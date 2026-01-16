magazin
Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής
16 Ιανουαρίου 2026 | 20:50
Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του για σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκασμό και εμπορία ανθρώπων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από την ισπανική δικαιοσύνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Spotlight

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας διαψεύδει κατηγορηματικά τις σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που έχουν καταθέσει δύο πρώην εργαζόμενές του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ποτέ κακοποιήσει, εξαναγκάσει ή προσβάλει καμία γυναίκα.

Οι δύο γυναίκες καταγγέλλουν ότι, όσο εργάζονταν σε ακίνητα του 82χρονου Ισπανού σταρ στις Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία, βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον όπου —όπως υποστηρίζουν— η κακοποίηση παρουσιαζόταν ως «κανονικότητα», με στοιχεία εξαναγκασμού, απειλών και βίας.

Ο τραγουδιστής απάντησε μέσω Instagram, δηλώνοντας πως οι ισχυρισμοί είναι «απολύτως ψευδείς» και ότι τον έχουν βαθιά πληγώσει, τονίζοντας πως αισθάνεται την ανάγκη να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του απέναντι σε κατηγορίες τέτοιας βαρύτητας.

View this post on Instagram

A post shared by Julio Iglesias (@julioiglesias)

Τι καταγγέλλουν οι δύο γυναίκες

Οι υποθέσεις εξετάζονται πλέον από την ισπανική δικαιοσύνη. Οι δύο καταγγέλλουσες —μια οικιακή βοηθός και μια φυσιοθεραπεύτρια— υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σεξουαλική αλλά και άλλες μορφές κακοποίησης κατά τη διάρκεια της εργασίας τους για τον Ιγκλέσιας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εργάστηκαν στις κατοικίες του στην Καραϊβική για περίπου δέκα μήνες το 2021, περίοδο κατά την οποία φέρονται να σημειώθηκαν τα περιστατικά.

Στις 5 Ιανουαρίου κατέθεσαν μήνυση στο Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας για σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων — ένα δικαστήριο αρμόδιο για αδικήματα που φέρονται να έχουν τελεστεί εκτός της χώρας.

YouTube thumbnail

Οι οργανώσεις Women’s Link Worldwide και Διεθνής Αμνηστία επισημαίνουν ότι οι πράξεις που περιγράφονται στη μήνυση θα μπορούσαν να συνιστούν τόσο εμπορία ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία όσο και εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσαν, ο Ιγκλέσιας φέρεται να ασκούσε σεξουαλική παρενόχληση, να ελέγχει συστηματικά τα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων, να περιορίζει τις μετακινήσεις τους και να τους επιβάλλει εξαντλητικά ωράρια έως και 16 ωρών ημερησίως, χωρίς ρεπό.

Η Women’s Link τονίζει ότι πρόκειται για νεαρές γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση και εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από τον μισθό τους, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών τους.

Στο ίδιο πλαίσιο επανήλθε στο προσκήνιο και ένα παλαιότερο βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί ξανά τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για στιγμιότυπο από ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, όπου ο Χούλιο Ιγκλέσιας εμφανίζεται να παρενοχλεί παρουσιάστρια, αγνοώντας τις εμφανείς αντιδράσεις της και ξεπερνώντας τα όρια μπροστά στις κάμερες.

Το υλικό σχολιάζεται σήμερα υπό νέο πρίσμα, καθώς έρχεται να προστεθεί στη δημόσια συζήτηση γύρω από τις καταγγελίες που εξετάζονται από τη δικαιοσύνη.

YouTube thumbnail

Η απάντηση Ιγκλέσιας και οι έρευνες

Στη δημόσια τοποθέτησή του, ο Ιγκλέσιας έκανε λόγο για «βαθιά κακία» και υπογράμμισε πως σκοπεύει να αποκαλύψει «ολόκληρη την αλήθεια» για να υπερασπιστεί το όνομά του. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους του εξέφρασαν τη στήριξή τους, λέγοντας ότι τα μηνύματα συμπαράστασης τού έδωσαν δύναμη.

