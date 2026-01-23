Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η ισπανική δικαιοσύνη αποφάσισε την Παρασκευή να μην προχωρήσει στην εκδίκαση των σοβαρών καταγγελιών που βαραίνουν τον εθνικό τραγουδιστή της Ισπανίας Χούλιο Ιγκλέσιας.

Οι εισαγγελείς του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου, Audiencia Nacional, έθεσαν την υπόθεση στο αρχείο με το σκεπτικό ότι τα ισπανικά δικαστήρια στερούνται δικαιοδοσίας, καθώς τα φερόμενα αδικήματα διαπράχθηκαν στις Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Παρόλο που η ισπανική δικαιοσύνη αποσύρεται από την υπόθεση, οι αρχές διευκρίνισαν ότι οι δύο γυναίκες διατηρούν το δικαίωμα να επιδιώξουν την ποινική δίωξη του τραγουδιστή στις χώρες όπου έλαβαν χώρα τα περιστατικά.

Οι κατηγορίες εναντίον του 82χρονου καλλιτέχνη δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, αλλά αποτέλεσμα μιας κοινής δημοσιογραφικής έρευνας τριών ετών από τον ισπανικό ιστότοπο elDiario.es και το δίκτυο Univision Noticias.

Παρά την αρχειοθέτηση στην Ισπανία, η σκιά πάνω από το όνομα του δημοφιλούς τραγουδιστή παραμένει βαριά, καθώς το κίνημα για τη δικαίωση των θυμάτων στις χώρες της Καραϊβικής αναμένεται να ενταθεί σημειώνει το Reuters.

«Ουδέποτε κακοποίησα γυναίκα»

Μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις για σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων, ο Χούλιο Ιγκλέσιας αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή και δήλωσε έτοιμος να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του ενώπιον της δικαιοσύνης.

Μέσα από μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, ο 82χρονος καλλιτέχνης απάντησε στις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του, την ώρα που νέα στοιχεία για υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις στο προσωπικό του προκαλούν παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Ο Ιγκλέσιας αποφάσισε να απαντήσει δημόσια στις βαριές κατηγορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Στην ανάρτησή του ο Ιγκλέσιας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τονίζοντας πως στην εξηκονταετή καριέρα του δεν έχει κακοποιήσει ή εξαναγκάσει ποτέ καμία γυναίκα.

«Με μεγάλη λύπη απαντώ στις κατηγορίες δύο ανθρώπων που εργάζονταν στο σπίτι μου», έγραψε ο Ιγκλέσιας, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «απολύτως ψευδείς».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα μηνύματα υποστήριξης, δηλώνοντας αποφασισμένος να προστατεύσει την υστεροφημία του από αυτή τη «σοβαρή προσβολή».

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοια κακία, αλλά εξακολουθώ να έχω τη δύναμη για να ενημερώσω τους ανθρώπους για όλη την αλήθεια και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου απέναντι σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία», πρόσθεσε.

«Δεν μπορώ να ξεχάσω τόσους αγαπημένους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα στοργής και αφοσίωσης. Βρήκα μεγάλη παρηγοριά σε αυτούς», κατέληξε στο μήνυμα, το οποίο καταλήγει με μια αναπαραγωγή της υπογραφής του.

«Με χρησιμοποίησε»

Η υπόθεση αφορά περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα το 2021 στις πολυτελείς επαύλεις του τραγουδιστή στην Καραϊβική. Η Ρεμπέκα, μία από τις δύο γυναίκες που κατέθεσαν μήνυση στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Ισπανίας, περιέγραψε μια εφιαλτική πραγματικότητα.

Ισχυρίστηκε ότι ο Ιγκλέσιας την καλούσε στο δωμάτιό του στο τέλος κάθε ημέρας και την κακοποιούσε σεξουαλικά χωρίς τη συγκατάθεσή της. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ένιωθε σαν «σκλάβα». Η δεύτερη καταγγέλλουσα, η Λάουρα, αναφέρθηκε σε περιστατικά ανάρμοστων αγγιγμάτων στην παραλία και την πισίνα της βίλας στην Πούντα Κάνα, περιγράφοντας μια ατμόσφαιρα συνεχούς παρενόχλησης.

♬ sonido original – eldiario.es oficial @eldiario.es “Quiero que el impacto de mi voz les dé fuerza para que ellas también hablen y entre todas logremos hacer justicia”, asegura Laura. Es el momento de explicar por qué ella y Rebeca han tomado la decisión de hablar y denunciar a Julio Iglesias y qué supone para ellas. “Yo creo que el impacto de que nosotras acudamos a la justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona Julio Iglesias y su abogado no han respondido a las preguntas que ambos medios les hemos hecho llegar por múltiples vías en diferentes ocasiones #Julioiglesias

Η έρευνα των elDiario.es και Univision Noticias έφερε στο φως μια ακόμα πιο σκοτεινή πτυχή της υπόθεσης: το προσωπικό του Ιγκλέσιας φέρεται να υποχρεωνόταν σε ιατρικές εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως ο ιός HIV και τα χλαμύδια.

Η Ρεμπέκα και μια ακόμα εργαζόμενη, η Καρολίνα, ισχυρίστηκαν ότι έπρεπε να αποστέλλουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στην οικονόμο του σπιτιού. Μάλιστα, δημοσιεύθηκαν έγγραφα που δείχνουν ότι πέντε γυναίκες υπάλληλοι υποβλήθηκαν σε γυναικολογικές εξετάσεις το 2021.

Η Λάουρα εξήγησε πως η απόφασή τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και άλλα πιθανά θύματα του Ιγκλέσιας να μιλήσουν, σπάζοντας τον κύκλο του φόβου και της σιωπής.