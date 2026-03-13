Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο μετακινεί επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στην Wall Street Journal.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, για την αποστολή μιας αμφίβιας ομάδας μάχης μαζί με μια μονάδα πεζοναυτών. Μια τέτοια δύναμη αποτελείται συνήθως από αρκετά πολεμικά πλοία και περίπου 5.000 πεζοναύτες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Το πλοίο USS Tripoli, που είχε σταθμεύσει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που το συνοδεύουν, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους. Παράλληλα, πεζοναύτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, η κίνηση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι επιθέσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά παραλύσει την κυκλοφορία στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, διαταράσσοντας την παγκόσμια οικονομία και αυξάνοντας τις τιμές των καυσίμων.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν το νιώσω» λέει ο Τραμπ

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Fox News, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ιρανικός λαός θα ξεσηκωθεί για να αντικαταστήσει την κυβέρνησή του μετά από στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ – πρόσθεσε όμως ότι αυτό μπορεί να μην συμβεί αμέσως.

«Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο για ανθρώπους που δεν διαθέτουν όπλα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο… Θα συμβεί, αλλά πιθανότατα όχι αμέσως», ανέφερε.

Πάντως, δεν έχουν παρατηρηθεί σημάδια σημαντικών διαδηλώσεων ή μεγάλων αποστασιών κατά του ιρανικού καθεστώτος από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους.

Όταν ρωτήθηκε για το πότε θα καταλάβει ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «όταν το νιώσω, εντάξει; Το νιώθω στα κόκαλά μου».