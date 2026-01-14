Χούλιο Ιγκλέσιας: Bίντεο-ντοκουμέντο από παρενόχληση σε ζωντανή μετάδοση

Ο θρύλος της ισπανικής μουσικής, Χούλιο Ιγκλέσιας, βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο σοβαρή κρίση της μακρόχρονης πορείας του, καθώς μια εκτενής δημοσιογραφική έρευνα τον συνδέει με βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία.

Οι αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας προκαλούν κύματα οργής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την εικόνα του «τζέντλεμαν» που καλλιέργησε επί δεκαετίες ο 82χρονος πλέον καλλιτέχνης.

Την ίδια στιγμή, η αναμόχλευση του παρελθόντος φέρνει στην επιφάνεια τηλεοπτικά στιγμιότυπα που σήμερα φαντάζουν εφιαλτικά, όπως η αμήχανη και πιεστική αλληλεπίδρασή του με τη διάσημη Αργεντινή παρουσιάστρια Σουσάνα Χιμένες.

Καθώς οι καταγγελίες από πρώην υπαλλήλους πληθαίνουν, το κοινό μοιάζει να αναθεωρεί τη στάση του απέναντι στον Ιγκλέσιας, ανακαλύπτοντας πίσω από τη γοητεία τα ίχνη μιας συμπεριφοράς που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της ευπρέπειας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικευμένης κατακραυγής, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επανέφεραν στο προσκήνιο ένα βίντεο από το 2005, το οποίο λειτουργεί ως αδιάψευστος μάρτυρας της συμπεριφοράς του Ιγκλέσιας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή της Σουσάνα Χιμένες, ο τραγουδιστής φαίνεται να παρενοχλεί επανειλημμένα την παρουσιάστρια, απαιτώντας επίμονα φιλιά στο στόμα και κρατώντας το κεφάλι της με τα δύο του χέρια για να την εξαναγκάσει σε σωματική επαφή.

Η Χιμένες, φανερά αμήχανη, προσπάθησε να θέσει όρια υπενθυμίζοντάς του πως είναι παντρεμένος, όμως ο Ιγκλέσιας συνέχισε να την πιέζει μέχρι να πετύχει τον σκοπό του.

Η σκηνή, που τότε αντιμετωπίστηκε ως ένα «παιχνίδι» του Λατίνου εραστή για να εκτονωθεί η τηλεοπτική ένταση, σήμερα αναλύεται ως μια ωμή επίδειξη έλλειψης σεβασμού και καταπάτησης της προσωπικής ελευθερίας με την προσπάθεια της παρουσιάστριας να διαχειριστεί την κατάσταση με αστεία να επιβεβαιώνει την τραγική κανονικοποίηση τέτοιων συμπεριφορών στην τηλεόραση εκείνης της εποχής.

Εφιαλτικές καταγγελίες

Η θύελλα εναντίον του Ιγκλέσιας ξέσπασε μετά τη δημοσιοποίηση μιας κοινής έρευνας τριών ετών από το elDiario.es και το Univision Noticias, η οποία φέρνει στο φως συγκλονιστικές μαρτυρίες.

Πρώην εργαζόμενες στις πολυτελείς κατοικίες του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες περιγράφουν μια εφιαλτική πραγματικότητα. Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται μόνο σε εργασιακή παρενόχληση και ταπεινώσεις, αλλά κάνουν λόγο για σεξουαλική κακοποίηση και σωματικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιβάλλον εργασίας γύρω από τον Ισπανό σταρ χαρακτηριζόταν από μια κουλτούρα φόβου και πλήρους απαξίωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει καταιγίδα αντιδράσεων στην Ισπανία όπου ο Ιγκλέσιας θεωρείται εθνικός θρύλος και εξετάζεται στο Ανώτατο Δικαστήριο

Οι μαρτυρίες περιγράφουν έναν άνθρωπο που χρησιμοποιούσε την ισχύ και τον πλούτο του για να επιβάλλεται στους υφισταμένους του, θεωρώντας πως η δόξα του τον θέτει υπεράνω του νόμου και των ηθικών κανόνων.

Οι δύο γυναίκες κατέθεσαν μήνυση εναντίον του διάσημου τραγουδιστή, κατηγορώντας τον για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις που φέρονται να σημειώθηκαν το 2021.

Όπως ανέφεραν δικαστικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο, η μήνυση κατατέθηκε στις 5 Ιανουαρίου, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της. Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν στο φως μετά τη δημοσίευση έρευνας της αμερικανικής τηλεόρασης Univision και της ισπανικής εφημερίδας elDiario.es.

«Σκλάβα»

Στην έρευνα, μια πρώην οικιακή βοηθός και μια φυσικοθεραπεύτρια υποστήριξαν ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης από τον Ιγκλέσιας. Η μία από τις γυναίκες περιέγραψε γεγονότα που, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιασμός.

Ο τραγουδιστής δεν απάντησε στις επανειλημμένες προσπάθειες της Univision και της elDiario.es να επικοινωνήσουν μαζί του, ούτε ανταποκρίθηκε στις ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν το 2021 σε ιδιωτικές κατοικίες του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες.

«Αισθανόμουν σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα τον 21ο αιώνα», είπε η μία από τις γυναίκες, που στην έρευνα αναφέρεται ως «Ρεμπέκα». «Έβαζε τα δάχτυλά του παντού», πρόσθεσε η 22χρονη τότε Δομινικανή.

Ο 82χρονος Ιγκλέσιας καταγγέλλεται, μεταξύ άλλων, για εμπορία ανθρώπων, καταναγκαστική εργασία και δουλεία, σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων

Η δεύτερη γυναίκα, η φυσικοθεραπεύτρια Λάουρα, ανέφερε ότι ήταν 28 ετών όταν ξεκίνησε να εργάζεται για τον καλλιτέχνη. Οι δύο υποθέσεις εξετάζονται πλέον από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης Women’s Link Worldwide, η οποία υπέβαλε την καταγγελία εκ μέρους τους, οι δύο γυναίκες θα δώσουν κατάθεση στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, με την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα.

Η καταγγελία κατατέθηκε στις 5 Ιανουαρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τις καταθέσεις, ούτε έχει κριθεί αν το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί της υπόθεσης.

Καταιγίδα στην Ισπανία

Η δεύτερη αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, Γιολάντα Ντίαθ, έκανε λόγο για «ανατριχιαστικές μαρτυρίες» που παραπέμπουν σε «κατάσταση δουλείας». Παράλληλα, η υπουργός Ισότητας Άνα Ρεντόντο ζήτησε τη διενέργεια πλήρους έρευνας για τις σοβαρές καταγγελίες.

Ο συγγραφέας Ιγνάσιο Πεϊρό, βιογράφος του Ιγκλέσιας και ο εκδοτικός οίκος Libros del Asteroide, εξέφρασαν τη «βαθιά κατάπληξή τους» και γνωστοποίησαν ότι θα κυκλοφορήσουν «το συντομότερο δυνατόν» αναθεωρημένη έκδοση της βιογραφίας με τίτλο «Ο Ισπανός που σαγήνευσε όλον τον κόσμο».

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, γεννημένος το 1943, είναι ο Ισπανός και Λατίνος καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, έχοντας πουλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια άλμπουμ από τη δεκαετία του 1970, όταν η καριέρα του εκτοξεύθηκε διεθνώς.