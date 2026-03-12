newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 12 Μαρτίου 2026, 07:00

Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Παρατηρητές περιμένουν να δουν αν οι Χούθι της Υεμένης θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία πλησιάζουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Spotlight

Οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές σε όλη τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ως αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης, αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει την πλήρη σύγκρουση, σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους της περιοχής.

Η σχετική αυτοσυγκράτηση αφήνει ανοιχτά δύο υποθετικά σενάρια σύμφωνα με τον Guardian: είτε η Τεχεράνη θεωρεί αυτές τις δυνάμεις ως στρατηγικό απόθεμα που θα χρησιμοποιηθεί εάν ο πόλεμος συνεχίσει να εντείνεται, είτε είναι ένα σημάδι ότι τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου του Ιράν καταρρέουν.

Συγκροτημένες επιθέσεις

Η Χεζμπολάχ, η ισλαμιστική μαχητική οργάνωση με έδρα το Λίβανο, η οποία έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν, εντάχθηκε νωρίς στη σύγκρουση, εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Την Τρίτη, σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ επιτέθηκαν σε διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, η τελευταία σε μια σειρά παρόμοιων επιθέσεων, ενώ στο παρελθόν έχουν εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι Χούθι με έδρα την Υεμένη, οι οποίοι επίσης ανήκουν στην κάποτε ισχυρή συμμαχία ισλαμιστικών πολιτοφυλακών του Ιράν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, γνωστή ως «άξονας της αντίστασης», δεν έχουν ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ ούτε έχουν συμμετάσχει στις αντεπιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ, των γειτόνων του Κόλπου ή της ναυτιλίας – αν και προειδοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ότι «έχουν το δάχτυλό τους στη σκανδάλη».

Με το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου σημείου για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο, οι ναυτιλιακές οδοί της Ερυθράς Θάλασσας έχουν γίνει ακόμη πιο ζωτικής σημασίας.

Δεν έχουν αναφερθεί επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, αλλά οι απειλές παραμένουν, ανέφερε την Κυριακή το Joint Maritime Information Center, μια ναυτική συμβουλευτική υπηρεσία.

Οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Παρατηρητές λένε ότι η επικείμενη διέλευση ενός αεροπλανοφόρου μάχης των ΗΠΑ μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στο ανατολικό άκρο της Ερυθράς Θάλασσας θα είναι μια κρίσιμη στιγμή που θα δοκιμάσει τις προθέσεις του ισχυρά οπλισμένου κινήματος.

«Αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική δοκιμασία… Οι Χούθι έχουν νάρκες, drones, πυροβολικό, μια ολόκληρη γκάμα πυραύλων. Ο άξονας της αντίστασης δεν θα έχει ποτέ καλύτερη ευκαιρία να βάλει φωτιά σε ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ», δήλωσε ο Μάικλ Νάιτς, περιφερειακός εμπειρογνώμονας της Horizon Engage, μιας στρατηγικής συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Οι Χούθι έχουν λάβει εκτεταμένη οικονομική, στρατιωτική και άλλη υποστήριξη από την Τεχεράνη επί δεκαετίες και χαρακτήρισαν τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν τη Δευτέρα ως «νέα νίκη για την Ισλαμική Επανάσταση».

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι οι Χούθι, αν και εξακολουθούν να διαθέτουν ένα οπλοστάσιο ισχυρών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ενδέχεται να αποφασίσουν να μην εμπλακούν ενεργά στην τρέχουσα σύγκρουση και να μην ακολουθήσουν απλώς τις εντολές της Τεχεράνης.

«Είναι δύσκολο να το προβλέψουμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα επιτεθούν σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα αποκλειστικά και μόνο από αλληλεγγύη προς το Ιράν… Ζυγίζουν εσωτερικές παραμέτρους», δήλωσε η Άλισον Μινόρ, του Atlantic Council, ενός think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Η συμμετοχή στον πόλεμο του Ιράν είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά δεν θα αποφέρει τα ίδια εγχώρια και διεθνή οφέλη για τους Χούθι όπως η επίθεση κατά του Ισραήλ και των πλοίων στη Θάλασσα Ερυθρά κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, και… θα μπορούσε να ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Φίλιπ Σμιθ, ένας ανεξάρτητος αναλυτής με έδρα τις ΗΠΑ που ειδικεύεται στους συμμάχους και τους εκπροσώπους του Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη μπορεί να κρατά τους Χούθι «σε εφεδρεία», αλλά ότι οι ηγέτες του κινήματος θα μπορούσαν επίσης να «διασφαλίζουν τα συμφέροντά τους σε περίπτωση κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος».

