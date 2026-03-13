Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα

Ακόμη ένας κύκλος αντικρουόμενων δηλώσεων για το Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είχαν καταστρέψει εντελώς τις υποδομές του Ιράν, αλλά «είμαστε καλοί».

«Θα μπορούσα να καταστρέψω πράγματα μέσα στην επόμενη ώρα, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης, έχουν μονάδες αφαλάτωσης παντού», είπε.

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα τόσο καταστροφικά που κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξαναχτιστούν ως έθνος. Προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί. Αυτοί θα βγουν και θα πυροβολούν αμάχους παντού, αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό», πρόσθεσε.

Trump: «We’re being nice. I could take out things within the next hour, power plants that create the electricity, that create the water — they have desalinization all over the place. We could do things that would be so bad they could literally never rebuild as a nation again.… pic.twitter.com/LjFOhYutcl — Aaron Rupar (@atrupar) March 13, 2026



Νωρίτερα, επίσης στο Fox News, ισχυρίστηκε ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και πως ο πόλεμος δεν αναμένεται να τελειώσει γρήγορα. Οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ στέλνουν νέο πολεμικό πλοίο και πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή.

«Όταν το διασθανθεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέθεσε το τέλος του πολέμου, αλλά και το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν στο μέλλον.

Ο πόλεμος θα τελειώσει «όταν το διαισθανθώ», είπε.

Επιπλέον, σε μήνυμα στο Truth Social, άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει στο άμεσο μέλλον. «Διαθέτουμε απαράμιλλη δύναμη πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται», έγραψε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Fox Radio πως μια ανατροπή του καθεστώτος από τον λαό του Ιράν θα γίνει «πιθανόν», όμως «ίσως όχι αμέσως». «Όταν περιφέρονται με πολυβόλα και πυροβολούν ανθρώπους και λένε «όλοι εκείνοι που διαμαρτύρονται, θα σας μαζέψουμε από τους δρόμους», πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο να ξεπεράσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν όπλα», είπε.

Ο ίδιος πάντως υποσχόταν τον Ιανουάριο στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Ιράν πως η βοήθεια των ΗΠΑ βρίσκεται «καθ’ οδόν».

«Όταν θα έχουμε τελειώσει, αναλάβετε την εξουσία, θα εξαρτάται από εσάς να το κάνετε. Αυτή θα είναι πιθανόν η μοναδική ευκαιρία σας για τις επόμενες γενιές», είχε πει σε ένα βιντεομήνυμα με το οποίο ανακοίνωνε την έναρξη των αμερικανικών πληγμάτων.