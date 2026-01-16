Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας διαψεύδει κατηγορηματικά τις σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που έχουν καταθέσει δύο πρώην εργαζόμενές του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ποτέ κακοποιήσει, εξαναγκάσει ή προσβάλει καμία γυναίκα.

Οι δύο γυναίκες καταγγέλλουν ότι, όσο εργάζονταν σε ακίνητα του 82χρονου Ισπανού σταρ στις Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία, βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον όπου —όπως υποστηρίζουν— η κακοποίηση παρουσιαζόταν ως «κανονικότητα», με στοιχεία εξαναγκασμού, απειλών και βίας.

Ο τραγουδιστής απάντησε μέσω Instagram, δηλώνοντας πως οι ισχυρισμοί είναι «απολύτως ψευδείς» και ότι τον έχουν βαθιά πληγώσει, τονίζοντας πως αισθάνεται την ανάγκη να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του απέναντι σε κατηγορίες τέτοιας βαρύτητας.

Τι καταγγέλλουν οι δύο γυναίκες

Οι υποθέσεις εξετάζονται πλέον από την ισπανική δικαιοσύνη. Οι δύο καταγγέλλουσες —μια οικιακή βοηθός και μια φυσιοθεραπεύτρια— υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σεξουαλική αλλά και άλλες μορφές κακοποίησης κατά τη διάρκεια της εργασίας τους για τον Ιγκλέσιας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εργάστηκαν στις κατοικίες του στην Καραϊβική για περίπου δέκα μήνες το 2021, περίοδο κατά την οποία φέρονται να σημειώθηκαν τα περιστατικά.

Στις 5 Ιανουαρίου κατέθεσαν μήνυση στο Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας για σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων — ένα δικαστήριο αρμόδιο για αδικήματα που φέρονται να έχουν τελεστεί εκτός της χώρας.

Οι οργανώσεις Women’s Link Worldwide και Διεθνής Αμνηστία επισημαίνουν ότι οι πράξεις που περιγράφονται στη μήνυση θα μπορούσαν να συνιστούν τόσο εμπορία ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία όσο και εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσαν, ο Ιγκλέσιας φέρεται να ασκούσε σεξουαλική παρενόχληση, να ελέγχει συστηματικά τα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων, να περιορίζει τις μετακινήσεις τους και να τους επιβάλλει εξαντλητικά ωράρια έως και 16 ωρών ημερησίως, χωρίς ρεπό.

Η Women’s Link τονίζει ότι πρόκειται για νεαρές γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση και εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από τον μισθό τους, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών τους.

Στο ίδιο πλαίσιο επανήλθε στο προσκήνιο και ένα παλαιότερο βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί ξανά τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για στιγμιότυπο από ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, όπου ο Χούλιο Ιγκλέσιας εμφανίζεται να παρενοχλεί παρουσιάστρια, αγνοώντας τις εμφανείς αντιδράσεις της και ξεπερνώντας τα όρια μπροστά στις κάμερες.

Το υλικό σχολιάζεται σήμερα υπό νέο πρίσμα, καθώς έρχεται να προστεθεί στη δημόσια συζήτηση γύρω από τις καταγγελίες που εξετάζονται από τη δικαιοσύνη.

Η απάντηση Ιγκλέσιας και οι έρευνες

Στη δημόσια τοποθέτησή του, ο Ιγκλέσιας έκανε λόγο για «βαθιά κακία» και υπογράμμισε πως σκοπεύει να αποκαλύψει «ολόκληρη την αλήθεια» για να υπερασπιστεί το όνομά του. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους του εξέφρασαν τη στήριξή τους, λέγοντας ότι τα μηνύματα συμπαράστασης τού έδωσαν δύναμη.

Σύμφωνα με το BBC, έρευνες της ισπανικής elDiario.es και του αμερικανικού Univision, που διήρκεσαν τρία χρόνια, αναφέρουν ότι οι καταγγελίες συνοδεύονται από τεκμήρια όπως φωτογραφίες, αρχεία κλήσεων, γραπτά μηνύματα και ιατρικές γνωματεύσεις. Τα ίδια ρεπορτάζ επικαλούνται και μαρτυρίες άλλων πρώην εργαζομένων, οι οποίοι περιγράφουν ένα κλίμα έντασης, φόβου και συνεχούς πίεσης.

Από την άλλη πλευρά, πρόσωπα του στενού του κύκλου σπεύδουν να τον υπερασπιστούν. Ο παλιός του φίλος Χάιμε Πενιαφιέλ χαρακτήρισε τις καταγγελίες «απόλυτα ψέματα», ενώ ο δημοσιογράφος Μιγκέλ Άνχελ Πάστορ δήλωσε πως δεν είχε ποτέ ακούσει κάτι που να υποδηλώνει τέτοιου είδους συμπεριφορά.

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας θεωρείται ένας από τους πιο εμπορικούς Λατίνους καλλιτέχνες όλων των εποχών, με περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους σε πωλήσεις, και είναι πατέρας του διεθνούς σταρ της ποπ, Ενρίκε Ιγκλέσιας.