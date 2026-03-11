newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: «Βαθιά λυπηρό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό»
Κόσμος 11 Μαρτίου 2026, 00:50

Ιράν: «Βαθιά λυπηρό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό»

Το Ιράν εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έπειτα από ένδεκα μέρες «αυτού του βίαιου πολέμου κατά του λαού του», το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Εθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον ΟΗΕ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι διεξάγουν έναν «σκόπιμο, απρόκλητο και παράνομο πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Brendan McDermid).

Ο κ. Ιραβανί ανέφερε ότι η σύγκρουση έχει φτάσει «στην ενδέκατη συνεχόμενη ημέρα αυτού του βίαιου πολέμου κατά του λαού του Ιράν», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις συνεχίζονται «χωρίς διακοπή — ημέρα και νύχτα».

«Περισσότεροι από 1.300 άμαχοι» έχουν σκοτωθεί, ενώ έχουν καταστραφεί «9.669 πολιτικοί στόχοι»

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις «στοχεύουν σκόπιμα και αδιακρίτως αμάχους και πολιτικές υποδομές σε όλη τη χώρα», δείχνοντας «καμία απολύτως συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και καμία αυτοσυγκράτηση στη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων».

Ο ιρανός πρέσβης υποστήριξε ότι οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει βαριές απώλειες μεταξύ των αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές.

Οπως είπε, «περισσότεροι από 1.300 άμαχοι» έχουν σκοτωθεί, ενώ έχουν καταστραφεί «9.669 πολιτικοί στόχοι», μεταξύ των οποίων «7.943 κατοικίες», «32 ιατρικές και φαρμακευτικές εγκαταστάσεις» και «65 σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Πρόσθεσε ότι οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται καθημερινά καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται σε πόλεις σε ολόκληρο το Ιράν.

«Οξινη βροχόπτωση»

Ο κ. Ιραβανί αναφέρθηκε επίσης στις περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνέπειες των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πλήγματα σε αποθήκες καυσίμων στην Τεχεράνη απελευθέρωσαν «μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων και τοξικών ρύπων στην ατμόσφαιρα», και ακολούθησε «ιδιαίτερα όξινη βροχόπτωση», αυξάνοντας «τον κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων και περιβαλλοντικής μόλυνσης».

Παράλληλα, κατήγγειλε επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης και μονάδα αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ, γεγονός που, όπως είπε, διέκοψε «την παροχή νερού σε 30 χωριά».

Καταδίκασε επίσης αυτό που χαρακτήρισε «σκόπιμη τρομοκρατική επίθεση κατά του ξενοδοχείου Ramada στη Βηρυτό», κατά την οποία σκοτώθηκαν «τέσσερις διπλωμάτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η δολοφονία διπλωματών αποτελεί σοβαρή τρομοκρατική πράξη, έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Αντιστρέφουν «τους ρόλους»

Ασκώντας κριτική, ο κ. Ιραβανί δήλωσε πως είναι «βαθιά λυπηρό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό», κατηγορώντας ορισμένα μέλη για προσπάθεια «να αντιστρέψουν τους ρόλους θύματος και επιτιθέμενου».

Προειδοποίησε ότι μια απόφαση που θα καταδικάζει το Ιράν θα «υπονομεύσει σοβαρά την αξιοπιστία και τη νομιμότητα του Συμβουλίου».

Κλείνοντας, ο ιρανός πρέσβης κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι «σήμερα είναι το Ιράν· αύριο θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο κυρίαρχο κράτος».

Τόνισε επίσης ότι το Ιράν «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί τον λαό του, το έδαφός του και την ανεξαρτησία του».

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Economy
Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
EPPO: Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ – Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος εισαγγελέας
Κόσμος 10.03.26

Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ - Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα στην EPPO ο νέος εισαγγελέας

«Πράσινο φως» για τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως νέου ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026. Ποιός είναι ο αντικαταστάτης της Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν
Κόσμος 10.03.26

Κίνδυνος για την υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν - Η προειδοποίηση του ΠΟΥ

Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή

Σύνταξη
Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ
Κόσμος 10.03.26

Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)
Champions League 10.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)

Οι Ισπανοί διέλυσαν τους Λονδρέζους, πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Δύο τεράστια λάθη από τον γκολκίπερ της Τότεναμ, Κίνσκι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 17'

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Στο ματς-θρίλερ οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι στο 96’ (vid)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Στο ματς-θρίλερ οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι στο 96’ (vid)

Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με πέναλτι του Γιαμάλ στην τελευταία φάση του αγώνα και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς. Η Νιούκαστλ προηγήθηκε στο 86’ ενώ είχε και δοκάρι

Βάιος Μπαλάφας
EPPO: Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ – Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος εισαγγελέας
Κόσμος 10.03.26

Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ - Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα στην EPPO ο νέος εισαγγελέας

«Πράσινο φως» για τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως νέου ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026. Ποιός είναι ο αντικαταστάτης της Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!
Champions League 10.03.26

Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!

Χωρίς έλεος οι Βαυαροί συνέτριψαν με εξάρα την Αταλάντα στην Ιταλία και έκλεισαν με απίστευτο τροπο τη θέση τους στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ

Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 10.03.26

Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα

Στην ελληνική αγορά των καυσίμων οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει μεγάλες αυξήσεις. Ανατιμήσεις που έγιναν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»
Careless whispers 10.03.26

Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, η κληρονομιά του Γιώργου-Κυριάκου Παναγιώτου επιστρέφει θριαμβευτικά -και παντού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025
Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης 10.03.26

Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025

Η Ελλάδα δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της, διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης - Justice Watch σε νέα έκθεση. Το 2025 είχαμε 19 καταδίκες από το Ευρωπαίκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο
Ελλάδα 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους» αναφέρει ο δικηγόρος του 55χρονου αστυνομικού

Σύνταξη
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Καμία επαφή 10.03.26

Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες
Ανάλυση Kaspersky 10.03.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφουν κώδικα

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 10.03.26

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο