το κολλούσα σε διάφορα μέρη του σώματός μου, μέχρι που επέστρεψε, και σκέφτηκα, «ω, τώρα γύρισες, μπορώ να βγάλω αυτό το αυτοκόλλητο, γιατί συνέχιζε να πέφτει ούτως ή άλλως»» πρόσθεσε.
«Αυτός ήταν λοιπόν ο τρόπος μου να τον κρατήσω «εμπλεκόμενο»» σημείωσε.
«Δεν ήθελα να φτιάξω μια ιστορία που να αφορά κάποια που πεθαίνει, επειδή στην πραγματικότητα δεν είναι, στην πραγματικότητα αφορά τη ζωή που δίνεται στους ανθρώπους που μένουν πίσω και σε αυτήν την οικογένεια» τόνισε η Κέιτ Γουίνσλετ.
«Έτσι, είχε σημασία να γίνει αληθινή, να διατηρηθεί προσιτή στο κοινό και να τοποθετηθεί στον χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), ο οποίος είναι εξαιρετικά υποτιμημένος, και πρέπει να δώσουμε εύσημα και να τιμήσουμε τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το απίστευτο έργο, ειδικά τους εργαζόμενους στην παρηγορητική φροντίδα» υπογράμμισε.