Σύμφωνα με το BBC, έρευνες της ισπανικής elDiario.es και του αμερικανικού Univision, που διήρκεσαν τρία χρόνια, αναφέρουν ότι οι καταγγελίες συνοδεύονται από τεκμήρια όπως φωτογραφίες, αρχεία κλήσεων, γραπτά μηνύματα και ιατρικές γνωματεύσεις. Τα ίδια ρεπορτάζ επικαλούνται και μαρτυρίες άλλων πρώην εργαζομένων, οι οποίοι περιγράφουν ένα κλίμα έντασης, φόβου και συνεχούς πίεσης.

YouTube thumbnail

Από την άλλη πλευρά, πρόσωπα του στενού του κύκλου σπεύδουν να τον υπερασπιστούν. Ο παλιός του φίλος Χάιμε Πενιαφιέλ χαρακτήρισε τις καταγγελίες «απόλυτα ψέματα», ενώ ο δημοσιογράφος Μιγκέλ Άνχελ Πάστορ δήλωσε πως δεν είχε ποτέ ακούσει κάτι που να υποδηλώνει τέτοιου είδους συμπεριφορά.

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας θεωρείται ένας από τους πιο εμπορικούς Λατίνους καλλιτέχνες όλων των εποχών, με περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους σε πωλήσεις, και είναι πατέρας του διεθνούς σταρ της ποπ, Ενρίκε Ιγκλέσιας.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
FAA 16.01.26

Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

Με την επίκληση πιθανών στρατιωτικών ενεργειών, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα
Βία και νοθεία 16.01.26

Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα

Ο Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φιλοδοξεί σε μια αποφασιστική νίκη στις εκλογές της Πέμπτης, προκειμένου να παρατείνει την 40ετή διακυβέρνησή του

Σύνταξη
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ
Αμερικάνοι εναντίον Τραμπ 16.01.26

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ

Προσπαθώντας να ρίξουν τους τόνους, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να αγοράσει ή να καταλάβει την Γροιλανδία

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Πρώτα στοιχεία 16.01.26

Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Νέες αποκαλύψεις 16.01.26

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Εγγυήσεις ασφαλείας 16.01.26

Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συναντηθούν το Σάββατο στο Μαϊάμι με στόχο την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύνταξη
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Νορβηγία 16.01.26

Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά
From the River to the Sea 16.01.26

Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά

Η βιτρίνα του καταστήματος στο 11ο διαμέρισμα στο Παρίσι, που είναι πρωτοπόρο σε θέματα φεμινισμού και LGBT+, είχε ήδη γίνει στόχος επιθέσεων το περασμένο καλοκαίρι

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος

«Είχε πει, εν μέρει χαριτολογώντας, εν μέρει μιλώντας σοβαρά: 'Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το διευθετήσουμε αυτό γρήγορα με μια εισβολή'», είπε ο πρώην ηγέτης της Κολομβίας για τον Τραμπ

Σύνταξη
Πράκτορες συλλαμβάνουν «αλεπού» στην Μινεάπολη που χόρευε μπροστά από κτίριο της ICE [βίντεο]
Διαδηλώσεις και βία 16.01.26

Πράκτορες συλλαμβάνουν «αλεπού» στην Μινεάπολη που χόρευε μπροστά από κτίριο της ICE

Οι διαδηλώσεις στην Μινεάπολη συνεχίζονται με ξύλο, συλλήψεις αλλά και απρόοπτα, όπως με την σύλληψη διαδηλωτή με μάσκα αλεπούς που χόρευε μπροστά από κυβερνητικό κτίριο που φιλοξενεί την ICE.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση
Αρνείται τις πιέσεις 16.01.26

Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση

«Κανείς δεν με έπεισε. Εγώ έπεισα τον εαυτό μου», είπε o Ντόναλντ Τραμπ. «Επρόκειτο να κρεμάσουν πάνω από 800 άτομα χθες και σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ακύρωσαν», δήλωσε.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
Διπλωματικές κινήσεις 16.01.26

Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ φέρεται ότι θα συζητήσει με τον Στιβ Γουίτκοφ το ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν. Το Ισραήλ φέρεται πεπεισμένο ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν την Τεχεράνη.

Σύνταξη
Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη

Συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις Φορτούνης και Μασούρας με την Αλ Καλίτζ – Δύο γκολ πέτυχε κόντρα στην Αλ Ακντούντ και 4 στα τελευταία 5 ματς ο Μασούρας, σκόραρε για 3ο σερί παιχνίδι ο Φορτούνης.

Σύνταξη