Οι πολιτοφυλακές του Ιράκ

Στο Ιράκ, το οποίο αναδύεται ως ένα νέο βασικό θέατρο του πολέμου, η βία συνεχίζει να φουντώνει.

Μια ένοπλη ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν δήλωσε ότι μια αεροπορική επιδρομή την Τρίτη σκότωσε τέσσερις από τους μαχητές της σε μια βάση στο βόρειο Ιράκ, στην τελευταία από μια σειρά παρόμοιων επιθέσεων, που πιθανότατα πραγματοποιήθηκαν είτε από τις ΗΠΑ είτε από το Ισραήλ.

Η επιδρομή έρχεται μετά από σχεδόν καθημερινές επιθέσεις των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών εναντίον μιας αμερικανικής βάσης στο Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν, και εναντίον θέσεων πιθανών συμμάχων μεταξύ των τοπικών κουρδικών φατριών.

Από την αρχή του πολέμου πριν από 12 ημέρες, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που επιχειρούν κατά των φιλοϊρανικών σιιτικών πολιτοφυλακών στην δυτική έρημο του Ιράκ.

Σε μια σύγκρουση με τις ειδικές δυνάμεις που πιστεύεται ότι ήταν ισραηλινές, οι ιρακινές κυβερνητικές δυνάμεις υπέστησαν απώλειες, προκαλώντας διαμαρτυρία από τη Βαγδάτη.

Υπήρξαν επίσης πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές κατά βάσεων πολιτοφυλακών στο δυτικό και νότιο Ιράκ.

Ένας διαδηλωτής κρατάει μια ιρανική σημαία, ενώ υποστηρικτές των σιιτικών ένοπλων ομάδων του Ιράκ προσπαθούν να προχωρήσουν προς την αμερικανική πρεσβεία που βρίσκεται στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, και η αστυνομία των ταραχών αναπτύσσεται για να εμποδίσει την προέλασή τους, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν και τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, στη Βαγδάτη, Ιράκ, 1 Μαρτίου 2026.

Οι σύμμαχοι και οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Η Ιορδανία, σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει αντιμετωπίσει ιρανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ιορδανικό στρατό, το Ιράν έπληξε το βασίλειο με 60 πυραύλους και 59 drones κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του πολέμου. Οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν.

Ωστόσο, οι πύραυλοι κατέστρεψαν ένα πολύτιμο αμερικανικό ραντάρ που είχε τοποθετηθεί στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti, όπου ήταν σταθμευμένα δεκάδες αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F-35 stealth και σημαντικών αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέμου.

Στο Ιράκ, επιθέσεις με drones και ρουκέτες που εξαπολύθηκαν από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές έχουν επίσης στοχεύσει επανειλημμένα το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, το οποίο στεγάζει μια στρατιωτική βάση και μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ, καθώς και πετρελαϊκά πεδία και εγκαταστάσεις.

Τη Δευτέρα, δύο drones καταρρίφθηκαν σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.

Οι μαχητές των πολιτοφυλακών που εδρεύουν στο Ιράκ έχουν δημοσιεύσει βίντεο στα οποία καυχιούνται για τις προσπάθειές τους να χτυπήσουν αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην περιοχή, αν και η ικανότητα και η βούλησή τους να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές αμφισβητείται από ορισμένους παρατηρητές.

«Θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα από όσα κάνουν τώρα», δήλωσε ένας περιφερειακός αξιωματούχος ασφαλείας.

«Τα [όπλα] που διαθέτουν δεν είναι τα καλύτερα… και είναι σαφές ότι ανησυχούν ότι θα δεχθούν σκληρά χτυπήματα αν προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, οπότε αυτό θα περιορίσει τα όσα μπορούν ή θέλουν να κάνουν».

Ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα

Το Ιράκ αποτελεί πεδίο μάχης μεταξύ των ΗΠΑ, των συμμάχων τους και του Ιράν από την εισβολή των ΗΠΑ το 2003, αλλά οι σημερινοί ηγέτες της χώρας έχουν προσπαθήσει να αποφύγουν να εμπλακούν σε αυτόν τον νέο σύγκρουση.

Οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στρατολογούνται από την πλειοψηφούσα σιιτική κοινότητα του Ιράκ και ακολουθούν τις διαταγές ανώτερων αξιωματικών της ιρανικής Δύναμης Quds, μιας ελίτ μονάδας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Δύο από τις πιο μαχητικές πολιτοφυλακές, η Καταέμπ Ιμάμ Αλί και η Κατάιμπ Χεζμπολάχ, έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος των αμερικανικών δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες.

