Κείτ Γουίνσλετ: Περπατώντας στο κόκκινο χαλί αγκαλιά με τον γιο της στην πρεμιέρα της ταινίας τους

Η Κέιτ Γουίνσλετ μαζί με τον γιο της Joe Andres βρέθηκαν στο Λονδίνο, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας τους, στην οποία η βραβευμένη ηθοποιός κάνει το σκηνοθετικό ντεμπούτο της και ο νεαρός δημιουργός υπογράφει το σενάριο.

Η νέα ταινία

Η δραματική ιστορία, με φόντο τα Χριστούγεννα στην Αγγλία, ακολουθεί μια οικογένεια ενήλικων αδελφών που φροντίζουν την ηλικιωμένη μητέρα τους καθώς η υγεία της επιδεινώνεται. Η έμπνευση για το φιλμ προήλθε από τον θάνατο της μητέρας της ηθοποιού, Sally Bridget-Winslet.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Dame Helen Mirren, Timothy Spall, Andrea Riseborough, Johnny Flynn, Stephen Merchant και Toni Collette.

View this post on Instagram A post shared by Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Η λαμπερή εμφάνιση τους στο κόκκινο χαλί

Η διάσημη ηθοποιός επέλεξε για την εμφάνιση της ένα εξώπλατο, μαύρο φόρεμα Ellie Saab, με φαρδιά ζώνη στη μέση και χρυσή αγκράφα. Τα μαλλιά της ήταν ελαφρά πιασμένα και το look της συμπληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα.

Ο γιος της φόρεσε μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

Η Κέιτ Γουίνσλετ σχετικά με τη διαδικασία των γυρισμάτων σχολίασε ως «απίστευτα ανταποδοτική», τονίζοντας τη χαρά της συνεργασίας με τους ηθοποιούς, τα παιδιά του καστ και την ομάδα παραγωγής. «Πρέπει όλοι να λειτουργούμε ως ομάδα και πραγματικά αυτό με ανύψωσε».

Όσο για τη συνεργασία με τον γιο της, δεν δίστασε να αστειευτεί λέγοντας: «Εξακολουθούμε να αγαπιόμαστε!». Στην αίθουσα της πρεμιέρας βρέθηκε και η κόρη της, Mia Threapleton, η οποία χειροκρότησε θερμά τη μητέρα και τον αδελφό της.