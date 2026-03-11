Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη ότι κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στα Στενά του Ορμούζ» (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Οι ΗΠΑ εξάλειψαν «πολλά ιρανικά πλοία (…) ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο Στενό του Ορμούζ»

Η ανακοίνωση γίνεται αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο Στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Κρίσιμος κίνδυνος

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών σταμάτησε ουσιαστικά έπειτα από αρκετές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, καθώς το Ιράν αντέδρασε στις επιθέσεις εναντίον του από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η δραστηριότητα πυραύλων και drone εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο κίνδυνο για όλα τα σκάφη στην περιοχή.