Ο αριθμός των θυμάτων από τις επιθέσεις και τις αντεπιθέσεις στο Ιράκ δεν είναι σαφής, αλλά σύμφωνα με τοπικές ΜΚΟ, εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί μεταξύ 20 και 30 μαχητές από μαχητικές ομάδες, καθώς και περίπου 20 άμαχοι στο Κουρδιστάν.

Οι Χούθι άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ και να επιτίθενται σε πλοία στη Θάλασσα Ερυθρά, σε μια ενέργεια που χαρακτήρισαν ως αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους, μετά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα που προκλήθηκε από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Οι επιθέσεις οδήγησαν σε αρκετούς γύρους ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον των Χούθι και σε μια συγκεντρωμένη επίθεση των ΗΠΑ πέρυσι, η οποία κατέληξε σε μια ασταθή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Αναλυτές ανέφεραν ότι ένα άλλο σενάριο που θα μπορούσε να εξελιχθεί τώρα είναι μια επίθεση των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεσή τους εναντίον των πετρελαϊκών υποδομών τον Μάρτιο του 2022 ανέδειξε τις πολιτικές και οικονομικές ευπάθειες του βασιλείου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

World
UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένος στον Λίβανο
Κόσμος 12.03.26

Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις το Ιράν - 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένος στον Λίβανο

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματιικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ψήφισμα κατά του Ιράν από το ΣΑ του ΟΗΕ με στήριξη της Ελλάδας
ΣΑ του ΟΗΕ 12.03.26

Η Ελλάδα στήριξε το ψήφισμα κατά του Ιράν

Η Ελλάδα στήριξε το σχέδιο Ψηφίσματος κατά του Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ Κίνα και Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία.

Σύνταξη
Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
Κόσμος 12.03.26

Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε φυλακή του Τέξας, καθώς είχε καταδικαστεί για τον φόνο της συντρόφου του, 30 ετών, και ενός εκ των παιδιών της, 8 ετών.

Σύνταξη
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», δηλώνει ο Τραμπ, αλλά «αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως»
«Δεν θα σταματήσουμε» 12.03.26

«Κοντά στην ήττα» το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Για πλήγματα κατά του Ιράν που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμησή του έκανε λόγο ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα.

Σύνταξη
Συρία: Πέθανε ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας
Σάλεχ Μούσλιμ 12.03.26

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας

Ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας, επί χρόνια συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Ενωσης, του μεγαλύτερου κουρδικού κόμματος στη Συρία, πέθανε «έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια».

Σύνταξη
Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»
Στην ολομέλεια 11.03.26 Upd: 21:25

Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»

Η πλειονότητα των ευρωβουλευτών που έλαβαν τον λόγο, αναγνώρισε τη σημασία της απόφασης του δικαστηρίου για το Predator, ως πρώτο βήμα, θέτοντας προβληματισμούς για τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου στη χώρα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ
Κόσμος 11.03.26

Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα σήμερα. 

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χρήστος Ράμμος: Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις – «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»
Συνέδριο... «αλήθειας» 12.03.26

Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις - «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»

Ο Χρήστος Ράμμος που διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αποδομεί σε αδρές γραμμές το συνέδριο που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένος στον Λίβανο
Κόσμος 12.03.26

Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις το Ιράν - 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένος στον Λίβανο

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματιικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
Ελλάδα 12.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και ο Δίκαιος Φινεές. Ποια ονόματα έχουν γιορτή.

Σύνταξη
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να κάνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ψήφισμα κατά του Ιράν από το ΣΑ του ΟΗΕ με στήριξη της Ελλάδας
ΣΑ του ΟΗΕ 12.03.26

Η Ελλάδα στήριξε το ψήφισμα κατά του Ιράν

Η Ελλάδα στήριξε το σχέδιο Ψηφίσματος κατά του Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ Κίνα και Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία.

Σύνταξη
Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
Κόσμος 12.03.26

Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε φυλακή του Τέξας, καθώς είχε καταδικαστεί για τον φόνο της συντρόφου του, 30 ετών, και ενός εκ των παιδιών της, 8 ετών.

Σύνταξη
Βούλα: Μία νεκρή σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26 Upd: 06:48

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή με μία νεκρή

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», δηλώνει ο Τραμπ, αλλά «αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως»
«Δεν θα σταματήσουμε» 12.03.26

«Κοντά στην ήττα» το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Για πλήγματα κατά του Ιράν που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμησή του έκανε λόγο ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα.

Σύνταξη
Συρία: Πέθανε ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας
Σάλεχ Μούσλιμ 12.03.26

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας

Ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας, επί χρόνια συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Ενωσης, του μεγαλύτερου κουρδικού κόμματος στη Συρία, πέθανε «έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια».

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο